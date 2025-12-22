Capodanno sotto controllo: stop a botti e carburanti nelle Alpes-Maritimes

Per garantire la sicurezza durante le festività di fine anno e prevenire turbative dell’ordine pubblico, il prefetto delle Alpes-Maritimes, Laurent Hottiaux, ha disposto una serie di misure straordinarie che saranno in vigore dalle ore 00 del 24 dicembre 2025 alle ore 8 del 5 gennaio 2026 su tutto il territorio dipartimentale.

Il provvedimento introduce innanzitutto il divieto di distribuzione, vendita e acquisto al dettaglio di carburanti, combustibili corrosivi e gas infiammabili in qualsiasi contenitore trasportabile, salvo casi di necessità debitamente giustificati.

I gestori delle stazioni di servizio, in particolare quelle dotate di distributori automatici, sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dell’ordinanza.

Stretta anche sui fuochi d’artificio: è vietata la vendita e la cessione di articoli pirotecnici delle categorie F2 e F3, come definiti dall’ordinanza ministeriale del 17 dicembre 2021.

Non solo: detenzione, trasporto e utilizzo degli stessi fuochi sono proibiti sulla pubblica via, nei luoghi di grande afflusso di persone e nelle aree limitrofe, così come all’interno e nei pressi degli edifici residenziali.

L’obiettivo delle misure è ridurre i rischi di incidenti, incendi e atti violenti, particolarmente frequenti nel periodo delle celebrazioni di fine anno.

Le autorità ricordano che l’elenco completo degli articoli pirotecnici interessati dal divieto è consultabile nei testi normativi di riferimento relativi agli articoli destinati al divertimento.

Un Capodanno più sicuro, dunque, nel segno della prevenzione e del rispetto delle regole.





