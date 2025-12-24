Natale in Costa Azzurra: gli orari delle Messe tra tradizione e spiritualità

Come ogni anno, la Diocesi di Nizza ha pubblicato il calendario ufficiale delle Messe della Vigilia e del giorno di Natale, offrendo un punto di riferimento per i fedeli della Costa Azzurra e dei borghi dell’entroterra.
L’elenco, disponibile sul sito diocesano, raccoglie le chiese in cui saranno celebrate le liturgie del 24 dicembre, dalle funzioni serali fino alla tradizionale Messa di mezzanotte e quelle previste per l’intera giornata del 25 dicembre.
Accanto alle parrocchie indicate dalla Diocesi, altre comunità del territorio proporranno come consuetudine celebrazioni e momenti di preghiera legati alla Natività, segno della vitalità religiosa della regione.
La Messa di Natale, con il suo forte valore simbolico e spirituale, resta uno degli appuntamenti più evocativi delle festività: un rito che unisce residenti e visitatori, mantenendo vive le tradizioni che da secoli scandiscono il cuore dell’inverno mediterraneo.
In allegato a questo articolo pubblichiamo l’elenco completo diffuso dalla Diocesi di Nizza.