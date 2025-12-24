Natale in Costa Azzurra: gli orari delle Messe tra tradizione e spiritualità

Come ogni anno, la Diocesi di Nizza ha pubblicato il calendario ufficiale delle Messe della Vigilia e del giorno di Natale, offrendo un punto di riferimento per i fedeli della Costa Azzurra e dei borghi dell’entroterra.

L’elenco, disponibile sul sito diocesano, raccoglie le chiese in cui saranno celebrate le liturgie del 24 dicembre, dalle funzioni serali fino alla tradizionale Messa di mezzanotte e quelle previste per l’intera giornata del 25 dicembre.