 / Altre notizie

Altre notizie | 24 dicembre 2025, 10:00

Natale in Costa Azzurra: gli orari delle Messe tra tradizione e spiritualità

La Diocesi di Nizza rende nota la programmazione delle celebrazioni del 24 e 25 dicembre: un appuntamento sentito in città e nei villaggi dell’arrière-pays

Natale in Costa Azzurra: gli orari delle Messe tra tradizione e spiritualità

Come ogni anno, la Diocesi di Nizza ha pubblicato il calendario ufficiale delle Messe della Vigilia e del giorno di Natale, offrendo un punto di riferimento per i fedeli della Costa Azzurra e dei borghi dell’entroterra.

L’elenco, disponibile sul sito diocesano, raccoglie le chiese in cui saranno celebrate le liturgie del 24 dicembre, dalle funzioni serali fino alla tradizionale Messa di mezzanotte e quelle previste per l’intera giornata del 25 dicembre.



Accanto alle parrocchie indicate dalla Diocesi, altre comunità del territorio proporranno come consuetudine celebrazioni e momenti di preghiera legati alla Natività, segno della vitalità religiosa della regione.

La Messa di Natale, con il suo forte valore simbolico e spirituale, resta uno degli appuntamenti più evocativi delle festività: un rito che unisce residenti e visitatori, mantenendo vive le tradizioni che da secoli scandiscono il cuore dell’inverno mediterraneo.

In allegato a questo articolo pubblichiamo l’elenco completo diffuso dalla Diocesi di Nizza.


Files:
 Celebrazione delle Messe del 24 dicembre 2025 (171 kB)
 Celebrazione delle Messe del 25 dicembre 2025 (170 kB)

Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium