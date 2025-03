Francia: cosa cambia ad aprile 2025

Molte norme entrano in vigore, in Francia, domani, 1° aprile 2025.



Queste le princiupali

Lavoro

Dal 1° aprile 2025 entrano in vigore nuove regole per l'indennità di disoccupazione: durata dell'indennizzo, lavoratori stagionali, misure specifiche per i senior… Inoltre, viene applicata una riduzione del tetto massimo delle indennità giornaliere in caso di malattia (per i dipendenti del settore privato e i contrattisti del settore pubblico).



Salute e sociale

Nuova visita dentistica gratuita annuale con il programma M'T dents, proroga dell'accesso alla cannabis terapeutica.

Denti

A partire dal 1° aprile 2025, l'Assurance Maladie rafforza il programma M'T dents per migliorare la prevenzione della salute orale.

Finora, il programma M'T dents offriva un controllo dentistico gratuito ogni tre anni: dal 1° aprile 2025, il programma cambia.

I giovani tra i 3 e i 24 anni avranno diritto a un esame di prevenzione ogni anno, oltre agli eventuali trattamenti necessari individuati durante la visita.

L'Assurance Maladie copre il 100% dei costi, senza necessità di anticipare il pagamento.

Le donne in gravidanza possono beneficiare di un controllo dentistico gratuito tra il 4° mese di gravidanza e il 6° mese dopo il parto.



Cannabis

La sperimentazione dell’uso terapeutico della cannabis, in un quadro controllato e limitato a pazienti affetti da malattie gravi, è iniziata il 26 marzo 2021.

Sebbene fosse prevista la sua conclusione il 31 dicembre 2024, è stata infine prorogata fino al 31 marzo 2026.

Questa decisione, presa dal Ministero della Salute, mira a garantire la continuità delle cure per i pazienti già in trattamento.

Il Ministero della Salute e dell’Accesso alle cure ha annunciato in un comunicato che i testi che definiscono il quadro di produzione e autorizzazione della cannabis a uso medico sono stati notificati alla Commissione europea.

Nell’ambito della sperimentazione della cannabis terapeutica, l’uso di farmaci a base di questa pianta è autorizzato per i pazienti affetti da:

dolori neuropatici refrattari alle terapie disponibili (farmacologiche o meno);

alcune forme di epilessia farmacoresistente;

alcuni sintomi oncologici resistenti legati a un cancro o a un trattamento antitumorale.

Tasse

Apertura del servizio di dichiarazione online dei redditi 2024 il 10 aprile.



Trasporti - Tempo libero

L'autorizzazione elettronica di viaggio (ETA) diventa obbligatoria per recarsi nel Regno Unito a partire dal 2 aprile 2025. Il costo dell'ETA, inizialmente fissato a 10 sterline (circa 12 €), aumenterà a 16 sterline a partire dal 9 aprile.