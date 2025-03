A Monaco la prima riunione del Comitato direttivo della strategia globale di lotta contro la corruzione

Venerdì 28 marzo, sotto la presidenza di Isabelle BERRO-AMADEÏ, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione incaricato delle funzioni di Ministro di Stato, si è tenuta la prima riunione del Comitato direttivo della strategia globale di lotta contro la corruzione nel quadro del quinto ciclo di valutazione del GRECO

Istituito dall'Ordinanza Sovrana n. 11.092 del 18 febbraio 2025, questo Comitato direttivo ha il compito di elaborare una strategia globale e di determinare le misure necessarie per attuare le raccomandazioni formulate dal GRECO in occasione della valutazione del Principato, con l'obiettivo di prevenire la corruzione e promuovere l'integrità all'interno dei governi centrali e delle forze dell'ordine.

In apertura della riunione, BERRO-AMADEÏ ha espresso la sua soddisfazione per l'istituzione di questo comitato, sottolineando che, conformemente alle sue missioni, esso svolgerà un ruolo centrale per raggiungere risultati concreti entro la prima relazione sullo stato di avanzamento, prevista per fine dicembre 2025, che riferirà sui progressi realizzati su questo tema essenziale per il Principato

Con l'istituzione di questo comitato, il Paese testimonia la determinazione e l'impegno delle autorità interessate a proseguire i progressi nella lotta contro la corruzione.