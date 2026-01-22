Disturbi dell’udito e dell’equilibrio: valutazioni avanzate in italiano a Monaco

OTONEURO MONACO accoglie pazienti dal Ponente Ligure (Sanremo, Ventimiglia) con prenotazioni e consulti in italiano e referti disponibili anche in italiano.

I disturbi dell’udito (ipoacusia, acufeni, iperacusia) e dell’equilibrio (vertigini, instabilità, oscillopsia) possono incidere in modo importante sulla vita quotidiana. Per comprenderne l’origine è spesso necessario un inquadramento specialistico con esami funzionali avanzati, non sempre facilmente disponibili sul territorio.

OTONEURO MONACO, centro di eccellenza in otoneurologia nel Principato di Monaco, è dedicato alla diagnosi e al trattamento dei disturbi dell’udito e dell’equilibrio. Per i pazienti provenienti da Sanremo e Ventimiglia, il centro è raggiungibile in circa 30 minuti in auto o in treno.

Test audiologici avanzati, anche nel rumore

Il percorso si basa su un’équipe medica e paramedica esperta, su una piattaforma tecnica completa di livello universitario e su un’organizzazione che consente tempi rapidi e, quando indicato, una valutazione completa in un’unica visita.

Per i pazienti italiani sono disponibili prenotazioni e consulti in italiano, la possibilità di avere referti in italiano e una collaborazione con i professionisti sanitari della Liguria. Con il consenso del paziente, il referto può essere condiviso con il medico curante o lo specialista inviante.

Informazioni e prenotazioni (in italiano)