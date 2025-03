La città di Cannes si è dotata di un nuovo strumento a tutela degli alberi

Gli alberi, veri e propri indicatori delle stagioni, svolgono un ruolo essenziale nell'equilibrio ecologico ed estetico della città di Cannes.

Bocca Cabana, Allées de la Liberté, Avenue de Grasse: ogni progetto di abbellimento del Comune include la piantumazione di nuovi alberi, in numero maggiore e in luoghi precedentemente privi di vegetazione.



Con un terzo del territorio coperto da spazi naturali e oltre 37mila alberi censiti, pari ad un albero ogni due abitanti, Cannes si distingue per uno dei migliori rapporti alberi/abitanti tra le grandi città costiere.



Per proteggere e valorizzare gli alberi, spesso soggetti ad atti di vandalismo, il Comune ha adottato un nuovo metodo di valutazione che permette di determinare il valore di un albero per quantificare eventuali danni e sanzionare i responsabili.



“Gli alberi rappresentano un capitale verde eccezionale e creano un legame tra la città e la natura. Con 37mila alberi nel solo dominio pubblico, Cannes è la città più alberata della Costa Azzurra. Ogni progetto di rinnovamento urbano include la piantumazione di alberi e vegetazione per migliorare la qualità dell'aria e la vita dei cittadini. È fondamentale proteggere questa ricchezza arborea e punire chi la danneggia”. così il Sindaco David Lisnard.



Il Comune ha adottato un nuovo sistema di valutazione del valore finanziario degli alberi, disponibile gratuitamente su www.baremedelarbre.fr .

Lo strumento tiene conto di criteri come:

Il ruolo paesaggistico dell’albero;

Le infrastrutture sotterranee e aeree;

I benefici ambientali;

I costi di manutenzione;

Eventuali disagi causati;

Il valore ecologico e la protezione normativa.

Grazie a questo strumento, il Comune di Cannes può ora sanzionare chi danneggia il patrimonio arboreo e sensibilizzare i cittadini alla sua importanza.



Cannes investe nel verde urbano, la città dispone di:

02 ettari di spazi verdi urbani

Più di 40 giardini pubblici

11 nuovi parchi creati e 21 rinnovati dal 2014

37.000 alberi censiti

1.124 alberi di particolare valore