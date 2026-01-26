Monaco a Davos: la forza della neutralità costruttiva

In un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche, trasformazioni tecnologiche accelerate e nuovi equilibri di potere, Monaco ha riaffermato con forza un valore che ne definisce l’identità: la neutralità costruttiva. È stato questo il filo conduttore del Monaco Day Davos, tenutosi il 21 gennaio al Web3 Hub di Davos, sotto l’egida dell’Agenzia per lo Sviluppo Strategico del Principato.

L’iniziativa si è inserita nel quadro del World Economic Forum e ha proposto una giornata di dialogo ad alto livello tra decisori pubblici, leader economici, imprenditori e innovatori provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo è stato chiaro: dimostrare come il modello monegasco – fondato su stabilità istituzionale, continuità delle scelte e dialogo permanente tra Stato, imprese e società civile – possa offrire risposte concrete alle sfide globali.

Il Monaco Day si è articolato attorno a tre pilastri strategici. Il primo ha riguardato la cooperazione in un mondo sempre più interconnesso e complesso, con l’ambizione di ricostruire relazioni, rafforzare la fiducia e promuovere la mediazione. Il secondo ha esplorato nuovi modelli di crescita basati sulla transizione economica, sulle alleanze strategiche e sulla valorizzazione del capitale umano. Il terzo ha affrontato il tema della prosperità entro i limiti del pianeta, puntando su economie rigenerative, tecnologie a impatto positivo e innovazione responsabile.

Attraverso conversazioni “fireside” e momenti di networking mirati, Monaco ha riaffermato il proprio ruolo come piattaforma credibile di dialogo internazionale e come laboratorio di un capitalismo responsabile, capace di coniugare competitività, sostenibilità e visione di lungo periodo.

Tra i relatori si sono distinti esponenti di primo piano del mondo istituzionale, finanziario, tecnologico e industriale, tra cui il Consigliere di Governo del Principato per le Finanze e l’Economia Pierre-André Chiappori, leader globali dell’investimento e della banca privata, imprenditori dell’innovazione digitale, pionieri della sostenibilità e figure di riferimento nei settori del lusso, dello yachting e delle nuove tecnologie. Una pluralità di voci che ha riflesso la vocazione trasversale dell’iniziativa e la volontà di Monaco di fungere da ponte tra mondi diversi.

Il Monaco Day Davos non si è limitato a presentare un modello: è stato un invito concreto a pensare insieme, a cooperare e a costruire un futuro più stabile, aperto e sostenibile. In un’epoca di frammentazione, il Principato ha proposto una via alternativa fondata sull’equilibrio, sull’ascolto e sulla responsabilità condivisa, riaffermando che la neutralità, quando è attiva e costruttiva, può diventare una vera forza di cambiamento.

Sito ufficiale di Monaco Day:

https://www.monacohousedavos.com/

Pagina LinkedIn di Monaco Day Davos:

https://www.linkedin.com/company/monaco-day-in-davos/

Pagina LinkedIn dell’Agenzia per lo Sviluppo Strategico di Monaco:

https://www.linkedin.com/company/attractivite-monaco/

Pagina LinkedIn del Governo del Principato di Monaco:

https://www.linkedin.com/company/gvtmonaco/



