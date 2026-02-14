San Valentino, Carnevale e spettacoli: eventi e novità animano la seconda metà di febbraio a CAP3000

Dalla festa degli innamorati agli spettacoli sportivi internazionali, la seconda metà di febbraio si annuncia ricca di appuntamenti al CAP3000, che prosegue il suo calendario tra cultura, intrattenimento, tradizioni locali e nuove esperienze gastronomiche.



Mimosa e arte visiva fino al 15 febbraio

Prosegue fino al 15 febbraio la celebrazione dedicata al mimosa, realizzata in collaborazione con la Mandelieu-la-Napoule e con Côte d’Azur France Tourisme.

In esposizione gli scatti della fotografa Camille Moirenc, accompagnati da un film immersivo e installazioni floreali che trasformano il centro in un’esperienza sensoriale dedicata al fiore simbolo dell’inverno mediterraneo.



14 febbraio: shopping e romanticismo con CAP to Love

Nel giorno di San Valentino, il centro ospita “Cap to Love”, iniziativa partecipativa con un muro dedicato alle dichiarazioni d’amore e un concorso che mette in palio una gift card da 200 euro per un’esperienza di shopping di coppia.





Carnevale e Capodanno lunare: festa e tradizione

Il 19 e 20 febbraio spazio al Carnevale con laboratori, animazioni itineranti e attività per tutte le età. Il 21 febbraio, invece, il centro accoglie le celebrazioni del Capodanno lunare con la tradizionale danza del drago itinerante.



Sport e adrenalina con il campione mondiale di BMX

Il 28 febbraio e il 1° marzo arrivano le performance di Alex Jumelin, tra i nomi di riferimento del BMX flat mondiale, con show tra spazi interni ed esterni dedicati a tecnica e acrobazie spettacolari.



Fotografia e mare: la mostra “Chasseurs de vent”

Prosegue fino ad aprile al Panasia la mostra fotografica “Chasseurs de vent” firmata da Patrick Hanez, viaggio visivo tra regate, tradizione marittima e passione per la vela in Costa Azzurra.



Serate, musica e gastronomia nei locali del centro

Il calendario serale coinvolge diversi locali del centro, tra DJ set, karaoke, comedy e serate a tema, tra cui quelle organizzate da Yamas, Doppio Malto ed Evasion, che il 14 febbraio propone anche un menu speciale dedicato alla festa degli innamorati.



Cultura e tempo libero tra libri e gastronomia

Il 14 febbraio la Librairie du CAP ospita una speciale edizione del Bookclub Romance dedicata alla narrativa sentimentale.

Ogni domenica, invece, brunch con musica dal vivo al Chez Joseph, tra gastronomia e intrattenimento.



Nuove esperienze gastronomiche tra India e Mediterraneo

Tra le novità più recenti dell’offerta food del centro spicca The Crossing, bistrot indiano che reinterpreta le grandi specialità della tradizione in chiave bistronomica e contemporanea, proponendo un viaggio nei sapori del subcontinente senza lasciare la Costa Azzurra.



Accanto a questa proposta internazionale, si inserisce l’esperienza tutta mediterranea de La Cabane de l’Écailler, dedicata agli amanti del mare: ostriche e frutti di mare da gustare in un ambiente conviviale affacciato sul mare, per un’autentica pausa gourmet dai profumi iodati.









