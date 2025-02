Tutto è pronto: da domani a Mentone la 91ª edizione della "Fête du Citron®"

Domani, sabato 15 febbraio, inizia la 91¦ edizione della "Fête du Citron®" di Mentone. terminerà il 2 marzo prossimo.

La "Fête du Citron®" (Festa del limone), è un evento unico al mondo che attira più di 200.000 visitatori ogni anno. Per più di 15 giorni, vieni e goditi le Sfilate dei frutti d’oro o Sfilate notturne (sfilate di carri di agrumi e animati da gruppi), ammira l’Esposizione dei motivi di agrumi nei giardini Biovès; Non dimenticare di visitare la Fiera dell’artigianato e il Festival delle orchidee con profumi indimenticabili. Vieni a scoprire questo mondo fantastico e muoviti al ritmo di un evento semplicemente indimenticabile.

Come sempre saranno tantissimi gli eventi collegati, oltre alle tradizionali sfilate dei carri sulla Promenade du Soleil. i "corsos"

Ma incominciamo proprio da quelli:

Giovedì 20 e 27 febbraio 2025 | 21:00 | Promenade du Soleil.

Quando la notte scende su Mentone, i corsos notturni illuminano la città con una dolce magia. Sotto il bagliore dei riflettori, i carri, adornati con limoni e arance, sfilano in una sinfonia di luce e colori. Al suono delle fanfare e delle musiche vivaci, ballerini e artisti portano un’energia gioiosa a questa processione notturna, degna dei più grandi spettacoli di strada. Lasciatevi trasportare dalla poesia di questa notte, in cui le strade di Mentone si trasformano in un teatro magico, offrendo un’esperienza unica sotto le stelle, sognante e abbagliante. La serata si conclude in grande stile con uno spettacolo pirotecnico alle 22:30.

Una Parata di Carri Piena di Colori

Il vero momento clou della Festa del Limone®, i corsos dei frutti d’oro trasformano il lungomare di Mentone in uno spettacolo abbagliante. I carri, decorati con limoni e arance, sfilano in un’esplosione di colori e musica. Ispirati dal tema dell’anno, questi quadri viventi, formati da migliaia di frutti, affascinano per la loro bellezza e creatività.

Al ritmo delle fanfare e delle animazioni, artisti, ballerini e musicisti animano questa parata in un’atmosfera festosa. Gli spettatori, incantati, assistono a questo momento unico in cui l’immaginazione prende vita con ogni carro. Un evento imperdibile, da vivere in famiglia o con gli amici, per celebrare la ricchezza del frutto d’oro, simbolo di Mentone, in un’atmosfera gioiosa e solare. Domenica 16, 23 febbraio e 2 marzo | 14:30 | Promenade du Soleil.

Mercato dell’artigianato

Sapori e profumi soleggiati, golosità e maestria in primo piano

Una tappa imperdibile per i golosi, per una degustazione sul posto o da portare via. Per 15 giorni, produttori e artigiani appassionati vi accolgono per farvi scoprire le loro delizie fatte in casa: formaggi, salumi, torrone e mieli dorati. Passeggiate tra le bancarelle colorate e godetevi degustazioni gratuite che risveglieranno le vostre papille gustative. Gli artigiani sono felici di condividere con voi le loro storie e i loro consigli, rendendo ogni incontro unico. Oltre ai prodotti alimentari, troverete anche creazioni artigianali per portarvi a casa un bel ricordo dell’evento. Uno spazio pieno di convivialità dove saranno proposte animazioni il martedì, mercoledì, venerdì e sabato!

Ingresso Libero - Esplanade Francis Palmero - Orari di apertura: Sabato 15 febbraio dalle 14:00 alle 19:00; Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 18:00; Giovedì dalle 10:00 alle 19:00 e Sabato e domenica dalle 9:00 alle 19:00

Esposizione dei motivi di agrumi

Stupore e meraviglia nei Giardini Biovès, culla della Fête du Citron®, i Giardini Biovès si vestono dal 1936 nei colori del sole, in sfumature abbaglianti di giallo e arancione. Decorazioni incredibili, alcune delle quali richiedono quasi quindici tonnellate di agrumi. Ogni anno ci vogliono migliaia di ore per realizzare queste sculture effimere, con i frutti posizionati uno ad uno... Le gigantesche sculture di agrumi incantano e sorprendono migliaia di visitatori

Salone delle Orchidee e del Giardino d’Inverno

Con il supporto del Servizio Parchi e Giardini della Città di Mentone, della Direzione dei Giardini d’Eccezione e dell’Associazione Francese degli Orchidofili ed Epifitofili. Se il Limone è il gioiello dei Giardini Invernali di Mentone, questo evento vi invita a scoprirne la cornice, attraverso una pausa in scenari verdeggianti. Questo spazio metterà particolarmente in risalto la grazia e l’eleganza delle orchidee, veri gioielli della natura: ogni fiore dispiega i suoi colori delicati e le sue fragranze sottili in ambienti raffinati.

Questa visita è un invito al relax, per gli amanti della natura e per i curiosi in cerca di nuove bellezze per adornare il loro Giardino d’Inverno, consigli esperti per prendersi cura al meglio delle orchidee o semplicemente una parentesi di evasione e meraviglia. Dolci e oggetti di artigianato legati al giardino saranno anche proposti! Il martedì, mercoledì, venerdì e sabato (eccetto il 15 febbraio), si terranno laboratori e conferenze (inclusi nel biglietto d’ingresso, su prenotazione, salvo disponibilità).

Palais de l’Europe - Orari di apertura: Sabato 15 febbraio dalle 14:00 alle 19:00; Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 18:00, Giovedì dalle 10:00 alle 19:00 e Sabato e domenica dalle 9:00 alle 19:00