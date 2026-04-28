Handi Voile 06, al via la 20ª edizione: il mare diventa accessibile a tutti

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte per la 20ª edizione della Tournée Handi Voile 06, l’iniziativa promossa dal Dipartimento delle Alpi Marittime che da quasi vent’anni punta a rendere il mare un luogo di inclusione e partecipazione per tutti.



Dal 5 al 27 giugno 2026, saranno organizzate 12 giornate di attività gratuite in 11 comuni del territorio: Nizza, Cap-d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin, Mentone, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes, Vallauris Golfe-Juan, Mandelieu-La Napoule e Cannes.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comitato Dipartimentale di Vela, le basi nautiche, SPCOC canoa-kayak e le amministrazioni locali.





Sport e inclusione, un impegno che dura da vent’anni

Nata nel 2007, la manifestazione rappresenta oggi un appuntamento consolidato dell’estate sulla Costa Azzurra. In questi anni ha permesso a circa 11.000 persone con disabilità, insieme ai loro familiari, di avvicinarsi gratuitamente alla vela e al kayak in un contesto sicuro e attrezzato.



«Questa ventesima edizione conferma l’impegno del Dipartimento per uno sport sempre più inclusivo e accessibile», ha dichiarato il presidente Charles Ange Ginésy, sottolineando il ruolo del programma Handi Sport 06 nel contrastare l’isolamento e favorire la pratica sportiva per tutti.



Attività gratuite e accessibili a ogni tipo di disabilità

La tournée è aperta a persone con qualsiasi forma di disabilità e ai loro accompagnatori. Le attività si svolgeranno presso handiplage e centri nautici attrezzati, con la possibilità di provare vela e kayak sotto la guida di istruttori qualificati.



Ogni giornata prevede quattro turni da un’ora (9:30–10:30, 11:00–12:00, 13:30–14:30 e 15:00–16:00), per una capienza complessiva di circa 100 partecipanti al giorno.



Come iscriversi

Le prenotazioni, obbligatorie e limitate a quattro persone per famiglia, sono aperte dal 20 aprile sul sito del Dipartimento delle Alpi Marittime. È possibile compilare il modulo online oppure direttamente sul posto.



Per informazioni:

www.departement06.fr



Sezione Gioventù e Sport – Piano Vela e dispositivo mare

Tel. 04.97.18.72.57 / 06.66.10.89.58

Email: handivoile@departement06.fr



Un progetto che continua tutto l’anno

Oltre alla tournée estiva, il programma Handi Voile 06 coinvolge durante l’anno circa 50 strutture specializzate, offrendo sessioni gratuite di vela in sette basi nautiche partner. Un’attività che consente ogni anno ad altre 600 persone di beneficiare di percorsi sportivi adattati, contribuendo al benessere, alla riabilitazione e all’inclusione sociale.



