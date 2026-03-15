Italia–Principato di Monaco: oltre 200 imprese al Forum Imprenditoriale con il Principe Alberto II e il Ministro Tajani (Foto)

Grande partecipazione e sala gremita all’Hotel Le Méridien Beach Plaza per il Forum Imprenditoriale Italia–Principato di Monaco, svoltosi venerdì 13 marzo 2026 nel Principato. L’evento ha riunito autorità istituzionali e rappresentanti di oltre 200 aziende italiane e monegasche, confermando la crescente intensità dei rapporti economici e commerciali tra i due Paesi.

L’iniziativa ha rappresentato la prima grande occasione internazionale di incontro tra imprenditori, istituzioni e operatori economici dei due territori, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente un partenariato già caratterizzato da forti legami di cooperazione e amicizia.

Ad aprire i lavori del Forum sono stati S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco e il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, intervenuto in videocollegamento. Il Ministro avrebbe voluto partecipare personalmente all’evento, ma l’evolversi della situazione internazionale e l’attacco subito giovedì dalla base italiana a Erbil, in Kurdistan, non gli hanno consentito di raggiungere il Principato.

Nel suo intervento, Tajani ha sottolineato la forte integrazione economica tra Italia e Monaco, ricordando l’impegno del Governo italiano nel promuovere l’export nazionale, che nel 2025 ha raggiunto 643 miliardi di euro, con una crescita del 3,3%.

Il Ministro delle Finanze e dell’Economia del Principato di Monaco, Pierre-André Chiappori, ha evidenziato i principali indicatori dell’economia monegasca, ricordando in particolare l’intensità degli scambi commerciali con l’Italia e la significativa presenza di imprese e lavoratori italiani nel Principato. Il PIL monegasco, ha sottolineato, è in forte crescita e ha raggiunto 10,28 miliardi di euro, segnando un incremento dell’8,8%.

Nel suo intervento, il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Maria Tripodi ha ricordato come Monaco rappresenti una straordinaria vetrina internazionale, simbolo di eccellenza, innovazione e competitività. Un contesto a cui contribuiscono in modo significativo circa 2.500 imprese riconducibili a cittadini italiani presenti nel territorio monegasco.

Alla sessione istituzionale sono intervenuti anche Barbara Cimmino, Vicepresidente di Confindustria, Matteo Zoppas, Presidente dell’Agenzia ICE – Italian Trade Agency, e Manuela Ruosi, Ambasciatore d’Italia nel Principato di Monaco.

La sessione plenaria, dedicata al tema “Innovazione e sostenibilità: opportunità e sinergie nel partenariato economico tra Italia e Monaco”, ha visto la partecipazione di Ludmilla Raconna t Le Goff, Delegata per l’Attrattività del Principato di Monaco, Kevin Ferri, Business Promotion Senior Specialist di Cassa Depositi e Prestiti, Viola Di Caccamo, dirigente delle relazioni esterne di SIMEST, e Marco Pollera, analista delle relazioni istituzionali di SACE.

Ampio spazio è stato dedicato ai panel settoriali, moderati da Cinzia Colman, presidente del Monaco Press Club e direttrice di Montecarlo IN. Al centro del dibattito alcuni dei comparti più strategici per la cooperazione economica tra Italia e Monaco.

Tra i temi affrontati, le eccellenze italiane del lusso nel Principato, con particolare attenzione all’architettura d’interni, alla gioielleria e alla moda, con interventi tra gli altri di Alessandro Binello, CEO e co-fondatore di Quadrivio Group, e Claudio Lazzarini, co-fondatore dello studio Lazzarini Pickering Architetti.

Spazio anche al turismo tra Italia e Monaco, con focus sui settori dell’ospitalità e della ristorazione, attraverso i contributi di Danilo Primerano, Senior Advisor di The Pavilions Hotels and Resorts, e Riccardo Giraudi, CEO di Giraudi Group.

Un ulteriore panel ha approfondito il rapporto tra Italia e Principato nell’economia dello yachting, settore nel quale i due Paesi rappresentano partner di riferimento, con gli interventi di Francesco Carbone, General Manager di Palumbo Superyacht, e Carlo Torre, direttore di Monaco Yacht Temptation.

Infine, l’attenzione si è concentrata sul settore finanziario nel partenariato economico bilaterale, dal private equity ai family office, con contributi di Matteo Mescolini, CEO di EFG Bank Monaco, Gerardo Parente, presidente dell’Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili (AICEC), e Francesco Grosoli, CEO di CMB.

Dopo un’intensa mattinata di lavori, il programma è proseguito con un networking lunch e con incontri B2B tra le aziende presenti, favorendo nuove opportunità di collaborazione commerciale e industriale.

Il Forum Imprenditoriale Italia–Principato di Monaco è stato organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Monaco e promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency, il Gouvernement Princier e con il supporto di Confindustria Imperia.