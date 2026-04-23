Alessandro Cecchi Paone guida “Intelligenza Alimentare Podcast” e con Cesare De Stefano prende forma il dialogo su “tutte le intelligenze”

Il debutto del nuovo video podcast dedicato al tema delle molteplici forme di intelligenza apre un confronto originale tra alimentazione, innovazione, cultura e futuro. Alessandro Cecchi Paone firma la conduzione e la direzione artistica del progetto, affiancato in co-conduzione dall’imprenditore Cesare De Stefano, autore del libro “Intelligenza Alimentare” ed editore di Maltese Volante, in un format editoriale e audiovisivo già al centro di un importante riscontro di pubblico.

“Intelligenza Alimentare” diventa anche podcast e amplia il proprio raggio d’azione trasformandosi in un progetto capace di unire divulgazione, visione e confronto. Dopo il percorso avviato con il libro firmato da Cesare De Stefano, imprenditore attivo nel food-tech e da anni impegnato nello sviluppo di progetti legati all’innovazione alimentare, il titolo evolve oggi in un format che porta al centro una riflessione più ampia, ovvero quella sulle diverse forme di intelligenza che attraversano il nostro tempo, dal rapporto con il cibo alla consapevolezza, dalla scienza alla comunicazione, fino all’impatto dell’innovazione sulle scelte quotidiane. A guidare questo nuovo percorso è Alessandro Cecchi Paone, presenza autorevole del panorama culturale e divulgativo italiano, che ne firma la conduzione e la direzione artistica, mentre Cesare De Stefano affianca il progetto in co-conduzione, contribuendo alla costruzione di un dialogo che nasce dal suo lavoro imprenditoriale, editoriale e autoriale e apre ad una visione ancora più ampia.

La prima puntata ha segnato un avvio particolarmente positivo e ha già raccolto un forte interesse online, con ottime visualizzazioni e una circolazione importante dei contenuti sui canali digitali del progetto. Un risultato che conferma la capacità del format di intercettare un pubblico trasversale, attratto da un racconto che mette in relazione temi spesso affrontati in modo separato e che qui trovano invece una sintesi nuova, leggibile e contemporanea. Il podcast nasce infatti da un’intuizione precisa, riportare al centro l’idea che l’intelligenza sia una pluralità di approcci, sensibilità e strumenti con cui leggere il presente e orientare il futuro.

Il dialogo tra Alessandro Cecchi Paone e Cesare De Stefano rappresenta il punto di partenza di un progetto che ambisce a costruire una conversazione pubblica più ampia. Da una parte De Stefano, riconosciuto imprenditore ed editore, porta un lavoro sviluppato attorno al rapporto tra alimentazione, autonomia di giudizio e qualità delle scelte, maturato attraverso un’esperienza concreta nel settore food-tech e in un percorso di divulgazione che si è consolidato negli anni. Dall’altra Cecchi Paone, autore di “Intelligenza Artificiale”, contribuisce ad allargare la prospettiva verso i temi dell’innovazione, della conoscenza e delle trasformazioni che stanno ridefinendo il nostro modo di vivere, informarci e decidere. Il risultato è un confronto che evita semplificazioni e mette in dialogo mondi diversi dentro una cornice coerente, capace di parlare tanto al pubblico interessato al benessere quanto a chi guarda con attenzione ai cambiamenti culturali e tecnologici.

Il podcast si propone così come uno spazio editoriale riconoscibile, con una cifra precisa, ovvero affrontare temi complessi con un linguaggio chiaro, mantenendo profondità, ritmo e accessibilità. La scelta è di creare un ecosistema narrativo in cui le intelligenze si incontrano, si interrogano e producono nuove chiavi di lettura. Non soltanto intelligenza alimentare e intelligenza artificiale, quindi, ma un percorso aperto a tutte quelle forme di intelligenza che incidono sulla vita concreta delle persone, sulle abitudini, sulle decisioni e sulla comprensione del mondo. E anche il ruolo editoriale di Cesare De Stefano attraverso Maltese Volante contribuisce a rafforzare il posizionamento culturale del progetto e la sua capacità di evolvere da libro a piattaforma di contenuti.

“Con ‘Intelligenza Alimentare’ ho voluto aprire un percorso che partiva dal cibo ma che, sin dall’inizio, parlava di molto altro, consapevolezza, libertà di scelta, capacità di distinguere, responsabilità personale. Il podcast rappresenta l’evoluzione naturale di questa visione, perché ci consente di allargare il confronto e di metterci in relazione con temi, linguaggi e ospiti diversi. La prima puntata con Alessandro Cecchi Paone incarna perfettamente questa direzione, due mondi che dialogano, due libri che si incontrano, una riflessione comune su ciò che oggi significa davvero intelligenza”, dichiara Cesare De Stefano.

La conduzione e la direzione artistica di Alessandro Cecchi Paone contribuiscono a definire il posizionamento del progetto e il suo tono editoriale. La sua presenza dà ulteriore forza a un format pensato per superare i confini del contenuto promozionale e affermarsi come luogo di confronto, contaminazione culturale e divulgazione di qualità. “Intelligenza Alimentare” Podcast sceglie di investire sulla sostanza del dialogo, sulla costruzione di contenuti che possano lasciare una traccia e sulla capacità di mettere in relazione discipline, esperienze e visioni.

“Ho accolto con convinzione questo progetto perché possiede un’ambizione rara, ovvero tenere insieme linguaggi differenti e renderli accessibili senza impoverirli. Il dialogo con Cesare De Stefano parte dall’alimentazione, attraversa l’innovazione e arriva a un tema che considero decisivo per il nostro tempo che è la necessità di comprendere le diverse forme di intelligenza con cui conviviamo ogni giorno. Questo podcast ha identità, ha direzione e ha la possibilità di costruire un pubblico ampio proprio perché affronta temi vicini alla vita reale delle persone, con serietà e con uno sguardo contemporaneo”, afferma Alessandro Cecchi Paone.

L’ottimo esordio della prima puntata conferma che esiste uno spazio concreto per format capaci di unire contenuto, autorevolezza e visione. Il progetto “Intelligenza Alimentare” compie così un nuovo passo nel proprio percorso di crescita e consolida un’identità che parte dal libro, si rafforza nel podcast e punta a diventare sempre più una piattaforma di idee, confronto e divulgazione. Il podcast si presenta oggi come un’iniziativa editoriale dal profilo unico, costruita attorno a una domanda che riguarda tutti: quante intelligenze servono per interpretare davvero il presente?





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