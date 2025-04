Monaco, incontro tra Pierre-André Chiappori e Keisuke Shimoyada

In occasione del 110° anniversario della Jeune Chambre Internationale (JCI), Pierre-André CHIAPPORI, Consigliere di Governo-Ministro delle Finanze e dell'Economia, ha ricevuto ieri, lunedì 28 aprile, Keisuke SHIMOYAMADA, Presidente mondiale della JCI per l'anno 2025.

Il colloquio si è svolto alla presenza dei dirigenti della Jeune Chambre Economique de Monaco (JCEM), ramo locale particolarmente attivo di questa rete mondiale che riunisce giovani leader impegnati. La JCEM contribuisce attivamente ai progetti promossi dalla JCI, strutturati attorno a quattro grandi assi di opportunità:

• Imprenditorialità e sviluppo economico;

• La realizzazione personale;

• La cooperazione internazionale;

• L'impatto positivo al servizio delle comunità.

Con oltre 150.000 membri in 120 paesi, la JCI collabora con grandi istituzioni come l'ONU o la Camera di Commercio Internazionale. Guida azioni su larga scala come la Dichiarazione Universale dei Doveri dell'Homme (internationalhumanduties.com), la rete «JCI in Business», il concorso «Creative Young Entrepreneur» (creative-young-entrepreneur.com) - che è nato da un'iniziativa monegasca -, nonché programmi di formazione, quattro conferenze regionali e un Congresso mondiale che riunisce ogni anno oltre 15.000 partecipanti.

Per Pierre-André CHIAPPORI, questo incontro è stato l'occasione per sottolineare l'importanza dell'imprenditorialità giovanile, che rappresenta molto più di una semplice opportunità: è una fonte di energia vitale che plasma il futuro del Principato. Networking e scambi economici sono oggi più che mai indispensabili; nutrono il dialogo tra le nazioni. Attraverso la rete JCI e l'impegno delle Giovani Camere Nazionali, commerciamo insieme e impariamo gli uni dagli altri.