Dichiarazione dei redditi 2025, come chiedere aiuto: tutti i servizi gratuiti a disposizione dei contribuenti

Con l’avvicinarsi della stagione fiscale, milioni di contribuenti si preparano a compilare la dichiarazione dei redditi 2025.

Tra dubbi su spese deducibili, costi chilometrici, servizi di assistenza domestica o redditi da locazione, non è raro trovarsi in difficoltà. Per questo motivo, l’amministrazione pubblica mette a disposizione diversi strumenti gratuiti di assistenza.



Il primo punto di riferimento resta il proprio ufficio delle imposte, il cui contatto è indicato nell’avviso di imposizione. In alternativa, è possibile chiamare il numero non a pagamento 0 809 401 401, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00 (costo della chiamata escluso).



Per le persone sorde o con problemi di udito è disponibile la piattaforma ACCEO, pensata per facilitare l’accesso ai servizi fiscali.



Un altro canale utile è la messaggistica sicura accessibile dall’area personale sul sito delle imposte: attraverso questa funzione è possibile inviare quesiti direttamente a un operatore dell’amministrazione fiscale.

Sempre online, nella sezione “Contatti e appuntamenti”, si possono individuare gli uffici competenti o consultare una sezione di domande frequenti.



Chi necessita di un supporto più approfondito può prenotare un appuntamento con un funzionario delle Finanze pubbliche. La richiesta si effettua accedendo alla propria area riservata e selezionando l’opzione dedicata.

È possibile scegliere tra un colloquio telefonico, una videoconferenza o un incontro in presenza presso il proprio centro fiscale. Per confermare la prenotazione sono richiesti dati personali e recapiti, con la possibilità di modificare o annullare l’appuntamento in caso di necessità.



Sul territorio, il supporto è garantito anche dalla rete France Services: gli operatori, presenti in appositi sportelli o durante appuntamenti presso i comuni, offrono assistenza personalizzata e aiutano i cittadini nelle procedure online. Tuttavia, non è possibile consegnare dichiarazioni cartacee presso questi punti.



Infine, è attivo anche il servizio “Allô impôt”, che mette a disposizione esperti contabili per fornire consulenze gratuite. Il numero verde 0 800 06 54 32 sarà operativo in date specifiche: il 20 e 27 maggio e il 3 giugno dalle 9 alle 18, e il 21 e 28 maggio e il 4 giugno dalle 9 alle 21.



Un insieme di strumenti pensati per accompagnare i contribuenti passo dopo passo, riducendo errori e incertezze nella compilazione della dichiarazione.



