Concorso Giovani Talenti dell’Accademia Rainier III: debutto di successo tra musica e formazione

Si è conclusa con un concerto di grande intensità la prima edizione del Concorso Giovani Talenti dell’Accademia Rainier III, che ha riunito tutti i vincitori sul palco dell’Auditorium Marc César Scotto. Un appuntamento significativo che ha messo in luce la qualità e la varietà dell’offerta didattica dell’istituto, in attesa della cerimonia ufficiale di premiazione prevista per il prossimo giugno.

Promosso dal Comune di Monaco nell’ambito del mandato dell’Assessore alla Cultura Karyn Ardisson Salopek, il concorso nasce con l’obiettivo di valorizzare e sostenere i giovani talenti formati negli istituti artistici cittadini. Nel corso dell’intero anno scolastico, studenti di ogni età e disciplina si sono esibiti con regolarità, offrendo performance valutate da una giuria composta da membri della direzione, della Commissione amministrativa e docenti dell’Accademia.

«L’Accademia Rainier III non è solo un istituto di formazione, ma un vero e proprio vivaio di talenti», ha dichiarato Karyn Ardisson Salopek, sottolineando l’importanza di un’iniziativa che punta a rafforzare la motivazione dei giovani artisti. «Questo concorso rappresenta perfettamente una politica culturale dinamica: eccellenza didattica, accesso alla cultura e sostegno alle vocazioni», ha aggiunto, evidenziando il valore strategico dell’investimento nelle nuove generazioni.

Determinante per la riuscita del progetto è stata anche la recente ristrutturazione dell’Auditorium Marc César Scotto, inaugurato nell’ottobre 2025, che ha permesso di ospitare eventi in condizioni professionali di alto livello. Il concerto del 23 marzo ha rappresentato il culmine di questo percorso, offrendo ai giovani artisti un’importante occasione di confronto con il pubblico e agli spettatori un’esperienza di grande qualità.