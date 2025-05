Un Oratorio d’Eccezione al Grimaldi Forum di Monaco [VIDEO]

Il 27 luglio, alle 21:30, il prestigioso Grimaldi Forum di Monaco ospiterà un evento musicale straordinario. L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, il CBSO Chorus e il Chœur d’enfants de l’Académie Rainier III, sotto la guida del rinomato direttore Kazuki Yamada, daranno vita al Liverpool Oratorio, l’imponente opera sinfonica e corale composta nel 1991 da Paul McCartney e Carl Davis.

Questo oratorio, concepito per celebrare i 150 anni dell’Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool, si articola in otto movimenti e ripercorre la storia di Shanty, un uomo nato durante la Seconda Guerra Mondiale, attraversando le tappe fondamentali della sua esistenza: infanzia, giovinezza, lavoro, amore, crisi e riconciliazione. Sebbene la narrazione sia fittizia, l’opera risulta profondamente autobiografica, ricca di ricordi ed emozioni che riflettono il percorso artistico e personale di McCartney, unendo sapientemente il mondo della musica classica con quello pop.

L’evento, in collaborazione con le Chorégies d’Orange, si distingue per la sua esclusività e sarà replicato il 25 luglio nel suggestivo teatro antico di Orange. Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e della grande tradizione orchestrale.