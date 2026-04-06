Due concerti imperdibili ad aprile: Happy Hour musicale il 7 e grande sinfonico il 12 con Charles Dutoit

L’inizio del mese di aprile si distingue per due appuntamenti musicali di grande rilievo, capaci di spaziare dalla musica da camera al repertorio sinfonico più spettacolare.

Il primo evento è in programma martedì 7 aprile alle ore 18:30, quando i musicisti dell’Orchestra saranno protagonisti di un nuovo Happy Hour Musical dedicato al quintetto d’archi. Sul palco Sibylle Duchesne, Cécile Subirana, François Méreaux, François Duchesne e Delphine Perrone, interpreti di un programma d’eccezione.

In scaletta figurano il Quintetto per archi n. 5 di Mozart e il Quintetto per archi n. 1 di Brahms, affiancati da una rara pagina del compositore inglese Frank Bridge: “Lament for Two Violas”, brano intenso e poco eseguito che arricchisce la serata.

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Il secondo appuntamento, domenica 12 aprile alle ore 18, vedrà invece il ritorno sul podio del Maestro Charles Dutoit, alla guida dell’Orchestra per un programma di grande respiro internazionale. Al suo fianco, la violinista Clara-Jumi Kang, che interpreterà la “Symphonie espagnole” per violino e orchestra di Lalo.

Nella seconda parte del concerto, il pubblico sarà trasportato “nell’immensità del cosmo” con il celebre poema sinfonico “I Pianeti” di Gustav Holst. Per l’occasione, l’Orchestra si presenterà in organico completo, affiancata dal Coro da camera 1732.

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A precedere il concerto, alle ore 17, si terrà la tradizionale introduzione all’ascolto a cura di André Peyrègne, offrendo al pubblico strumenti utili per approfondire il programma.

Due serate che confermano l’impegno dell’Orchestra nel proporre un’offerta artistica ricca, varia e di altissimo livello.

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