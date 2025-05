Festival dell’ecoturismo a Castérino: tre protagonisti d’eccezione tra natura, cultura e benessere

Il 31 maggio e il 1° giugno, la suggestiva valle della Roya ospiterà il Festival dell’Ecoturismo a Castérino, un evento dedicato alla connessione tra uomo e natura, attraverso cultura, tradizione e benessere. Tra le proposte più coinvolgenti, tre personalità locali offriranno esperienze uniche a chi desidera esplorare nuovi orizzonti.

Dous de Dous: il baléti occitano tra tradizione e modernità Julie Là e Xavier Borriglione, meglio conosciuti come Toinou dau Gourc, reinterpretano la tradizione musicale occitana con un’energia travolgente. Il loro sound unisce strumenti storici come il fifre e la flûte a un potente sound system elettro-sinfonico. Il 31 maggio alle 20:00, Castérino sarà il palcoscenico di un concerto partecipativo che coinvolgerà il pubblico in un’esplosione di danza e festa.

Yoga in natura con Alexandra Videloup Originaria di Parigi e ora radicata a Mentone, Alexandra Videloup propone un approccio al yoga ispirato alla natura. Formata nel metodo Iyengar, Alexandra guida gli appassionati in un’esperienza rigenerante tra cielo e terra. Il 31 maggio e il 1° giugno, Castérino diventerà il luogo ideale per un percorso di benessere aperto a tutti.

L’arte dell’erboristeria con Eloïse Poupard Naturopata e esperta di erboristeria, Eloïse Poupard vive a Breil-sur-Roya, dove studia e trasmette i segreti delle piante locali. Il 31 maggio alle 14:00, condurrà un laboratorio pratico sulla creazione di oli aromatici, un’opportunità per apprendere antiche tecniche e riscoprire i benefici naturali delle erbe della Roya.

Coniugando cultura, benessere e tradizione, il Festival dell’Ecoturismo si annuncia come un evento imperdibile per chi desidera riscoprire il territorio attraverso esperienze autentiche e coinvolgenti. Un’occasione per immergersi nella natura, imparare e condividere momenti unici.

Il Festival dell’Ecoturismo a Castérino offre un programma ricco di attività per tutti gli amanti della natura e della cultura. Oltre ai concerti, alle sessioni di yoga e agli atelier di erboristeria, ecco alcune delle esperienze disponibili:

Escursioni guidate nel Parco Nazionale del Mercantour per scoprire la biodiversità locale.

Murales e arte partecipativa per sensibilizzare sul tema della sostenibilità.

Laboratori creativi come la fabbricazione di carta da piantare e la personalizzazione di tote bag.

Attività sportive tra cui arrampicata su parete e noleggio di biciclette per esplorare la zona.

Conferenze e incontri con esperti su temi legati all’ecoturismo e alla conservazione ambientale.

Caccia al tesoro per grandi e piccoli, un modo divertente per conoscere meglio il territorio.

Massaggi e benessere per un momento di relax immerso nella natura.

Un weekend perfetto per chi cerca un’esperienza immersiva tra natura, cultura e sostenibilità! Se vuoi maggiori dettagli, puoi consultare il programma completo.