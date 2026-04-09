Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Le Big Band dirigé par Gérard Ramos
Giovedì 9 aprile à 19h30
Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique d'Antibes Juan-Les-Pins ·
1 rue Claude Debussy
La Traiettoria Calante (théâtre)
Giovedì 9 aprile 2026 ore 20h30.
Anthéa Antipolis Théâtre d'Antibes
260 avenue Jules Grec ·
Yé (l'eau) cirque contemporain
Fino a giovedì 9 aprile 2026 ore 20,30.
Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes
260 avenue Jules Grec
Hors pistes (Théâtre)
Du Giovedì 9 au Sabato 11 aprile 2026 ore 20h30.
Théâtre Le Tribunal ·
5 Place Amiral Barnaud
Collecte de sang
Du Venerdì 10 au Sabato 11 aprile 2026.
Maison des Associations ·
288 chemin de Saint Claude
La vérité (théâtre)
Venerdì 10 aprile 2026 ore 20h30
Sabato 11 aprile 2026 ore 16h30 e 20,30
Domenica 12 aprile 2026 ore 16h30.
Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes ·
260 avenue Jules Grec
Classic' Antibes, Musique du XXème siècle
Sabato 11 aprile 2026 ore 20h.
Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique d'Antibes Juan-Les-Pins ·
1 rue Claude Debussy
Journée 100% Japon
Sabato 11 aprile 2026 dalle 10h alle 19h.
Médiathèque Albert Camus · 19 Boulevard Gustave Chancel
Piano-Voix par Mathilde Fernandez et David Perreard
Sabato 11 aprile 2026 ore 21h.
Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes ·
260 avenue Jules Grec
54ème Antibes Art Fair-Design et Metiers d'Art
Du 11/04 au 20/04/2026 tutti i giorni dalle 11 alle 19.
Esplanade Pré des Pêcheurs
Journées Européennes des Métiers d'Art
Fino a domenica 12 aprile 2026.
Les Arcades ·
18 boulevard d'Aguillon
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Lunedì 13 aprile 2026 dalle 10h alle 11,30
Lunedì 20 aprile 2026 dalle 10h alle 11,30.
Lunedì 27 aprile 2026 dalle 10h alle 11,30
Du 28/04 /2026 au 01/01/2027 dal Lunedì al Venerdì.
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins · 60, chemin des Sables
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français
Martedì 14 aprile 2026 de 14h à 15h30.
Mercoledì 22 aprile 2026 de 14h à 15h30.
Martedì 28 aprile 2026 de 14h à 15h30.
Du 29/04/2026 au 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì
2bis, rue Fontvieille · 06600 Antibes
Tito (Spectacle jeune public)
Martedì 14 aprile 2026 de 15h à 16h.
Théâtre Antibéa ·
15 rue Georges Clémenceau
Visite des prairies humides de la Brague
Mercoledì 15 aprile 2026 de 10h à 12h.
La Brague
Exposition Quino - Musée Peynet
Du 12/04 au 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
et les week-ends.
Musée Peynet et du Dessin humoristique · Place Nationale
Sorties naturalistes et géologiques
Du 04/04 au 07/06/2026 tous les jours.
Espaces naturels du Fort Carré ·
Bois de la Garoupe
Fino al 1° gennaio 2027
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
AURON
Coupe de France Snowboard Alpin
Da sabato 11 a domenica 12 aprile 2026.
Domaine Skiable
Auron Choco’Délices
Degustazione
Da lunedì 13 a venerdì 17 aprile 2026.
Salle Maurice Rovery
boulevard du riou
BEAULIEU SUR MER
Mercato delle pulci nautiche – Puces de la mer 4a edizione
Sabato 11 aprile 2026 dalle 10 alle 17.
Port de plaisance
bd Maréchal Leclerc
BEAUSOLEIL
Festival del cinema sportivo di Beausoleil Côte d'Azur
Fino al 9 aprile 2026
Centre Culturel Prince Jacques, 6/8 avenue du Général de Gaulle
Concerto dei Solid'Airs
Sabato 11 aprile a 20:30
Théâtre des Variétés
CAGNES SUR MER
Les rendez-vous musicaux de l’Hippodrome
Concerto
Sabato 11 aprile 2026.
Hippodrome de la Côte d'Azur
2 Bd JF Kennedy
Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni
Esposizione
Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
Concert - Paul Lay / Odyssée
Jeudis du jazz - Saison du Théâtre de la Licorne
Giovedì 9 aprile
Horaire(s) :
19h30
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Musique - Master class de oud
avec Ihab RADWAN
Giovedì 9 aprile
Horaire(s) :
de 17h à 19h
Conservatoire de Cannes - Annexe Villa Les bleuets
7 avenue Isola Bella
Spectacle - Nawell Madani - "Tout court"
Venerdì 10 aprile
Horaire(s) :
20h30
Grand auditorium Louis Lumière
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Spectacle - Cocteau, l'artiste aux mille visages
Venerdì 10 aprile
Horaire(s) :
20h30
Salle Le Raimu
Chemin de la Borde
Spectacle - Dans la tempête
Une comédie à bout de souffle
Da venerdì 10 aprile 2026
a sabato 11 aprile 2026
Horaire(s) :
20h30
Théâtre L'Éclat de Rêve
39 rue Léon Noël
Visite guidée - Gilles Miquelis, des mondes flottants
Sabato 11 aprile 2026
Horaire(s) :
14h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Atelier - Chitchat at Ranguin's
Sabato 11 aprile 2026
Horaire(s) :
10h30
Médiathèque Ranguin
19 avenue Victor Hugo
Espace Ranguin
Salon de la moto et du scooter
Da sabato 11 aprile 2026
a domenica 12 aprile 2026
Horaire(s) :
Samedi 11 : de 9h à 21h
Dimanche 12 : de 9h à 18h
Parking Coubertin
7, avenue Pierre Poési
Concert - Arlucs Symphonique - Héroïque
Domenica 12 aprile 2026
Horaire(s) :
11h
Salle culturelle Les Arlucs
24 avenue des Arlucs
Spectacle - Alice contre la reine de cœur
Mercoledì 15 aprile 2026
Horaire(s) :
10h, 14h30 et 16h30
Salle Le Raimu
Chemin de la Borde
Mostre - Esposizioni
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Gilles Miquelis
Des mondes flottants
Fino a domenica 14 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Fino a domenica 21 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Quand ?
Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
CARROS
La puce et l’oreille
Spettacolo
Venerdì 10 aprile 2026 da 20.
Salle Juliette Gréco
5 boulevard de la Colle Belle
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LE BROC
La Leçon de Eugène Jonesco
Teatro
Venerdì 10 aprile 2026 alle 20:30.
Complexe les Arts d'Azur - Le Broc
12 rue des Jardins
MENTON
Visita guidata: Le National
Giovedì 9 aprile da 10:00 a 10:45
Grand Hôtel National, 7 chemin des terres chaudes, Allée des Acacias
Lavoir théâtre -Lautreamont - Maldoror Une soif insatiable de l'infini
Venerdì 10 aprile da 20:30 a 21:50
Le Lavoir Théâtre de Menton, 63 boulevard du Fossan
Visita guidata: Valle del Borrigo
Venerdì 10 aprile da 10:00 a 12:00
Venerdì 10 aprile da 15:00 a 16:00
Conservatoire de Musique, 10 avenue cochrane
Visita guidata: L'Annonciade
Venerdì 10 aprile da 15:00 a 16:00
Parvis du Monastère de l'Annonciade
Gospel & Soul - Emily Johnson incontra Whitney Houston
Domenica 12 aprile a 15:00
Eglise du Sacré-Coeur, 15 Avenue Edouard VII
Visita guidata: il centro storico in famiglia
Mercoledì 15 aprile da 10:00 a 11:30
Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Fino al 30 aprile
Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III
Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)
Fino al 30 aprile
Martedì 10 – 11,30
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 30 aprile
Martedì: 14:30 - 16:00
Sabato: 10:00 - 11:30
Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel,
Place de l'église
Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri
Fino al 30 aprile
Dal martedì al sabato: 10 – 11,30
Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez
Mostra "Eclettismo e fantasia"
Fino al 6 giugno
Voûte du Patrimoine, Esplanade des Sablettes
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Thursday Live Sessions - The Odds
Il 9 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
18h30
10 Av. Princesse Grâce
La tour de Constance - Spectacle découverte
dell'evento
Il 9 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
12 Av. d'Ostende
Concert symphonique - C. Dutoit – C.-J. Kang
Il 12 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 aprile 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition à la Gare SNCF de Monaco
Fino al 15 aprile 2026
Organizzatore
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
Place Sainte Dévote
Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition: The Feeling of Nature
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Flore Saunois, "Le Temps d'un ciel bleu"
Aggiungi ai preferiti
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés
Fino al 28 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
1 Bd Albert 1er
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
NIZZA
Résistantes
Teatro
Da giovedì 9 a sabato 11 aprile 2026 alle 20.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
La leçon
Teatro
Da giovedì 9 a sabato 11 aprile 2026 il giovedì e venerdì da 20. Il sabato da 15.
Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains
4-6 Place Saint-François
La Beauté du geste – Muriel Revollon
Spettacolo
Da giovedì 9 a sabato 11 aprile 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
M Pokora – Adrenaline Tour
Concerto
aprile 2026 alle 20:30.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Le Mardi à Monoprix
Teatro
Da venerdì 10 a sabato 11 aprile 2026 alle 20.
Théâtre de La Semeuse
2 montée Auguste Kerl
Rue du Château
Les Brûleurs de Temps – Festival Go.Elans – Soirée partagée 3 compagnies
Spettacolo
Venerdì 10 aprile 2026 dalle 19:30 alle 21:30.
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Immortels – Festival Go.Elans – Soirée partagée 3 compagnies
Spettacolo
Venerdì 10 aprile 2026 dalle 19:30 alle 21:30.
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Les Seins de Lola
Teatro
Venerdì 10 aprile 2026 alle 21.
Sabato 11 aprile 2026 alle 21.
Domenica 12 aprile 2026 alle 16.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Festival Go.élanS – 2e édition
Venerdì 10 aprile 2026.
Sabato 11 aprile 2026.
Domenica 12 aprile 2026.
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Afrasonic y El Globish Poetry Orchestra
Concerto
Venerdì 10 aprile 2026 alle 20:30.
Espace Grappelli
49 avenue de la Marne
Place Emile Begnis
Quintetto – Festival Go.Elans – Soirée partagée 3 compagnies
Spettacolo
Venerdì 10 aprile 2026 dalle 19:30 alle 21:30.
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Blast – Festival Go.Elans – Soirée partagée 4 compagnies
Spettacolo
Sabato 11 aprile 2026 dalle 19:30 alle 21:30.
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Pierre Thevenoux – Life Coach
One man Show / One woman show
Sabato 11 aprile 2026 da 20.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Swing Gavinu & Eppò
Concerto
Sabato 11 aprile 2026 alle 20:30.
Salle Lou Mesclun
10 boulevard Compte de Falicon
Tamo Junto
Concerto
Sabato 11 aprile 2026 alle 20:30.
Salle Black Box
2 Pont René Coty
Centre AnimaNice Bon Voyage
Ben Mazué
Concerto
Sabato 11 aprile 2026 alle 20:30.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantou
Histoires de se faire bien peur une fois pour toute
Spettacolo
Da sabato 11 a domenica 12 aprile 2026 il sabato alle 17:30. Il domenica alle 16.
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
Come neve – Festival Go.Elans – Soirée partagée 4 compagnies
Spettacolo
Sabato 11 aprile 2026 dalle 19:30 alle 21:30.
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Instabile – Festival Go.Elans – Soirée partagée 4 compagnies
Spettacolo
Sabato 11 aprile 2026 dalle 19:30 alle 21:30.
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Birds – Festival Go.Elans – Soirée partagée 4 compagnies
Spettacolo
Sabato 11 aprile 2026 dalle 19:30 alle 21:30.
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Réveillon à la morgue
Teatro
Domenica 12 aprile 2026 alle 18.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Pat’ Patrouille – Le retour des héros
Spettacolo
Domenica 12 aprile 2026 alle 17.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Kangourou
Teatro
Domenica 12 aprile 2026 alle 17.
Dal giovedì 16 a venerdì 17 aprile 2026 alle 20.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Cantate Jazz – Les Pèlerins d’Emmaüs
Concerto
Domenica 12 aprile 2026 alle 17.
Eglise anglicane Holy Trinity
11 rue de la Buffa
DeHor – Festival Go.Elans
Performance artistica
Domenica 12 aprile 2026 alle 15.
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit – Le Concert
Concerto
Mercoledì 15 aprile 2026 alle 16.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
RSKO
Concerto
Mercoledì 15 aprile 2026 alle 20.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
The Music of Hans Zimmer & Others
Concerto
Mercoledì 15 aprile 2026 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Laurent Febvay
One man Show / One woman show
Mercoledì 15 aprile 2026 alle 20.
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
Aïlle
Teatro
Mercoledì 15 aprile 2026 alle 15.
Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint-Augustin
Mostre – esposizioni
Demain, demain - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Au travers de la Serrure - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Chagall à l’oeuvre – Un prêt d’exception au musée - Esposizione
Fino al 30 Aprile 2026
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Nice Queer – Une histoire à écrire
Esposizione
Fino al 03/05/2026 ogni giorno.
Le 109
89 Route de Turin
Magnanrama - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences
Fino al 5 Giugno 2026
Halle de la Découverte
Gare du Sud
35 avenue Malaussena
Signature Gestuelle – Dominique Jaussein
Esposizione
Fino al 14 Giugno 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Poésie fait maison - Esposizione
Fino al 20 Giugno 2026
La Gaya Scienza
9 bis rue Dalpozzo
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Leggende al tramonto
Venerdì 10 aprile da 18:00 a 19:30
Lavoir, Avenue Poincaré
La spada mancante
Martedì 14 Aprile dalle 10 alle 11,30
Visita guidata e/o commentata
Lavoir, 1 avenue Raymond Poincaré
SAINT JEAN CAP FERRAT
Exposition – “L’histoire des jeux de société”
Fino 05 Maggio 2026
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
SAINT MARTIN VESUBIE
Théâtre – “Une veillée peu coutumière…”
Domenica 12 aprile 2026 dalle 16 alle 17.
Salle Jean Gabin
Place de la Gare routière
Stage d’escalade
Dal 13/04 al 24/04/2026 ogni giorno dalle 10 alle 17.
Vesubia Mountain Park
Allées du Docteur Fulconis
Stage de natation
Dal 13/04 al 24/04/2026 ogni giorno dalle 10 alle 12.
Vesubia Mountain Park
Allées du Docteur Fulconis
Et en avant la musique !
Concerto
Martedì 14 aprile 2026 dalle 15 alle 16.
Médiathèque départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
Démonstrations Gratuites Tournage sur bois et Gravure laser
Esibizione
Dal 15/04 al 22/04/2026 il mercoledì dalle 16 alle 17:30.
L'Atelier du Mercantour
969 route de la Colmiane
TENDE
Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
VALDEBLORE
Exposition “Mission Potager” – Médiathèque de Valdeblore
Fino all’11/04 il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato.
Salle du Clôt
Médiathèque de La Bolline
VENCE
Exposition « Franta, la condition humaine »
Esposizione
Fino al 24 Maggio 2026
Musée de Vence
2, Place du Frêne
VILLEFRANCHE SUR MER
Mostra “Troppo vecchi per morire giovani”
Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle