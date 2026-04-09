Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Le Big Band dirigé par Gérard Ramos

Giovedì 9 aprile à 19h30

Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique d'Antibes Juan-Les-Pins ·

1 rue Claude Debussy



La Traiettoria Calante (théâtre)

Giovedì 9 aprile 2026 ore 20h30.

Anthéa Antipolis Théâtre d'Antibes

260 avenue Jules Grec ·



Yé (l'eau) cirque contemporain

Fino a giovedì 9 aprile 2026 ore 20,30.

Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes

260 avenue Jules Grec



Hors pistes (Théâtre)

Du Giovedì 9 au Sabato 11 aprile 2026 ore 20h30.

Théâtre Le Tribunal ·

5 Place Amiral Barnaud



Collecte de sang

Du Venerdì 10 au Sabato 11 aprile 2026.

Maison des Associations ·

288 chemin de Saint Claude



La vérité (théâtre)

Venerdì 10 aprile 2026 ore 20h30

Sabato 11 aprile 2026 ore 16h30 e 20,30

Domenica 12 aprile 2026 ore 16h30.

Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes ·

260 avenue Jules Grec



Classic' Antibes, Musique du XXème siècle

Sabato 11 aprile 2026 ore 20h.

Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique d'Antibes Juan-Les-Pins ·

1 rue Claude Debussy



Journée 100% Japon

Sabato 11 aprile 2026 dalle 10h alle 19h.

Médiathèque Albert Camus · 19 Boulevard Gustave Chancel



Piano-Voix par Mathilde Fernandez et David Perreard

Sabato 11 aprile 2026 ore 21h.

Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes ·

260 avenue Jules Grec



54ème Antibes Art Fair-Design et Metiers d'Art

Du 11/04 au 20/04/2026 tutti i giorni dalle 11 alle 19.

Esplanade Pré des Pêcheurs



Journées Européennes des Métiers d'Art

Fino a domenica 12 aprile 2026.

Les Arcades ·

18 boulevard d'Aguillon



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Lunedì 13 aprile 2026 dalle 10h alle 11,30

Lunedì 20 aprile 2026 dalle 10h alle 11,30.

Lunedì 27 aprile 2026 dalle 10h alle 11,30

Du 28/04 /2026 au 01/01/2027 dal Lunedì al Venerdì.

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins · 60, chemin des Sables



Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français

Martedì 14 aprile 2026 de 14h à 15h30.

Mercoledì 22 aprile 2026 de 14h à 15h30.

Martedì 28 aprile 2026 de 14h à 15h30.

Du 29/04/2026 au 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì

2bis, rue Fontvieille · 06600 Antibes



Tito (Spectacle jeune public)

Martedì 14 aprile 2026 de 15h à 16h.

Théâtre Antibéa ·

15 rue Georges Clémenceau



Visite des prairies humides de la Brague

Mercoledì 15 aprile 2026 de 10h à 12h.

La Brague



Exposition Quino - Musée Peynet

Du 12/04 au 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì

et les week-ends.

Musée Peynet et du Dessin humoristique · Place Nationale



Sorties naturalistes et géologiques

Du 04/04 au 07/06/2026 tous les jours.

Espaces naturels du Fort Carré ·

Bois de la Garoupe



Fino al 1° gennaio 2027

Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì



AURON

Coupe de France Snowboard Alpin

Da sabato 11 a domenica 12 aprile 2026.

Domaine Skiable



Auron Choco’Délices

Degustazione

Da lunedì 13 a venerdì 17 aprile 2026.

Salle Maurice Rovery

boulevard du riou



BEAULIEU SUR MER

Mercato delle pulci nautiche – Puces de la mer 4a edizione

Sabato 11 aprile 2026 dalle 10 alle 17.

Port de plaisance

bd Maréchal Leclerc



BEAUSOLEIL

Festival del cinema sportivo di Beausoleil Côte d'Azur

Fino al 9 aprile 2026

Centre Culturel Prince Jacques, 6/8 avenue du Général de Gaulle



Concerto dei Solid'Airs

Sabato 11 aprile a 20:30

Théâtre des Variétés



CAGNES SUR MER

Les rendez-vous musicaux de l’Hippodrome

Concerto

Sabato 11 aprile 2026.

Hippodrome de la Côte d'Azur

2 Bd JF Kennedy



Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni

Esposizione

Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

Concert - Paul Lay / Odyssée

Jeudis du jazz - Saison du Théâtre de la Licorne

Giovedì 9 aprile

Horaire(s) :

19h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Musique - Master class de oud

avec Ihab RADWAN

Giovedì 9 aprile

Horaire(s) :

de 17h à 19h

Conservatoire de Cannes - Annexe Villa Les bleuets

7 avenue Isola Bella



Spectacle - Nawell Madani - "Tout court"

Venerdì 10 aprile

Horaire(s) :

20h30

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Spectacle - Cocteau, l'artiste aux mille visages

Venerdì 10 aprile

Horaire(s) :

20h30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



Spectacle - Dans la tempête

Une comédie à bout de souffle

Da venerdì 10 aprile 2026

a sabato 11 aprile 2026

Horaire(s) :

20h30

Théâtre L'Éclat de Rêve

39 rue Léon Noël



Visite guidée - Gilles Miquelis, des mondes flottants

Sabato 11 aprile 2026

Horaire(s) :

14h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Atelier - Chitchat at Ranguin's

Sabato 11 aprile 2026

Horaire(s) :

10h30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



Salon de la moto et du scooter

Da sabato 11 aprile 2026

a domenica 12 aprile 2026



Horaire(s) :

Samedi 11 : de 9h à 21h

Dimanche 12 : de 9h à 18h

Parking Coubertin

7, avenue Pierre Poési



Concert - Arlucs Symphonique - Héroïque

Domenica 12 aprile 2026

Horaire(s) :

11h

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Spectacle - Alice contre la reine de cœur

Mercoledì 15 aprile 2026

Horaire(s) :

10h, 14h30 et 16h30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



Mostre - Esposizioni

Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer

Fino a domenica 26 aprile 2026

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino al 5 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino a venerdì 6 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Gilles Miquelis

Des mondes flottants

Fino a domenica 14 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au vendredi : de 14h à 18h

Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Fino a domenica 21 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Quand ?

Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



CARROS

La puce et l’oreille

Spettacolo

Venerdì 10 aprile 2026 da 20.

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LE BROC

La Leçon de Eugène Jonesco

Teatro

Venerdì 10 aprile 2026 alle 20:30.

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



MENTON

Visita guidata: Le National

Giovedì 9 aprile da 10:00 a 10:45

Grand Hôtel National, 7 chemin des terres chaudes, Allée des Acacias



Lavoir théâtre -Lautreamont - Maldoror Une soif insatiable de l'infini

Venerdì 10 aprile da 20:30 a 21:50

Le Lavoir Théâtre de Menton, 63 boulevard du Fossan



Visita guidata: Valle del Borrigo

Venerdì 10 aprile da 10:00 a 12:00

Venerdì 10 aprile da 15:00 a 16:00

Conservatoire de Musique, 10 avenue cochrane



Visita guidata: L'Annonciade

Venerdì 10 aprile da 15:00 a 16:00

Parvis du Monastère de l'Annonciade



Gospel & Soul - Emily Johnson incontra Whitney Houston

Domenica 12 aprile a 15:00

Eglise du Sacré-Coeur, 15 Avenue Edouard VII



Visita guidata: il centro storico in famiglia

Mercoledì 15 aprile da 10:00 a 11:30

Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église



Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau

Fino al 30 aprile

Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III



Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)

Fino al 30 aprile

Martedì 10 – 11,30

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visita guidata: I vicoli della storia

Fino al 30 aprile

Martedì: 14:30 - 16:00

Sabato: 10:00 - 11:30

Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel,

Place de l'église



Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri

Fino al 30 aprile

Dal martedì al sabato: 10 – 11,30

Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez



Mostra "Eclettismo e fantasia"

Fino al 6 giugno

Voûte du Patrimoine, Esplanade des Sablettes



Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.

Fino all’8 giugno

Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III



Mostra da un mantello all'altro

Fino al 26 giugno

Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone

Fino al 31 dicembre 2026

Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 30 gennaio 2027

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

Thursday Live Sessions - The Odds

Il 9 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

18h30

10 Av. Princesse Grâce



La tour de Constance - Spectacle découverte

dell'evento

Il 9 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

20h00

12 Av. d'Ostende



Concert symphonique - C. Dutoit – C.-J. Kang

Il 12 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

18h00

Bd Louis II



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 aprile 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition à la Gare SNCF de Monaco

Fino al 15 aprile 2026

Organizzatore

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

Place Sainte Dévote



Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin

Fino al 25 maggio 2026

56, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition: The Feeling of Nature

Fino al 25 maggio 2026

56, boulevard du Jardin Exotique



Flore Saunois, "Le Temps d'un ciel bleu"

Aggiungi ai preferiti

Fino al 25 maggio 2026

56, boulevard du Jardin Exotique



Tango Argentin à Monaco

Fino al 30 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

Eglise Réformée de Monaco

Indirizzo

7, rue Louis Notari



Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés

Fino al 28 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

1 Bd Albert 1er



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Résistantes

Teatro

Da giovedì 9 a sabato 11 aprile 2026 alle 20.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



La leçon

Teatro

Da giovedì 9 a sabato 11 aprile 2026 il giovedì e venerdì da 20. Il sabato da 15.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



La Beauté du geste – Muriel Revollon

Spettacolo

Da giovedì 9 a sabato 11 aprile 2026 alle 20:30.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



M Pokora – Adrenaline Tour

Concerto

aprile 2026 alle 20:30.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Le Mardi à Monoprix

Teatro

Da venerdì 10 a sabato 11 aprile 2026 alle 20.

Théâtre de La Semeuse

2 montée Auguste Kerl

Rue du Château



Les Brûleurs de Temps – Festival Go.Elans – Soirée partagée 3 compagnies

Spettacolo

Venerdì 10 aprile 2026 dalle 19:30 alle 21:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Immortels – Festival Go.Elans – Soirée partagée 3 compagnies

Spettacolo

Venerdì 10 aprile 2026 dalle 19:30 alle 21:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Les Seins de Lola

Teatro

Venerdì 10 aprile 2026 alle 21.

Sabato 11 aprile 2026 alle 21.

Domenica 12 aprile 2026 alle 16.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Festival Go.élanS – 2e édition

Venerdì 10 aprile 2026.

Sabato 11 aprile 2026.

Domenica 12 aprile 2026.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Afrasonic y El Globish Poetry Orchestra

Concerto

Venerdì 10 aprile 2026 alle 20:30.

Espace Grappelli

49 avenue de la Marne

Place Emile Begnis



Quintetto – Festival Go.Elans – Soirée partagée 3 compagnies

Spettacolo

Venerdì 10 aprile 2026 dalle 19:30 alle 21:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Blast – Festival Go.Elans – Soirée partagée 4 compagnies

Spettacolo

Sabato 11 aprile 2026 dalle 19:30 alle 21:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Pierre Thevenoux – Life Coach

One man Show / One woman show

Sabato 11 aprile 2026 da 20.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Swing Gavinu & Eppò

Concerto

Sabato 11 aprile 2026 alle 20:30.

Salle Lou Mesclun

10 boulevard Compte de Falicon



Tamo Junto

Concerto

Sabato 11 aprile 2026 alle 20:30.

Salle Black Box

2 Pont René Coty

Centre AnimaNice Bon Voyage



Ben Mazué

Concerto

Sabato 11 aprile 2026 alle 20:30.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantou



Histoires de se faire bien peur une fois pour toute

Spettacolo

Da sabato 11 a domenica 12 aprile 2026 il sabato alle 17:30. Il domenica alle 16.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Come neve – Festival Go.Elans – Soirée partagée 4 compagnies

Spettacolo

Sabato 11 aprile 2026 dalle 19:30 alle 21:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Instabile – Festival Go.Elans – Soirée partagée 4 compagnies

Spettacolo

Sabato 11 aprile 2026 dalle 19:30 alle 21:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Birds – Festival Go.Elans – Soirée partagée 4 compagnies

Spettacolo

Sabato 11 aprile 2026 dalle 19:30 alle 21:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Réveillon à la morgue

Teatro

Domenica 12 aprile 2026 alle 18.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Pat’ Patrouille – Le retour des héros

Spettacolo

Domenica 12 aprile 2026 alle 17.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Kangourou

Teatro

Domenica 12 aprile 2026 alle 17.

Dal giovedì 16 a venerdì 17 aprile 2026 alle 20.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Cantate Jazz – Les Pèlerins d’Emmaüs

Concerto

Domenica 12 aprile 2026 alle 17.

Eglise anglicane Holy Trinity

11 rue de la Buffa



DeHor – Festival Go.Elans

Performance artistica

Domenica 12 aprile 2026 alle 15.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit – Le Concert

Concerto

Mercoledì 15 aprile 2026 alle 16.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



RSKO

Concerto

Mercoledì 15 aprile 2026 alle 20.

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



The Music of Hans Zimmer & Others

Concerto

Mercoledì 15 aprile 2026 alle 20.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Laurent Febvay

One man Show / One woman show

Mercoledì 15 aprile 2026 alle 20.

Stockfish

5 avenue François Mitterrand



Aïlle

Teatro

Mercoledì 15 aprile 2026 alle 15.

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



Mostre – esposizioni

Demain, demain - Esposizione

Fino al 25 Aprile 2026

La Station

89 route de Turin



Au travers de la Serrure - Esposizione

Fino al 25 Aprile 2026

La Station

89 route de Turin



Chagall à l’oeuvre – Un prêt d’exception au musée - Esposizione

Fino al 30 Aprile 2026

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Nice Queer – Une histoire à écrire

Esposizione

Fino al 03/05/2026 ogni giorno.

Le 109

89 Route de Turin



Magnanrama - Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences

Fino al 5 Giugno 2026

Halle de la Découverte

Gare du Sud

35 avenue Malaussena



Signature Gestuelle – Dominique Jaussein

Esposizione

Fino al 14 Giugno 2026

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Poésie fait maison - Esposizione

Fino al 20 Giugno 2026

La Gaya Scienza

9 bis rue Dalpozzo



André, Jean et les autres…

Esposizione

Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives

Esposizione

Fino al 30/08/2026 ogni giorno.

1 rue Massenet



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Leggende al tramonto

Venerdì 10 aprile da 18:00 a 19:30

Lavoir, Avenue Poincaré



La spada mancante

Martedì 14 Aprile dalle 10 alle 11,30

Visita guidata e/o commentata

Lavoir, 1 avenue Raymond Poincaré



SAINT JEAN CAP FERRAT

Exposition – “L’histoire des jeux de société”

Fino 05 Maggio 2026

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



“Toc toc toc… une histoire”

Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti



SAINT MARTIN VESUBIE

Théâtre – “Une veillée peu coutumière…”

Domenica 12 aprile 2026 dalle 16 alle 17.

Salle Jean Gabin

Place de la Gare routière



Stage d’escalade

Dal 13/04 al 24/04/2026 ogni giorno dalle 10 alle 17.

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



Stage de natation

Dal 13/04 al 24/04/2026 ogni giorno dalle 10 alle 12.

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



Et en avant la musique !

Concerto

Martedì 14 aprile 2026 dalle 15 alle 16.

Médiathèque départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



Démonstrations Gratuites Tournage sur bois et Gravure laser

Esibizione

Dal 15/04 al 22/04/2026 il mercoledì dalle 16 alle 17:30.

L'Atelier du Mercantour

969 route de la Colmiane



TENDE

Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""

Fino al 15 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"

Fino al 15 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



VALDEBLORE

Exposition “Mission Potager” – Médiathèque de Valdeblore

Fino all’11/04 il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato.

Salle du Clôt

Médiathèque de La Bolline



VENCE

Exposition « Franta, la condition humaine »

Esposizione

Fino al 24 Maggio 2026

Musée de Vence

2, Place du Frêne



VILLEFRANCHE SUR MER

Mostra “Troppo vecchi per morire giovani”

Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert



Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.

Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle





