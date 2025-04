Al Grimaldi Forum Monaco live session con il musicista Lidiop

Domani, giovedì 10 aprile, al Grimaldi Forum Monaco Live session con Lidiop. Aperomix a partire dalle 18.30, mentre il live dello spettacolo è previsto per le 20.30.

Cresciuto fin dalla prima infanzia dalla ricchezza musicale tradizionale e contemporanea africana, Lidiop è nato nell'atmosfera culturale e folcloristica che ritma la sua terra natale, il Senegal.

Lidiop, dal suo nome d'arte, è un musicista autore-compositore e interprete dalle molteplici sfaccettature che mescolano reggae, dancehall, rnb, afro o pop. In concerto, la sua musica riunisce il pubblico che condivide sorrisi, nessuna danza e gioia all'unisono sotto la cadenza affascinante della sua chitarra ed accompagnato dai suoi musicisti con i quali condivide il suo slogan "Humility and Simplicity are the way of life".