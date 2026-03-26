Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Giovedì 26 marzo 2026

Envolées Fantaisistes (danse) - Théâtre Antibéa 15 rue Georges Clémenceau ore3 20,30

Clochette Hugo Pêcheur (théâtre) - Théâtre Le Tribunal 5 Place Amiral Barnaud, ore 20,30

Venerdì 27 marzo 2026

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Venerdì 27 marzo 2026 dalle 10 alle 11,30. Dal 28/03/2026 al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.

Titizé 'Un rêve Vénitien' - Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes 260 avenue Jules Grec, ore 20,30

Splendeurs et misères (théâtre) - Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes, ore 20,30

Clochette Hugo Pêcheur (théâtre) - Théâtre Le Tribunal 5 Place Amiral Barnaud, ore 20,30

Sabato 28 marzo 2026

Titizé 'Un rêve Vénitien' - Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes 260 avenue Jules Grec, ore 20,30

Conférence "Les fake news à l’assaut des démocraties" - Médiathèque Albert Camus 19 Boulevard Gustave Chancel, ore 10,30

Splendeurs et misères (théâtre) - Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes, ore 21

Clochette Hugo Pêcheur (théâtre) - Théâtre Le Tribunal 5 Place Amiral Barnaud, ore 20,30

Fête des jardins - Espaces du Fort Carré 60 avenue du 11 novembre - Dalle 9 alle 18

Domenica 29 marzo 2026

10ème Calvaire Antibois - Plage de la Salis 38 Bd James Wyllie, ore 9

Fête des jardins - Espaces du Fort Carré 60 avenue du 11 novembre - Dalle 9 alle 18

Improvisation (théâtre), saison 2025-2026 - Théâtre Antibéa 15 rue Georges Clémenceau ore 20,30

Martedì 31 marzo 2026

Journée "Les alternatives aux pesticides" - Campus Vert d'Azur 1285 avenue Jules Grec – Dalle 9 alle 16

Marius (théâtre) - Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes 260 avenue Jules Grec ore 20

Mercoledì 1° aprile 2026

Marius (théâtre) - Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes 260 avenue Jules Grec ore 20,30

Fino al 1° gennaio 2027

Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì