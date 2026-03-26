Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Giovedì 26 marzo 2026
- Envolées Fantaisistes (danse) - Théâtre Antibéa 15 rue Georges Clémenceau ore3 20,30
- Clochette Hugo Pêcheur (théâtre) - Théâtre Le Tribunal 5 Place Amiral Barnaud, ore 20,30
Venerdì 27 marzo 2026
- Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Venerdì 27 marzo 2026 dalle 10 alle 11,30. Dal 28/03/2026 al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.
- Titizé 'Un rêve Vénitien' - Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes 260 avenue Jules Grec, ore 20,30
- Splendeurs et misères (théâtre) - Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes, ore 20,30
- Clochette Hugo Pêcheur (théâtre) - Théâtre Le Tribunal 5 Place Amiral Barnaud, ore 20,30
Sabato 28 marzo 2026
- Titizé 'Un rêve Vénitien' - Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes 260 avenue Jules Grec, ore 20,30
- Conférence "Les fake news à l’assaut des démocraties" - Médiathèque Albert Camus 19 Boulevard Gustave Chancel, ore 10,30
- Splendeurs et misères (théâtre) - Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes, ore 21
- Clochette Hugo Pêcheur (théâtre) - Théâtre Le Tribunal 5 Place Amiral Barnaud, ore 20,30
- Fête des jardins - Espaces du Fort Carré 60 avenue du 11 novembre - Dalle 9 alle 18
Domenica 29 marzo 2026
- 10ème Calvaire Antibois - Plage de la Salis 38 Bd James Wyllie, ore 9
- Fête des jardins - Espaces du Fort Carré 60 avenue du 11 novembre - Dalle 9 alle 18
- Improvisation (théâtre), saison 2025-2026 - Théâtre Antibéa 15 rue Georges Clémenceau ore 20,30
Martedì 31 marzo 2026
- Journée "Les alternatives aux pesticides" - Campus Vert d'Azur 1285 avenue Jules Grec – Dalle 9 alle 16
- Marius (théâtre) - Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes 260 avenue Jules Grec ore 20
Mercoledì 1° aprile 2026
- Marius (théâtre) - Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes 260 avenue Jules Grec ore 20,30
Fino al 1° gennaio 2027
- Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
- Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
- Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
BEAUSOLEIL
Flauto, Virtuosismo e Bel Canto
Sabato 28 marzo da 20:00 a 21:30
Flauto, Virtuosismo e Bel Canto
Centre Culturel Prince Jacques, 6/8 avenue du Général de Gaulle
27° Festival di musica da camera
Fino al 28 marzo
Musica classica
Centre Culturel Prince Jacques, 6/8 boulevard Général De Gaulle
27° Festival di musica da camera
Fino al 28 marzo
Centre Culturel Prince Jacques, 6/8 boulevard Général De Gaulle
CAGNES SUR MER
Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni
Esposizione
Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
Spectacle - Laurent Barat "s'enchaîne"
Venerdì 27 marzo 2026
Horaire(s) :
20h30
Espace Miramar
35 rue Pasteur
Opéra - Rigoletto
Da venerdì 27 marzo 2026
a sabato 28 marzo 2026
Horaire(s) :
19h30
Église Holy Trinity
2 avenue Branly
Théâtre - Teen Play
Saison du Théâtre de la Licorne
Venerdì 27 marzo 2026
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner
Musique - Chansons d'amour sur grand écran
Venerdì 27 marzo 2026
Horaire(s) :
20h
Espaces Mimont
5 rue de Mimont
Visite guidée - Jam session
Sabato 28 marzo 2026
Horaire(s) :
16h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Visite guidée - Gilles Miquelis, des mondes flottants
Sabato 28 marzo 2026
Horaire(s) :
14h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Musique - Calogero - Un soir dans les théâtres
Sabato 28 marzo 2026
Horaire(s) :
20h30
Grand auditorium Louis Lumière
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Théâtre - Mais n'te promène donc pas toute nue !
Sabato 28 marzo 2026
Horaire(s) :
20h30
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Théâtre - Les magiciens, c'est nous !
Sabato 28 marzo 2026
Horaire(s) :
20h30
Salle Le Raimu
Chemin de la Borde
Théâtre - Mademoiselle Georgina
Sabato 28 marzo 2026
Horaire(s) :
16h
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Musique - Mon projet, MAA* Jam Session
Domenica 29 marzo 2026
Horaire(s) :
à partir de 17h30
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner
Piétonisation du boulevard du Midi-Louise Moreau
Domenica 29 marzo 2026
Horaire(s) :
De 9h à 17h30
Boulevard du Midi-Louise Moreau, Cannes (de la section du chemin de la Nadine à la rue de la Verrerie)
Musique - Paris Sud
La belle chanson française à l'honneur
Domenica 29 marzo 2026
Horaire(s) :
16h
Espaces Mimont
5 rue de Mimont
Musique - Impressions françaises
Carte blanche #4
Martedì 31 marzo 2026
Horaire(s) :
19h30
Salle culturelle Les Arlucs
24 avenue des Arlucs
Mostre - Esposizioni
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Gilles Miquelis
Des mondes flottants
Fino a domenica 14 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Fino a domenica 21 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Quand ?
Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
CAP D’AIL
“Match d’impro théâtrale”
Performance artistica
Giovedì 26 marzo 2026 dalle 19:30 alle 21:30.
5 rue du docteur Lyons
CARROS
Mon ballon
Spettacolo
Sabato 28 marzo 2026 da 10:30.
Salle Juliette Gréco
5 boulevard de la Colle Belle
Le Choeur de l’Aube – Amandine Rousguisto
Esposizione
Fino al 28/03/2026 il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 11 alle 17. Il domenica dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17.
Dal 29/03 al 07/06/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 11:30 alle 18. Il domenica dalle 11:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18.
Centre International d'Art Contemporain
Place du Chateau - Château de Carros
EZE
Hommage à Claude Nougaro
Concerto
Sabato 28 marzo 2026.
Salle des fêtes d'Eze-village
Avenue du jardin exotique
LA BRIGUE
Li Fantiti, Carnevale
Sabato 28 marzo da 14:30 a 18:00
La Brigue
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA TURBIE
Concours photo sur la flore et la faune sauvage de La Turbie
Fino al 29 marzo
Ecole Michel Balland, 15bis Place Neuve
MENTON
Les 4 saisons de Vivaldi et Mozart
Concert
27 marzo 2026 de 20h30 à 22h00
Casino Barriere
Salon des Auteurs Francophones 2026 - edizione Costa Azzurra
Sabato 28 marzo da 10:00 a 18:00
Salle Katherine Mansfield, 12 avenue Boyer, Espace Salon du Louvre
"I viaggi di Lisbeth" - Allucinazioni al Bastione
Sabato 28 marzo a 16:30
5 quai Napoléon III
Mostre - Esposizioni
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visite guidate
Visita guidata: Il giardino di Maria Serena
Fino al 31 marzo Martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 11,30
Jardin Maria Serena, 21 promenade Reine Astrid
Visita guidata: Il giardino della Serre de la Madone
Fino al 31 marzo - Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Fino al 30 aprile
Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III
Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)
Fino al 30 aprile
Martedì 10 – 11,30
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 30 aprile
Martedì: 14:30 - 16:00
Sabato: 10:00 - 11:30
Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel,
Place de l'église
Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri
Fino al 30 aprile
Dal martedì al sabato: 10 – 11,30
Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Fête du court métrage - Soirée spéciale en présence des réalisateurs
Il 26 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
18h30
5 promenade Honoré II
Bach(s) & Mozart par Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie
Il 26 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Bd Louis II
Il trovatore de Giuseppe Verdi
Fino al 28 marzo 2026
Place du Casino
Man and fisherman
Fino al 29 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Le Théâtre des Muses
45A Bd du Jardin Exotique
The water there
Fino al 29 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00
Le Théâtre des Muses
45A Bd du Jardin Exotique
Concert spirituel - Les Sept dernières paroles du Christ en croix
Il 27 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
8 Av. Saint-Charles
Quatuor(s) au One Monte-Carlo
Il 28 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
17h00
One Monte-Carlo 1 Place du Casino
Les Rois Mages
Il 28 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
20h30
1 Bd Albert 1er
Quatuor(s) à l'Hôtel Hermitage
Il 29 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
16h00
Indirizzo
Square Beaumarchais
Concert d'El?na Garan?a
Il 31 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
Bd Louis II
Entre les deux
Il 31 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
12 Av. d'Ostende
Concert d'orgue d'Olivier Latry
Il 1 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
4 Rue Colonel Bellando de Castro
Il trovatore de Giuseppe Verdi
Fino al 28 marzo 2026
Opéra de Monte-Carlo
Place du Casino
Man and Fisherman
Fino al 29 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Le Théâtre des Muses
45A Bd du Jardin Exotique
The water there
Fino al 29 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00
Le Théâtre des Muses
45A Bd du Jardin Exotique
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino al 27 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
09h30
L'Engelin, 83-85 Bd du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 aprile 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition à la Gare SNCF de Monaco
Fino al 15 aprile 2026
Organizzatore
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
Place Sainte Dévote
Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
NIZZA
La Leçon (Ballet)
Spettacolo
Giovedì 26 marzo 2026 da 20:30.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Impro Shuffle Show
Teatro
Giovedì 26 marzo 2026 alle 20.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Le Cadre Noir
Spettacolo
Venerdì 27 marzo 2026 alle 20:30.
Sabato 28 marzo 2026 alle 20:30.
Domenica 29 marzo 2026 alle 15:30.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
La fantôme académie
Teatro
Venerdì 27 marzo 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Frémir
Teatro
Venerdì 27 marzo 2026 alle 20.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Jellyfish Project
Concerto
Venerdì 27 marzo 2026 alle 20:30.
Espace Grappelli
49 avenue de la Marne
Place Emile Begnis
Et maintenant, j’attends
Spettacolo
Sabato 28 marzo 2026 il sabato da 20.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Smismith & Wessonth
Teatro
Sabato 28 marzo 2026 alle 18.
Domenica 29 marzo 2026 alle 17.
Théâtre du Bocal
6 rue Prince Maurice
Lost and Found
Teatro
Fino a sabato 28 marzo 2026 il mercoledì, giovedì e venerdì ore 20. Il sabato ore 15.
Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains
4-6 Place Saint-François
Luminiscence – L’Odyssée céleste
Spettacolo
Fino al 28 Marzo 2026
Basilique Notre-Dame de Nice
2 rue d'Italie
Concert des profs
Concerto
Sabato 28 marzo 2026 alle 18.
Espace Grappelli
49 avenue de la Marne
Place Emile Begnis
Karim Gharbi
One man Show / One woman show
Sabato 28 marzo 2026 alle 20.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Métamorphose
Spettacolo
Sabato 28 marzo 2026 alle 20.
Domenica 29 marzo 2026 alle 17.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Mono
Concerto
Sabato 28 marzo 2026 alle 20:30.
Salle Black Box
2 Pont René Coty
Centre AnimaNice Bon Voyage
Après la pluie
Spettacolo
Sabato 28 marzo 2026. Ore 20
Domenica 29 marzo 2026 da 15.
Martedì 31 marzo 2026 da 20.
Mercoledì 1° aprile 2026 da 20.
Giovedì 2 aprile 2026 da 20.
Venerdì 3 aprile 2026 da 20.
Sabato 4 aprile 2026.
Domenica 5 aprile 2026 da 15.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
29e Rencontres de Guitare Classique
Concerto
Sabato 28 marzo 2026 alle 19:30.
Domenica 29 marzo 2026 alle 15.
Programma:
Sabato 28 marzo, ore 19:30
Concerto di apertura con l'Ensemble di Chitarre Francisco Tárrega del CAM e l'Ensemble d'Archi del Conservatorio, diretti da Luis Saldivia Vega e Diego Miguel-Urzanqui.
Domenica 29 marzo, ore 15:00
Concerto dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio delle Alpi Marittime.
Momento clou: la finale del Concorso di Chitarra Heitor Villa-Lobos 2026.
Parteciperanno studenti della Scuola di Musica La Trinité e del Conservatorio di Musica di Cagnes-sur-Mer.
Palais des Rois Sardes
10 rue de la Préfecture
Pascal Mono
Concerto
Sabato 28 marzo 2026 alle 20:30.
Salle Black Box
2 Pont René Coty
Centre AnimaNice Bon Voyage
Opéra Bastringue
Spettacolo
Sabato 28 marzo 2026 alle 18.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
La fête des Cougourdons
Festa tradizionale
Domenica 29 marzo 2026 dalle 10 alle 18.
Programma
Piazza Jean-Paul II (di fronte al Monastero di Cimiez)
11:45: Cerimonia di deposizione di corone al monumento ai caduti
Giardini dell'Arena di Cimiez - Oliveto, dalle 10:00 alle 18:00
In loco: ristorazione, laboratori, truccabimbi, giochi tradizionali e stand delle associazioni.
13:00: Les désaccordés au Kazou - Coro
14:15: La Ciamada Nissarda - Danza popolare
15:00: Campionato mondiale di Petadou condotto da Richard Cairaschi
15:45: Nice la Belle - Danza popolare
16:30: Lou Cairèu Niçart - Danza popolare
17:00: Mai qu’Acò - Balèti
110 boulevard de Cimiez
184 avenue des Arènes de Cimiez
Festin des Cougourdons
Festa tradizionale
Domenica 29 marzo 2026 dalle 10 alle 18.
Jardin des Arènes de Cimiez
Avenue des Arènes de Cimiez
Nuit d’ivresse
Teatro
Fino al 29/03/2026 il giovedì, venerdì e sabato alle 20:30. Il domenica alle 16.
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
Festival ProPhilia 2026
Festival
Lunedì 30 marzo 2026 alle 19.
Programma:
- 19:00: Apertura porte;
- 19:30: Esibizione dell'Orchestra Inarmonica di Nizza (LOIN);
- 20:00: Lezione sonora "Il rumore del tempo" di Céleste Gatier e Catherine Guesde.
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
C’est si simple l’amour
Teatro
Da martedì 31 marzo a giovedì 2 aprile 2026 il martedì, mercoledì e giovedì da 20.
Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Byba Youv, la sorcière qui rêvait d’être une chèvre
Teatro
Martedì 31 marzo 2026 il martedì da 9:30 e da 14.
Mercoledì 1° aprile 2026 il mercoledì da 14:30.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Paul Mirabel – Par amour
One man Show / One woman show
Mercoledì 1° aprile 2026 alle 20.
Palais Nikaia
163 Boulevard du Mercantour
Mostre – esposizioni
Mars aux Musées
Esposizione
Fino al 29 Marzo 2026
Divers musées de Nice
https://www.marsauxmusees.com/
Ingresso libero
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Demain, demain - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Au travers de la Serrure - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Chagall à l’oeuvre – Un prêt d’exception au musée - Esposizione
Fino al 30 Aprile 2026
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Magnanrama - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences
Fino al 5 Giugno 2026
Halle de la Découverte
Gare du Sud
35 avenue Malaussena
Poésie fait maison - Esposizione
Fino al 20 Giugno 2026
La Gaya Scienza
9 bis rue Dalpozzo
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
ROQUEBILLIERE
Foire du Village : 1er Avril
Fiera o salone
Mercoledì 1° aprile.
Place de la Mairie
Place Corniglion Molinier
SAINT JEAN CAP FERRAT
Comiques en scène – Régis Mailhot « Les Nouveaux Ridicules »
One man Show / One woman show
Venerdì 27 marzo 2026 da 20.
Salle Charlie Chaplin
Quai Lindbergh
SAINT MARTIN VESUBIE
Spectacle musical / théâtre – Montmartre m’entends-tu ?
Domenica 29 marzo 2026 dalle 15 alle 16:30.
Salle Jean Grinda
Place de la Gare routière
Exposition – « La poésie française à travers les siècles »
Fino al 02 Aprile 2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 18.
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
TENDE
Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
VALDEBLORE
Exposition “Mission Potager” – Médiathèque de Valdeblore
Fino all’11/04 il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato.
Salle du Clôt
Médiathèque de La Bolline
VENCE
Exposition « Franta, la condition humaine »
Esposizione
Fino al 24 Maggio 2026
Musée de Vence
2, Place du Frêne
VILLEFRANCHE SUR MER
Lu Festin de la Bugada
Festa tradizionale
Venerdì 27 marzo 2026 dalle 17:30 alle 23.
Place Félix Poullan
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle