Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Fino al 1° gennaio 2027
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
BEAUSOLEIL
Grim'oiseaux
Lunedì 6 aprile da 10:00 a 12:00
Forêt de Grima
CAGNES SUR MER
Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni
Esposizione
Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
MarionnetteTout public
Herbes folles en République
Venerdì 3 aprile 2026
Horaire(s) :
17h30
Place Taras Hryhorovytch Chevtchenko
34 Boulevard de la République
Visite guidée - Démones et déesses : de la vie à la mort
Venerdì 3 aprile 2026
Horaire(s) :
15h30
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Visite - Les femmes à l'honneur
Venerdì 3 aprile 2026
Horaire(s) :
14h
Devant le monument aux morts de l'Hôtel de ville de Cannes.
Théâtre - Dans la tempête
Une comédie à bout de souffle
Da venerdì 3 aprile 2026
A sabato 4 aprile2026
Horaire(s) :
20h30
Théâtre L'Éclat de Rêve
39 rue Léon Noël
Visite guidée - Villa Domergue
Sabato 4 aprile 2026
Horaire(s) :
15h et 16h
Villa Domergue et ses jardins
15 avenue Fiesole
Impasse Fiesole
Danse - Irish Celtic "Spirit Of Ireland" Fête ses 15 ans
Sabato 4 aprile 2026
Horaire(s) :
20h30
Grand auditorium Louis Lumière
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Théâtre - Espèces menacées
Sabato 4 aprile 2026
Horaire(s) :
20h30
Salle Le Raimu
Chemin de la Borde
Master class de cor
avec Arnaud DELEPINE
Sabato 4 aprile 2026
Horaire(s) :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Salle culturelle Les Arlucs
24 avenue des Arlucs
Visite du boulevard de la Croisette
Martedì 7 aprile 2026
Horaire(s) :
14h
Devant l'Office de tourisme, 1 boulevard de la Croisette à Cannes.
Visite du quartier russe
Mercoledì 8 aprile 2026
Horaire(s) :
14h
81 avenue du Maréchal Juin à Cannes (devant l'Alexandra Palace).
Mostre - Esposizioni
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Gilles Miquelis
Des mondes flottants
Fino a domenica 14 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Fino a domenica 21 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Quand ?
Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
CARROS
LaCher prise
Venerdì 3 aprile 2026 da 20.
Salle Juliette Gréco
5 boulevard de la Colle Belle
Le Choeur de l’Aube – Amandine Rousguisto
Fino al 07/06/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 11:30 alle 18. La domenica dalle 11:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18.
Centre International d'Art Contemporain
Place du Chateau - Château de Carros
ISOLA
Festival del benessere
Da sabato 4 a lunedì 6 aprile 2026.
Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000
Immeuble le Pelevos
Pasqua
Festa tradizionale
Lunedì 6 aprile 2026.
Immeuble le Pelevos
Isola 2000
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA GAUDE
Le Magicien d’Oz
Spettacolo
Sabato 4 aprile 2026 alle 10:30.
Centre culturel La Coupole
7396 route de Cagnes
LA TURBIE
Lezioni di "Scienze dell'Universo: la misura"
Venerdì 6 marzo a 19:30 / Venerdì 3 aprile a 19:30
Mairie de La Turbie, Avenue de la Victoire, Salle du Conseil
MENTON
Sophie Petru - Escursione all'agrumeto e al patrimonio idrico
2 aprile da 09:45 a 12:00
Palais de l'Europe - Office de Tourisme, 8 avenue Boyer
Rock For You
Venerdì 3 aprile da 20:30 a 22:30
Théâtre Francis palmero - Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita guidata: La Basilica di Saint-Michel Archange
Venerdì 6 marzo da 14:00 a 14:45 / Venerdì 20 marzo da 14:00 a 14:45 / ...
Basilique Saint-Michel Archange de Menton, Parvis de la basilique Saint-Michel, Place de l'église
Visita guidata: I giardini reali di Westminster
Mercoledì 8 aprile da 10:30 a 12:00
Hôtel Royal Westminster, 1510 promenade du soleil
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Fino al 30 aprile
Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III
Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)
Fino al 30 aprile
Martedì 10 – 11,30
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 30 aprile
Martedì: 14:30 - 16:00
Sabato: 10:00 - 11:30
Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel,
Place de l'église
Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri
Fino al 30 aprile
Dal martedì al sabato: 10 – 11,30
Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Conférence de Didier van Cauweleart
Il 2 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
18h30
Automobile Club de Monaco
La gratitude
Il 2 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
12 Av. d'Ostende
Une oreille seule n'est pas un être
Il 2 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
1 Bd Albert 1er
Jouer Bach - Transcriptions pour accordéon, clarinette et marimba
Il 3 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
7 Allée Lazare Sauvaigo
L'Odyssée TransAntarctic - Concert immersif
Il 4 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00
Place du Casino
Turangalîla-Symphonie
Il 4 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
10 Av. Princesse Grâce
Il 5 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
17h00
Place du Casino
Happy Hour Musical
Il 7 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
18h30
Bd Louis II
Concert d'orgue d'Olivier Latry
Il 1 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
4 Rue Colonel Bellando de Castro
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 aprile 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition à la Gare SNCF de Monaco
Fino al 15 aprile 2026
Organizzatore
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
Place Sainte Dévote
Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition: The Feeling of Nature
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Flore Saunois, "Le Temps d'un ciel bleu"
Aggiungi ai preferiti
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés
Fino al 28 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
1 Bd Albert 1er
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
NIZZA
Après la pluie
Spettacolo
Giovedì 2 aprile 2026 da 20.
Venerdì 3 aprile 2026 da 20.
Sabato 4 aprile 2026.
Domenica 5 aprile 2026 da 15.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Alex Di Mambro
One man Show / One woman show
Giovedì 2 aprile 2026 alle 20.
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
Mythos
Spettacolo
Da giovedì 2 a sabato 4 aprile 2026 il giovedì e venerdì da 20. Il sabato da 15.
Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains
4-6 Place Saint-François
C’est si simple l’amour
Teatro
Fino a giovedì 2 aprile 2026 ore 20.
Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Qui va là ?
Teatro
Da venerdì 3 a domenica 5 aprile 2026 il venerdì e sabato alle 20:30. Il domenica alle 16.
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
Jivéjigo
Teatro
Venerdì 3 aprile 2026 alle 21.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Morgue de rire
Teatro
Da venerdì 3 a domenica 5 aprile 2026 il venerdì e sabato alle 20. Il domenica alle 15.
Théâtre de La Semeuse
2 montée Auguste Kerl
Rue du Château
Taïro
Concerto
Venerdì 3 aprile 2026 alle 20.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
La femme de ma vie
Teatro
Venerdì 3 aprile 2026 alle 20:30.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Milieu
Teatro
Venerdì 3 aprile 2026 alle 18:30 e alle 20:30.
Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint-Augustin
Dj Abdel
Concerto
Venerdì 3 aprile 2026 alle 20.
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
Le paradis c’est d’enfer
Teatro
Dal venerdì 3 a domenica 5 aprile 2026 il venerdì e sabato alle 21. Il domenica alle 18.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Thomas Barbazan – DJ CHELOU
One man Show / One woman show
Venerdì 3 aprile 2026 alle 20:30.
Salle Lou Mesclun
10 boulevard Compte de Falicon
Boris Way
Concerto
Sabato 4 aprile 2026 alle 20.
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
Bejart Ballet Lausanne
Spettacolo
Sabato 4 aprile 2026 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Werther
Teatro
Sabato 4 aprile 2026 alle 19:30.
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Romuald Maufras – Saison 3
One man Show / One woman show
Sabato 4 aprile 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Ciné-concert / The Artist
Concerto
Mercoledì 8 aprile 2026 dalle 20 alle 22.
Opéra Nice Côte d'Azur
4-6 rue Saint François de Paule
Stars 80 : Forever – L’ultime rendez-vous des légendes !
Concerto
Mercoledì 8 aprile 2026 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Mostre – esposizioni
Demain, demain - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Au travers de la Serrure - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Chagall à l’oeuvre – Un prêt d’exception au musée - Esposizione
Fino al 30 Aprile 2026
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Magnanrama - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences
Fino al 5 Giugno 2026
Halle de la Découverte
Gare du Sud
35 avenue Malaussena
Poésie fait maison - Esposizione
Fino al 20 Giugno 2026
La Gaya Scienza
9 bis rue Dalpozzo
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
SAINT JEAN CAP FERRAT
Les Jeudis de la Villa – Sophie De Baere : Derrière les portes des maisons
Giovedì 2 aprile 2026 dalle 18:30 alle 23.
Villa Ephrussi de Rothschild
1 avenue Ephrussi de Rothschild
La grande chasse aux œufs de Pâques
Caccia all'uovo
Dal 03/04 al 18/04/2026 ogni giorno.
Dans le village
SAINT MARTIN VESUBIE
Exposition – « La poésie française à travers les siècles »
Fino al 02 Aprile 2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 18.
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
La verticale du beal
Competizione sportiva
Sabato 4 aprile 2026 da 17:30.
Place du Général de Gaulle
Kilomètre vertical
Competizione sportiva
Domenica 5 aprile 2026 dalle 9 alle 17.
Saint-Martin-Vésubie
Exposition – “L’histoire des jeux de société”
Fino 05 Maggio 2026
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
TENDE
Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
VALDEBLORE
Exposition “Mission Potager” – Médiathèque de Valdeblore
Fino all’11/04 il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato.
Salle du Clôt
Médiathèque de La Bolline
VENCE
Fêtes de Pâques 2026
Festa tradizionale
Da sabato 4 a lunedì 6 aprile 2026.
Vence
Concert « Jazz Quartet »
Concerto
Domenica 5 aprile 2026 da 18:30.
Auditorium du Conservatoire
112, av. Joseph Bougearel
Exposition « Franta, la condition humaine »
Esposizione
Fino al 24 Maggio 2026
Musée de Vence
2, Place du Frêne
VILLEFRANCHE SUR MER
Mostra “Troppo vecchi per morire giovani”
Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle