Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Fino al 1° gennaio 2027

Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì



BEAUSOLEIL

Grim'oiseaux

Lunedì 6 aprile da 10:00 a 12:00

Forêt de Grima



CAGNES SUR MER

Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni

Esposizione

Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

MarionnetteTout public

Herbes folles en République

Venerdì 3 aprile 2026

Horaire(s) :

17h30

Place Taras Hryhorovytch Chevtchenko

34 Boulevard de la République



Visite guidée - Démones et déesses : de la vie à la mort

Venerdì 3 aprile 2026

Horaire(s) :

15h30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Visite - Les femmes à l'honneur

Venerdì 3 aprile 2026

Horaire(s) :

14h

Devant le monument aux morts de l'Hôtel de ville de Cannes.



Théâtre - Dans la tempête

Une comédie à bout de souffle

Da venerdì 3 aprile 2026

A sabato 4 aprile2026

Horaire(s) :

20h30

Théâtre L'Éclat de Rêve

39 rue Léon Noël



Visite guidée - Villa Domergue

Sabato 4 aprile 2026

Horaire(s) :

15h et 16h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



Danse - Irish Celtic "Spirit Of Ireland" Fête ses 15 ans

Sabato 4 aprile 2026

Horaire(s) :

20h30

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Théâtre - Espèces menacées

Sabato 4 aprile 2026

Horaire(s) :

20h30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



Master class de cor

avec Arnaud DELEPINE

Sabato 4 aprile 2026

Horaire(s) :

de 9h à 12h et de 14h à 17h

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Visite du boulevard de la Croisette

Martedì 7 aprile 2026

Horaire(s) :

14h

Devant l'Office de tourisme, 1 boulevard de la Croisette à Cannes.



Visite du quartier russe

Mercoledì 8 aprile 2026

Horaire(s) :

14h

81 avenue du Maréchal Juin à Cannes (devant l'Alexandra Palace).



Mostre - Esposizioni

Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer

Fino a domenica 26 aprile 2026

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino al 5 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino a venerdì 6 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Gilles Miquelis

Des mondes flottants

Fino a domenica 14 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au vendredi : de 14h à 18h

Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Fino a domenica 21 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Quand ?

Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



CARROS

LaCher prise

Venerdì 3 aprile 2026 da 20.

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



Le Choeur de l’Aube – Amandine Rousguisto

Fino al 07/06/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 11:30 alle 18. La domenica dalle 11:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18.

Centre International d'Art Contemporain

Place du Chateau - Château de Carros



ISOLA

Festival del benessere

Da sabato 4 a lunedì 6 aprile 2026.

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

Immeuble le Pelevos



Pasqua

Festa tradizionale

Lunedì 6 aprile 2026.

Immeuble le Pelevos

Isola 2000



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LA GAUDE

Le Magicien d’Oz

Spettacolo

Sabato 4 aprile 2026 alle 10:30.

Centre culturel La Coupole

7396 route de Cagnes



LA TURBIE

Lezioni di "Scienze dell'Universo: la misura"

Venerdì 6 marzo a 19:30 / Venerdì 3 aprile a 19:30

Mairie de La Turbie, Avenue de la Victoire, Salle du Conseil



MENTON

Sophie Petru - Escursione all'agrumeto e al patrimonio idrico

2 aprile da 09:45 a 12:00

Palais de l'Europe - Office de Tourisme, 8 avenue Boyer



Rock For You

Venerdì 3 aprile da 20:30 a 22:30

Théâtre Francis palmero - Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visita guidata: La Basilica di Saint-Michel Archange

Venerdì 6 marzo da 14:00 a 14:45 / Venerdì 20 marzo da 14:00 a 14:45 / ...

Basilique Saint-Michel Archange de Menton, Parvis de la basilique Saint-Michel, Place de l'église



Visita guidata: I giardini reali di Westminster

Mercoledì 8 aprile da 10:30 a 12:00

Hôtel Royal Westminster, 1510 promenade du soleil



Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau

Fino al 30 aprile

Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III



Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)

Fino al 30 aprile

Martedì 10 – 11,30

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visita guidata: I vicoli della storia

Fino al 30 aprile

Martedì: 14:30 - 16:00

Sabato: 10:00 - 11:30

Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel,

Place de l'église



Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri

Fino al 30 aprile

Dal martedì al sabato: 10 – 11,30

Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez



Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.

Fino all’8 giugno

Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III



Mostra da un mantello all'altro

Fino al 26 giugno

Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

Conférence de Didier van Cauweleart

Il 2 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

18h30

Automobile Club de Monaco



La gratitude

Il 2 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

12 Av. d'Ostende



Une oreille seule n'est pas un être

Il 2 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

1 Bd Albert 1er



Jouer Bach - Transcriptions pour accordéon, clarinette et marimba

Il 3 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

7 Allée Lazare Sauvaigo



L'Odyssée TransAntarctic - Concert immersif

Il 4 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

15h00

Place du Casino



Turangalîla-Symphonie

Il 4 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

10 Av. Princesse Grâce



Il 5 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

17h00

Place du Casino



Happy Hour Musical

Il 7 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

18h30

Bd Louis II



Concert d'orgue d'Olivier Latry

Il 1 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

4 Rue Colonel Bellando de Castro



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 aprile 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition à la Gare SNCF de Monaco

Fino al 15 aprile 2026

Organizzatore

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

Place Sainte Dévote



Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin

Fino al 25 maggio 2026

56, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition: The Feeling of Nature

Fino al 25 maggio 2026

56, boulevard du Jardin Exotique



Flore Saunois, "Le Temps d'un ciel bleu"

Aggiungi ai preferiti

Fino al 25 maggio 2026

56, boulevard du Jardin Exotique



Tango Argentin à Monaco

Fino al 30 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

Eglise Réformée de Monaco

Indirizzo

7, rue Louis Notari



Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés

Fino al 28 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

1 Bd Albert 1er



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Après la pluie

Spettacolo

Giovedì 2 aprile 2026 da 20.

Venerdì 3 aprile 2026 da 20.

Sabato 4 aprile 2026.

Domenica 5 aprile 2026 da 15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Alex Di Mambro

One man Show / One woman show

Giovedì 2 aprile 2026 alle 20.

Stockfish

5 avenue François Mitterrand



Mythos

Spettacolo

Da giovedì 2 a sabato 4 aprile 2026 il giovedì e venerdì da 20. Il sabato da 15.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



C’est si simple l’amour

Teatro

Fino a giovedì 2 aprile 2026 ore 20.

Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Qui va là ?

Teatro

Da venerdì 3 a domenica 5 aprile 2026 il venerdì e sabato alle 20:30. Il domenica alle 16.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Jivéjigo

Teatro

Venerdì 3 aprile 2026 alle 21.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Morgue de rire

Teatro

Da venerdì 3 a domenica 5 aprile 2026 il venerdì e sabato alle 20. Il domenica alle 15.

Théâtre de La Semeuse

2 montée Auguste Kerl

Rue du Château



Taïro

Concerto

Venerdì 3 aprile 2026 alle 20.

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



La femme de ma vie

Teatro

Venerdì 3 aprile 2026 alle 20:30.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Milieu

Teatro

Venerdì 3 aprile 2026 alle 18:30 e alle 20:30.

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



Dj Abdel

Concerto

Venerdì 3 aprile 2026 alle 20.

Stockfish

5 avenue François Mitterrand



Le paradis c’est d’enfer

Teatro

Dal venerdì 3 a domenica 5 aprile 2026 il venerdì e sabato alle 21. Il domenica alle 18.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Thomas Barbazan – DJ CHELOU

One man Show / One woman show

Venerdì 3 aprile 2026 alle 20:30.

Salle Lou Mesclun

10 boulevard Compte de Falicon



Boris Way

Concerto

Sabato 4 aprile 2026 alle 20.

Stockfish

5 avenue François Mitterrand



Bejart Ballet Lausanne

Spettacolo

Sabato 4 aprile 2026 alle 20.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Werther

Teatro

Sabato 4 aprile 2026 alle 19:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Romuald Maufras – Saison 3

One man Show / One woman show

Sabato 4 aprile 2026 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Ciné-concert / The Artist

Concerto

Mercoledì 8 aprile 2026 dalle 20 alle 22.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint François de Paule



Stars 80 : Forever – L’ultime rendez-vous des légendes !

Concerto

Mercoledì 8 aprile 2026 alle 20.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Mostre – esposizioni

Demain, demain - Esposizione

Fino al 25 Aprile 2026

La Station

89 route de Turin



Au travers de la Serrure - Esposizione

Fino al 25 Aprile 2026

La Station

89 route de Turin



Chagall à l’oeuvre – Un prêt d’exception au musée - Esposizione

Fino al 30 Aprile 2026

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Magnanrama - Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences

Fino al 5 Giugno 2026

Halle de la Découverte

Gare du Sud

35 avenue Malaussena



Poésie fait maison - Esposizione

Fino al 20 Giugno 2026

La Gaya Scienza

9 bis rue Dalpozzo



André, Jean et les autres…

Esposizione

Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives

Esposizione

Fino al 30/08/2026 ogni giorno.

1 rue Massenet



SAINT JEAN CAP FERRAT

Les Jeudis de la Villa – Sophie De Baere : Derrière les portes des maisons

Giovedì 2 aprile 2026 dalle 18:30 alle 23.

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



La grande chasse aux œufs de Pâques

Caccia all'uovo

Dal 03/04 al 18/04/2026 ogni giorno.

Dans le village



SAINT MARTIN VESUBIE

Exposition – « La poésie française à travers les siècles »

Fino al 02 Aprile 2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 18.

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



La verticale du beal

Competizione sportiva

Sabato 4 aprile 2026 da 17:30.

Place du Général de Gaulle



Kilomètre vertical

Competizione sportiva

Domenica 5 aprile 2026 dalle 9 alle 17.

Saint-Martin-Vésubie



Exposition – “L’histoire des jeux de société”

Fino 05 Maggio 2026

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



“Toc toc toc… une histoire”

Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti



TENDE

Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""

Fino al 15 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"

Fino al 15 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



VALDEBLORE

Exposition “Mission Potager” – Médiathèque de Valdeblore

Fino all’11/04 il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato.

Salle du Clôt

Médiathèque de La Bolline



VENCE

Fêtes de Pâques 2026

Festa tradizionale

Da sabato 4 a lunedì 6 aprile 2026.

Vence



Concert « Jazz Quartet »

Concerto

Domenica 5 aprile 2026 da 18:30.

Auditorium du Conservatoire

112, av. Joseph Bougearel



Exposition « Franta, la condition humaine »

Esposizione

Fino al 24 Maggio 2026

Musée de Vence

2, Place du Frêne



VILLEFRANCHE SUR MER

Mostra “Troppo vecchi per morire giovani”

Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert



Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.

Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle



























