Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Festival Classic'Antibes
Recital pianistico,
Sabato 23 maggio alle 18:30
Nelson Goerner
Auditorium Hector Berlioz
Exposition Quino - Musée Peynet
Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
et les week-ends.
Musée Peynet et du Dessin humoristique ·
Place Nationale
Sorties naturalistes et géologiques
Fino al 07/06/2026 tutti i giorni.
Espaces naturels du Fort Carré ·
Bois de la Garoupe
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì..
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –
2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
BEAUSOLEIL
Villaggio Charlot: "Imparare a usare la macchina fotografica" laboratorio digitale
Giovedì 21 maggio da 18:00 a 20:00
Village Charlot,
42 avenue du Maréchal Foch
Villaggio Charlot: torneo di scacchi serale speciale
Giovedì 21 maggio da 18:00 a 20:00
Village Charlot,
42 avenue du Maréchal Foch
3a serata di jazz
Venerdì 22 maggio a 19:00
Centre Culturel Prince Jacques,
6 avenue du Général de Gaulle
Visite guidate al Palazzo della Riviera di Beausoleil
Venerdì 22 maggio da 09:00 a 10:15
Riviera Palace de Beausoleil,
27 route de La Turbie
Villaggio Charlot: laboratorio di lettura
Sabato 23maggio ore16
Village Charlot,
42 avenue du Maréchal Foch
Mostra "L'universalità dell'eleganza"
Fino al 27 giugno
Fotografia
Centre Culturel Prince Jacques,
6/8 avenue du Général de Gaulle
Mostra: Figli della Resistenza
Fino all’11 settembre
Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,
26 avenue Maréchal Foch
Mostra per bambini : il porto di Beausoleil
Fino al 25 novembre
Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,
6/8 avenue du Général de Gaulle
BREIL SUR ROYA
Festival del libro - parole sull'acqua
Sabato 23 maggio da 10:00 a 17:00
Tour du Lac
CAGNES SUR MER
Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni
Esposizione
Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
Concert Apéritif - Europe
Giovedì 21 maggio da 19:30 a 20:30
Musica classica
Auditorium les Arlucs,
26 avenue des Arlucs
Festival - 58e Quinzaine des Cinéastes
Édition 2026
Fino a sabato 23 maggio 2026
Cannes
Festival - 34e ACID Cannes
La programmation des cinéastes - Édition 2026
Fino a venerdì 22 maggio 2026
Cannes
Festival de Cannes
Fino al 23 maggio
Festival de Cannes
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,
1 boulevard de la Croisette
Mostre – Esposizioni
Mostra "Demoni e dee: dalla vita alla morte
Fino al 24 maggio
Musée des Explorations du Monde,
Place de la Castre
Exposition - Glace à part - Jean Drescher
Fino a sabato 30 maggio 2026
Horaire(s) :
Mardi, mercoledì, jeudi et samedi : 10h - 18h
Vendredi : 10h - 19h
Médiathèque Ranguin
19 avenue Victor Hugo
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Gilles Miquelis
Des mondes flottants
Fino a domenica 14 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Fino a domenica 21 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaggioson
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Quand ?
Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaggioson
47 boulevard de la Croisette
CAP D’AIL
Le diner de cons
Giovedì 21 maggio a 19h30
Théâtre Les Funambules
5 rue du Docteur Lyons – Maison des Arts
CASTELLAR
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Fino al 31 dicembre
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Preistoria
58 rue de la République
Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembreScultura
Galerie d'Art La Renaissance,
9 place Clemenceau
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
Faites du Cirque, Li Fantiti
Sabato 23 maggio da 14:00 a 19:00
Grand Jardin
LA GAUDE
Festival Improbable – 10e édition
Sabato 23 maggio dalle ore 14h00
Domenica 24 maggio dalle ore 14h00
Lunedì 25 maggio dalle ore 14h00
Jardins de la Coupole
Deaf Blockes – Festival Improbable
Sabato 23 maggio
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
Champollion – Festival Improbable
Sabato 23 maggio
Jardins de la Coupole 7382
route de Cagnes
De:zin:volt – Festival Improbable
Sabato 23 maggio a 21h00
Jardins de la Coupole
1382 route de Cagnes
The silent men – Festival Improbable
Sabato 23 maggio a 20h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
Préparation H – Festival Improbable
Sabato 23 maggio a 19h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
Sonora – Festival Improbable
Sabato 23 maggio a 18h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
No End Date – Festival Improbable
Sabato 23 maggio a 17h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
No End Date – Festival Improbable
Sabato 23 maggio a 17h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
No Way Back – Festival Improbable
Sabato 23 maggio a 16h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
Pimbo – Festival Improbable
Sabato 23 maggio a 15h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
Harmonie des Baous – Festival Improbable
Sabato 23 maggio a 14h00
Jardins de la Coupole
7385 route de Cagnes
Fraggl'Rock – Festival Improbable
Domenica 24 maggio
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
BATELEURS Clément Althaus Trio
Domenica 24 maggio a 21h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
Seuil d'Alerte – Festival Improbable
Domenica 24 maggio a 20h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
The Punky Dad Project – Festival Improbable
Domenica 24 maggio a 19h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
Matt Anderson – Festival Improbable
Domenica 24 maggio a 18h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
So' Jazz – Festival Improbable
Domenica 24 maggio a 17h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
The Beer Philosophers – Festival Improbable
Domenica 24 maggio a 16h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
Gamma – Festival Improbable
Domenica 24 maggio a 15h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
Hassoun Quartet – Festival Improbable
Domenica 24 maggio a 14h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
BIJ Soul Syndicat – Festival Improbable
Lunedì 25 maggio
Jardins de la Coupole 7382 route de Cagnes
Lyla on the Rock – Festival Improbable
Lunedì 25 maggio a 21h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
Alice and the Wondermen – Festival Improbable
Lunedì 25 maggio a 20h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
Parking West – Festival Improbable
Lunedì 25 maggio a 19h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
Fabrice Soler – Festival Improbable
Lunedì 25 maggio a 18h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
Homme – Festival Improbable
Lunedì 25 maggio a 17h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
Danger Birds – Festival Improbable
Lunedì 25 maggio a 16h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
Pop corn – Festival Improbable
Lunedì 25 maggio a 15h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
Bliss Band – Festival Improbable
Lunedì 25 maggio a 14h00
Jardins de la Coupole
7382 route de Cagnes
Sheryl Lobe
Fino al 27 maggio 2026
Centre culturel La Coupole
7382-7446 Route de Cagnes
LA TURBIE
Visita drammatizzata : "Valéria Cornelia, la voce di Roma".
Sabato 23 maggio a 11:00 e A 15:00
Trophée d'Auguste,
avenue Albert Ier de Monaco
LE BROC
Sandrine Sarroche
Sabato 23 maggio a 20h30
Complexe les Arts d'Azur – Le Broc
12 rue des Jardins
LEVENS
Concert : Lucas Dorado
Sabato 23 maggio a 20h30
Auditorium Joseph Raybaud
Place de la République
MENTON
Visita guidata: Il Palazzo della Riviera a Mentone
Giovedì 21 maggio da 10:00 a 11:30
Riviera Palace, 28 avenue Riviera
Passeggiata urbana nel quartiere Fossan
Venerdì 22 maggio da 10:00 a 12:00
Visita guidata e/o commentata
Place du vieux château
Visita guidata: La Basilica di Saint-Michel Archange
Venerdì 22 maggio da 14:00 a 14:45 / ...
Basilique Saint-Michel Archange de Menton, Parvis de la basilique Saint-Michel, Place de l'église
Caffè di riparazione
Sabato 23 maggio da 10:00 a 17:00
Esplanade des Sablettes, Voûte n°1
Corsa del Sole di Mentone - 40a edizione
23 maggio > 24 maggio
Corsa a piedi
21 promenade de la mer
Visita guidata: Mentone Art Déco
Mercoledì 27 maggio da 10:00 a 10:45 / ...
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita guidata: giardino de La Citronneraie
Fino al 31 maggio
Visita guidata: giardino de La Citronneraie
Le Mas Flofaro, 69 corniche André Tardieu
Visita guidata: Il giardino di Maria Serena
Fino al 31 maggio
Jardin Maria Serena, 21 promenade Reine Astrid
Visita guidata alla collezione nazionale di agrumi al Palais de Carnolès
Fino al 31 maggio
Palais de Carnolès, 3 avenue de la Madone
Escursione - Il monastero di Saorge
Mercoledì 27 maggio da 09:30 a 13:15
Palais de l'Europe - Office de Tourisme, 8 avenue Boyer
Mostra "Eclettismo e fantasia"
Fino al 6 giugno
Voûte du Patrimoine, Esplanade des Sablettes
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra: Ritratti e autoritratti - Jean Cocteau e amici
Fino al 15 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
The Art of Being my father
Da 21 A 24 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
Le Théâtre des Muses
45A Bd du Jardin Exotique
Fino al 24 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00
Théâtre des Muses
45A Bd du Jardin Exotique
Concert symphonique - E. Grandy – J.-Y. Thibaudet
Il 24 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II
Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition: The Feeling of Nature
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Flore Saunois, "Le Temps d'un ciel bleu"
Aggiungi ai preferiti
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Conférence - Gustave Caillebotte, peintre et mécène des Impressionnistes par Cécilia Auber
Aggiungi ai preferiti
Il 26 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
18h30
5 promenade Honoré II
"Haute Pègre" d'Ernst Lubitsch
Date dell'evento
Il 26 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
1 Bd Albert 1er
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés
Fino al 28 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
1 Bd Albert 1er
Exposition - Patrimoine en danger
Fino al 4 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
Avenue Saint Martin
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
NIZZA
Fête des Mai
Tutto il mese di maggio dalle ore 11
Giorni festivi
Jardins des Arènes de Cimiez
184 Avenue des Arènes de Cimiez
Almost Maine
Giovedì 21 maggio a 20h00
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Charlotte
Giovedì 21 maggio ore 20,30
Venerdì 22 maggio ore 20,30
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Toc Toc
Venerdì 22 maggio ore 20,30
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat
Campaneria (Histoires de cloches)
Venerdì 22 maggio ore 20
Théâtre Francis-Gag 4
rue de la Croix
Les Précieuses Ridicules
Venerdì 22 maggio ore 20,30
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Zatanna – La vérité su je mens… ta liste
Sabato 23 maggio a 21h00
Théâtre l'Alphabet 19
rue Delille
Princesses en détresse
Sabato 23 maggio a 11h00
Théâtre Bellecour 14 rue Trachel Bat. B
Mandopolis
Sabato 23 maggio a 18h30
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Les Fourberies de Scapin
Domenica 24 maggio
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Cantates à Saint Paul n°2
Domenica 24 maggio a 15h30
Eglise Saint Paul
28 avenue de Pessicart
Le Condottiere et l’Artiste : Federico de Montefeltro et Piero Della Francesca (1415-1492), histoire d’une collaboration
Mercoledì 27 maggio a 16h00
Centre Universitaire Méditerranéen
65 promenade des Anglais
Petits crimes conjugaux
Fino al 28 maggio a 19h00
Théâtre Nice Saleya
5 rue de la Poissonnerie Salle 1
Magic Night
Fino al 15 maggio 2025 a 19h45
Casino Barrière Le Ruhl Nice
1, Promenade des Anglais
Magic Night
Fino al 15 maggio 2025 a 19h45
Casino Barrière Le Ruhl Nice
1, Promenade des Anglais
Mostre – esposizioni
Magnanrama - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
De bonnes ondes - Teatro
Fino al 31 maggio 2026
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier 06000 Nice
Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences
Fino al 5 Giugno 2026
Halle de la Découverte
Gare du Sud
35 avenue Malaussena
Signature Gestuelle – Dominique Jaussein
Esposizione
Fino al 14 Giugno 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Poésie fait maggioson - Esposizione
Fino al 20 Giugno 2026
La Gaya Scienza
9 bis rue Dalpozzo
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée
Fino al 21 settembre 2026
Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Africa Pop
Fino al 18 ottobre 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
ROQUEBILLIERE
Foire du Village : 25 Mai
Lunedì 25 maggio
Place de la Mairie
Place Corniglion Molinier
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Carnoles à travers le temps
Domenica 24 maggio da 09:30 a 11:00
Visita guidata e/o commentata
12 avenue Victor Hugo
Un'amicizia capovolta
Domenica 24 maggio da 09:30 a 11:00
12 avenue Victor Hugo
La spada mancante
Lunedì 25 maggio da 10:00 a 11:30
Lavoir
1 avenue Raymond Poincaré
SAINT ETIENNE DE TINEE
Concert vocal solidaire
Domenica 24 maggio a 16h30
Eglise de Saint Etienne de Tinée
SAINT JEAN CAP FERRAT
Atmosfera musicale
Venerdì 22 maggio a 19h30
Restaurant Léo Léa – Assiette au Bœuf
Quai Virgile Allari
Notte europea dei musei – Villa Ephrussi de Rothschild
Sabato 23 maggio a 19h00
Villa Ephrussi de Rothschild
1 avenue Ephrussi de Rothschild
Mostra: Quando la pittura incontra l'alta moda
Fino al 31 maggio
Espace Neptune
Quai Virgile Allari
SAINT MARTIN VESUBIE
Danza del tè
Sabato 23 maggio a 14h30
Salle Jean Gabin
Place de la gare
Concerto in omaggio agli U2
Domenica 24 maggio a 16h30
Espace Jean Grinda
Place da la Gare
Mostra – "Vinyles 2.0
Fino al 18 giugno 2026
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 bd Lazare Raiberti
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
TENDE
Présentation de la BD "Sorcier & Co"
Sabato 23 maggio da 18:00 a 19:00
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
2° Mercato dell'artigianato della Valle Roya
Sabato 23 maggio da 10:00 a 18:00
Hameau de Granile
Spectacle de contes "La montagne en folie !"
Domenica 24 maggio da 15:00 a 16:00
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Corso sulle piante selvatiche commestibili
23 maggio > 25 maggio
Alain Creton, Quartier Saggé, Saint Dalmas de Tende
Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Pittura
Galerie J.-G. Inca,
Place Ponte
VENCE
Exposition « Franta, la condition humaggione »
Esposizione
Fino al 24 Maggio 2026
Musée de Vence
2, Place du Frêne
Mac pat le chat chanteur
Mercoledì 27 maggio a 10h00
Médiathèque de Vence
226 avenue du Colonel Méyère
Paysages, Planètes, Pétales et Piments
Fino al 25 maggio 2026 ore 12h00
Galerie Bleue
3 descente des Moulins
VILLEFRANCHE SUR MER
Mostra “Troppo vecchi per morire giovani”
Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle