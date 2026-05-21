Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Festival Classic'Antibes

Recital pianistico,

Sabato 23 maggio alle 18:30

Nelson Goerner

Auditorium Hector Berlioz



Exposition Quino - Musée Peynet

Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì

et les week-ends.

Musée Peynet et du Dessin humoristique ·

Place Nationale



Sorties naturalistes et géologiques

Fino al 07/06/2026 tutti i giorni.

Espaces naturels du Fort Carré ·

Bois de la Garoupe



Fino al 1° gennaio 2027

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì..

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)

Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –

2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì



BEAUSOLEIL

Villaggio Charlot: "Imparare a usare la macchina fotografica" laboratorio digitale

Giovedì 21 maggio da 18:00 a 20:00

Village Charlot,

42 avenue du Maréchal Foch



Villaggio Charlot: torneo di scacchi serale speciale

Giovedì 21 maggio da 18:00 a 20:00

Village Charlot,

42 avenue du Maréchal Foch



3a serata di jazz

Venerdì 22 maggio a 19:00

Centre Culturel Prince Jacques,

6 avenue du Général de Gaulle



Visite guidate al Palazzo della Riviera di Beausoleil

Venerdì 22 maggio da 09:00 a 10:15

Riviera Palace de Beausoleil,

27 route de La Turbie



Villaggio Charlot: laboratorio di lettura

Sabato 23maggio ore16

Village Charlot,

42 avenue du Maréchal Foch



Mostra "L'universalità dell'eleganza"

Fino al 27 giugno

Fotografia

Centre Culturel Prince Jacques,

6/8 avenue du Général de Gaulle



Mostra: Figli della Resistenza

Fino all’11 settembre

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,

26 avenue Maréchal Foch



Mostra per bambini : il porto di Beausoleil

Fino al 25 novembre

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,

6/8 avenue du Général de Gaulle



BREIL SUR ROYA

Festival del libro - parole sull'acqua

Sabato 23 maggio da 10:00 a 17:00

Tour du Lac



CAGNES SUR MER

Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni

Esposizione

Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

Concert Apéritif - Europe

Giovedì 21 maggio da 19:30 a 20:30

Musica classica

Auditorium les Arlucs,

26 avenue des Arlucs



Festival - 58e Quinzaine des Cinéastes

Édition 2026

Fino a sabato 23 maggio 2026

Cannes



Festival - 34e ACID Cannes

La programmation des cinéastes - Édition 2026

Fino a venerdì 22 maggio 2026

Cannes



Festival de Cannes

Fino al 23 maggio

Festival de Cannes

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,

1 boulevard de la Croisette



Mostre – Esposizioni

Mostra "Demoni e dee: dalla vita alla morte

Fino al 24 maggio

Musée des Explorations du Monde,

Place de la Castre



Exposition - Glace à part - Jean Drescher

Fino a sabato 30 maggio 2026

Horaire(s) :

Mardi, mercoledì, jeudi et samedi : 10h - 18h

Vendredi : 10h - 19h

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino al 5 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino a venerdì 6 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Gilles Miquelis

Des mondes flottants

Fino a domenica 14 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au vendredi : de 14h à 18h

Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Fino a domenica 21 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaggioson

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Quand ?

Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaggioson

47 boulevard de la Croisette



CAP D’AIL

Le diner de cons

Giovedì 21 maggio a 19h30



Théâtre Les Funambules

5 rue du Docteur Lyons – Maison des Arts



CASTELLAR

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Fino al 31 dicembre

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Preistoria

58 rue de la République



Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembreScultura

Galerie d'Art La Renaissance,

9 place Clemenceau



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



Faites du Cirque, Li Fantiti

Sabato 23 maggio da 14:00 a 19:00

Grand Jardin



LA GAUDE

Festival Improbable – 10e édition

Sabato 23 maggio dalle ore 14h00

Domenica 24 maggio dalle ore 14h00

Lunedì 25 maggio dalle ore 14h00

Jardins de la Coupole



Deaf Blockes – Festival Improbable

Sabato 23 maggio

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



Champollion – Festival Improbable

Sabato 23 maggio

Jardins de la Coupole 7382

route de Cagnes



De:zin:volt – Festival Improbable

Sabato 23 maggio a 21h00

Jardins de la Coupole

1382 route de Cagnes



The silent men – Festival Improbable

Sabato 23 maggio a 20h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



Préparation H – Festival Improbable

Sabato 23 maggio a 19h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



Sonora – Festival Improbable

Sabato 23 maggio a 18h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



No End Date – Festival Improbable

Sabato 23 maggio a 17h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



No End Date – Festival Improbable

Sabato 23 maggio a 17h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



No Way Back – Festival Improbable

Sabato 23 maggio a 16h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



Pimbo – Festival Improbable

Sabato 23 maggio a 15h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



Harmonie des Baous – Festival Improbable

Sabato 23 maggio a 14h00

Jardins de la Coupole

7385 route de Cagnes



Fraggl'Rock – Festival Improbable

Domenica 24 maggio

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



BATELEURS Clément Althaus Trio

Domenica 24 maggio a 21h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



Seuil d'Alerte – Festival Improbable

Domenica 24 maggio a 20h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



The Punky Dad Project – Festival Improbable

Domenica 24 maggio a 19h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



Matt Anderson – Festival Improbable

Domenica 24 maggio a 18h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



So' Jazz – Festival Improbable

Domenica 24 maggio a 17h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



The Beer Philosophers – Festival Improbable

Domenica 24 maggio a 16h00



Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



Gamma – Festival Improbable

Domenica 24 maggio a 15h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



Hassoun Quartet – Festival Improbable

Domenica 24 maggio a 14h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



BIJ Soul Syndicat – Festival Improbable

Lunedì 25 maggio

Jardins de la Coupole 7382 route de Cagnes



Lyla on the Rock – Festival Improbable

Lunedì 25 maggio a 21h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



Alice and the Wondermen – Festival Improbable

Lunedì 25 maggio a 20h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



Parking West – Festival Improbable

Lunedì 25 maggio a 19h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



Fabrice Soler – Festival Improbable

Lunedì 25 maggio a 18h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



Homme – Festival Improbable

Lunedì 25 maggio a 17h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



Danger Birds – Festival Improbable

Lunedì 25 maggio a 16h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



Pop corn – Festival Improbable

Lunedì 25 maggio a 15h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



Bliss Band – Festival Improbable

Lunedì 25 maggio a 14h00

Jardins de la Coupole

7382 route de Cagnes



Sheryl Lobe

Fino al 27 maggio 2026

Centre culturel La Coupole

7382-7446 Route de Cagnes



LA TURBIE

Visita drammatizzata : "Valéria Cornelia, la voce di Roma".

Sabato 23 maggio a 11:00 e A 15:00

Trophée d'Auguste,

avenue Albert Ier de Monaco



LE BROC

Sandrine Sarroche

Sabato 23 maggio a 20h30

Complexe les Arts d'Azur – Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

Concert : Lucas Dorado

Sabato 23 maggio a 20h30

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Visita guidata: Il Palazzo della Riviera a Mentone

Giovedì 21 maggio da 10:00 a 11:30

Riviera Palace, 28 avenue Riviera



Passeggiata urbana nel quartiere Fossan

Venerdì 22 maggio da 10:00 a 12:00

Visita guidata e/o commentata

Place du vieux château



Visita guidata: La Basilica di Saint-Michel Archange

Venerdì 22 maggio da 14:00 a 14:45 / ...

Basilique Saint-Michel Archange de Menton, Parvis de la basilique Saint-Michel, Place de l'église



Caffè di riparazione

Sabato 23 maggio da 10:00 a 17:00

Esplanade des Sablettes, Voûte n°1



Corsa del Sole di Mentone - 40a edizione

23 maggio > 24 maggio

Corsa a piedi

21 promenade de la mer



Visita guidata: Mentone Art Déco

Mercoledì 27 maggio da 10:00 a 10:45 / ...

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visita guidata: giardino de La Citronneraie

Fino al 31 maggio

Visita guidata: giardino de La Citronneraie

Le Mas Flofaro, 69 corniche André Tardieu



Visita guidata: Il giardino di Maria Serena

Fino al 31 maggio

Jardin Maria Serena, 21 promenade Reine Astrid



Visita guidata alla collezione nazionale di agrumi al Palais de Carnolès

Fino al 31 maggio



Palais de Carnolès, 3 avenue de la Madone

Escursione - Il monastero di Saorge

Mercoledì 27 maggio da 09:30 a 13:15

Palais de l'Europe - Office de Tourisme, 8 avenue Boyer



Mostra "Eclettismo e fantasia"

Fino al 6 giugno

Voûte du Patrimoine, Esplanade des Sablettes



Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.

Fino all’8 giugno

Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III



Mostra: Ritratti e autoritratti - Jean Cocteau e amici

Fino al 15 giugno

Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III



Mostra da un mantello all'altro

Fino al 26 giugno

Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone

Fino al 31 dicembre 2026

Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 30 gennaio 2027

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

The Art of Being my father

Da 21 A 24 maggio 2026

Orario di inizio dell'evento

20h00

Le Théâtre des Muses

45A Bd du Jardin Exotique



Fino al 24 maggio 2026

Orario di inizio dell'evento

15h00

Théâtre des Muses

45A Bd du Jardin Exotique



Concert symphonique - E. Grandy – J.-Y. Thibaudet

Il 24 maggio 2026

Orario di inizio dell'evento

18h00

Bd Louis II



Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin

Fino al 25 maggio 2026

56, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition: The Feeling of Nature

Fino al 25 maggio 2026

56, boulevard du Jardin Exotique



Flore Saunois, "Le Temps d'un ciel bleu"

Aggiungi ai preferiti

Fino al 25 maggio 2026

56, boulevard du Jardin Exotique



Conférence - Gustave Caillebotte, peintre et mécène des Impressionnistes par Cécilia Auber

Aggiungi ai preferiti

Il 26 maggio 2026

Orario di inizio dell'evento

18h30

5 promenade Honoré II



"Haute Pègre" d'Ernst Lubitsch

Date dell'evento

Il 26 maggio 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

1 Bd Albert 1er



Tango Argentin à Monaco

Fino al 30 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

Eglise Réformée de Monaco

Indirizzo

7, rue Louis Notari



Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés

Fino al 28 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

1 Bd Albert 1er



Exposition - Patrimoine en danger

Fino al 4 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

Avenue Saint Martin



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Fête des Mai

Tutto il mese di maggio dalle ore 11

Giorni festivi

Jardins des Arènes de Cimiez

184 Avenue des Arènes de Cimiez



Almost Maine

Giovedì 21 maggio a 20h00

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Charlotte

Giovedì 21 maggio ore 20,30

Venerdì 22 maggio ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Toc Toc

Venerdì 22 maggio ore 20,30

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat



Campaneria (Histoires de cloches)

Venerdì 22 maggio ore 20

Théâtre Francis-Gag 4

rue de la Croix



Les Précieuses Ridicules

Venerdì 22 maggio ore 20,30

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Zatanna – La vérité su je mens… ta liste

Sabato 23 maggio a 21h00

Théâtre l'Alphabet 19

rue Delille



Princesses en détresse

Sabato 23 maggio a 11h00

Théâtre Bellecour 14 rue Trachel Bat. B



Mandopolis

Sabato 23 maggio a 18h30

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Les Fourberies de Scapin

Domenica 24 maggio

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Cantates à Saint Paul n°2

Domenica 24 maggio a 15h30

Eglise Saint Paul

28 avenue de Pessicart



Le Condottiere et l’Artiste : Federico de Montefeltro et Piero Della Francesca (1415-1492), histoire d’une collaboration

Mercoledì 27 maggio a 16h00

Centre Universitaire Méditerranéen

65 promenade des Anglais



Petits crimes conjugaux

Fino al 28 maggio a 19h00

Théâtre Nice Saleya

5 rue de la Poissonnerie Salle 1



Magic Night

Fino al 15 maggio 2025 a 19h45

Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Magic Night

Fino al 15 maggio 2025 a 19h45

Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Mostre – esposizioni

Magnanrama - Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



De bonnes ondes - Teatro

Fino al 31 maggio 2026

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier 06000 Nice



Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences

Fino al 5 Giugno 2026

Halle de la Découverte

Gare du Sud

35 avenue Malaussena



Signature Gestuelle – Dominique Jaussein

Esposizione

Fino al 14 Giugno 2026

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Poésie fait maggioson - Esposizione

Fino al 20 Giugno 2026

La Gaya Scienza

9 bis rue Dalpozzo



André, Jean et les autres…

Esposizione

Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives

Esposizione

Fino al 30/08/2026 ogni giorno.

1 rue Massenet



Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée

Fino al 21 settembre 2026

Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Africa Pop

Fino al 18 ottobre 2026

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



ROQUEBILLIERE

Foire du Village : 25 Mai

Lunedì 25 maggio

Place de la Mairie

Place Corniglion Molinier



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Carnoles à travers le temps

Domenica 24 maggio da 09:30 a 11:00

Visita guidata e/o commentata

12 avenue Victor Hugo



Un'amicizia capovolta

Domenica 24 maggio da 09:30 a 11:00

12 avenue Victor Hugo



La spada mancante

Lunedì 25 maggio da 10:00 a 11:30

Lavoir

1 avenue Raymond Poincaré



SAINT ETIENNE DE TINEE

Concert vocal solidaire

Domenica 24 maggio a 16h30

Eglise de Saint Etienne de Tinée



SAINT JEAN CAP FERRAT

Atmosfera musicale

Venerdì 22 maggio a 19h30

Restaurant Léo Léa – Assiette au Bœuf

Quai Virgile Allari



Notte europea dei musei – Villa Ephrussi de Rothschild

Sabato 23 maggio a 19h00

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



Mostra: Quando la pittura incontra l'alta moda

Fino al 31 maggio

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



SAINT MARTIN VESUBIE

Danza del tè

Sabato 23 maggio a 14h30

Salle Jean Gabin

Place de la gare



Concerto in omaggio agli U2

Domenica 24 maggio a 16h30

Espace Jean Grinda

Place da la Gare



Mostra – "Vinyles 2.0

Fino al 18 giugno 2026

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 bd Lazare Raiberti



“Toc toc toc… une histoire”

Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti



TENDE

Présentation de la BD "Sorcier & Co"

Sabato 23 maggio da 18:00 a 19:00

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



2° Mercato dell'artigianato della Valle Roya

Sabato 23 maggio da 10:00 a 18:00

Hameau de Granile



Spectacle de contes "La montagne en folie !"

Domenica 24 maggio da 15:00 a 16:00

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Corso sulle piante selvatiche commestibili

23 maggio > 25 maggio

Alain Creton, Quartier Saggé, Saint Dalmas de Tende



Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""

Fino al 15 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"

Fino al 15 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Fino al 31 dicembre

Pittura

Galerie J.-G. Inca,

Place Ponte



VENCE

Exposition « Franta, la condition humaggione »

Esposizione

Fino al 24 Maggio 2026

Musée de Vence

2, Place du Frêne



Mac pat le chat chanteur

Mercoledì 27 maggio a 10h00

Médiathèque de Vence

226 avenue du Colonel Méyère



Paysages, Planètes, Pétales et Piments

Fino al 25 maggio 2026 ore 12h00

Galerie Bleue

3 descente des Moulins



VILLEFRANCHE SUR MER

Mostra “Troppo vecchi per morire giovani”

Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert



Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.

Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle



