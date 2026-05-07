Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Exposition "Fragments de soi"
Fino al 16/05/2026 le Martedì, Mercoledì, giovedì, Venerdì
et Sabato de 10h à 19h.
Médiathèque Albert Camus ·
19 Boulevard Gustave Chancel ·
" Harmonie singulière" (exposition)
Fino al 23/05/2026 tutti i giorni.
Transartcafé ·
6 rue Docteur Rostan
Exposition Quino - Musée Peynet
Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
et les week-ends.
Musée Peynet et du Dessin humoristique · Place Nationale
Sorties naturalistes et géologiques
Fino al 07/06/2026 tutti i giorni.
Espaces naturels du Fort Carré ·
Bois de la Garoupe
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì..
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Giovedì 30 aprile 2026 de 9h30 à 12h.
Du 01/05/2026 au 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
BEAUSOLEIL
Spettacolo: "Les oubli-es de la fête" (I partecipanti alla festa dimenticati)
Martedì 12 maggio a 20:00
Théâtre Michel Daner, Place de la Libération
BREIL SUR ROYA
Il rendez-vous dell'olivo: laboratorio di potatura dell'olivo
Sabato 9 maggio da 09:30 a 16:00
Terrain de Veil
Il rendez-vous dell'olivo: laboratorio di potatura dell'olivo
Sabato 9 maggio da 09:30 a 16:00
Terrain de Veil
CAGNES SUR MER
Les rendez-vous musicaux de l'Hippodrome
Sabato 09 maggio 2026
Hippodrome de la Côte d'Azur
2 Bd JF Kennedy
Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni
Esposizione
Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
Notre quartier en fête
Giovedì 7 maggio 2026
Horaire(s) :
De 16h30 à 19h30
Marché provençal de La Bocca
Place Paul Roubaud
Musique - Master class de clarinette
avec Diana SAMPAIO
Giovedì 7 maggio 2026
Horaire(s) :
de 14h à 20h
Conservatoire de Cannes - Annexe Villa Les bleuets
7 avenue Isola Bella
Visite guidée - Gilles Miquelis, des mondes flottants
Sabato 9 maggio 2026
Horaire(s) :
14h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Visite guidée - Jam session
Sabato 9 maggio 2026
Horaire(s) :
16h
Centre d'art contemporain La Malmaggioson
47 boulevard de la Croisette
Concert - De Haendel à Queen
Sabato 9 maggio 2026
Horaire(s) :
20h
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner
Atelier bien-être enfants
Sabato 9 maggio 2026
Horaire(s) :
De 10h30 à 12h
Maggioson des Associations
1 avenue des Broussailles
Concert - Ravel au pays du soleil levant
Carte blanche #5
Martedì 12 maggio 2026
Horaire(s) :
19h30
Salle culturelle Les Arlucs
24 avenue des Arlucs
Marché du film 2026
Fino a mercoledì 20 maggio 2026
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Festival - 58e Quinzaine des Cinéastes
Édition 2026
Du mercoledì 13 maggio 2026
A sabato 23 maggio 2026
Cannes
Festival - 34e ACID Cannes
La programmation des cinéastes - Édition 2026
Da mercoledì 13 maggio 2026
A venerdì 22 maggio 2026
Cannes
Festival - 65e Semaggione de la Critique
Édition 2026
Da mercoledì 13 maggio 2026
a giovedì 21 maggio 2026
Renseignements
Semaggione de la Critique
Mostre – Esposizioni
Exposition - Glace à part - Jean Drescher
Fino a sabato 30 maggio 2026
Horaire(s) :
Mardi, mercoledì, jeudi et samedi : 10h - 18h
Vendredi : 10h - 19h
Médiathèque Ranguin
19 avenue Victor Hugo
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Gilles Miquelis
Des mondes flottants
Fino a domenica 14 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Fino a domenica 21 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaggioson
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Quand ?
Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaggioson
47 boulevard de la Croisette
EZE
Exposition Brett G. 2026
Fino al 7 maggio 2026
Galerie Municipale Eze-village
Rue de la Paix
LA BRIGUE
Commemorazione dell'8 maggio 1945
Venerdì 8 maggio da 11:30 a 12:30
Place de Nice
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA GAUDE
Sheryl Lobe
Fino al 27 maggio 2026
Centre culturel La Coupole
7382-7446 Route de Cagnes
MENTON
Escursione a Roquebrune Cap Martin: dal castello all'ulivo
Giovedì 7 maggio da 09:00 a 12:30 / ...
Office de Tourisme de Menton, 8 avenue Boyer
Giornata dei sapori e dell'artigianato "Rue Longue / Città vecchia di Mentone
Venerdì 8 maggio da 10:00 a 18:00
Rue Longue, (Mise en zone piétonne à l'occasion)
Stagione artistica del Casinò Barriere 2025 - 2026 - Cena e concerto: Tributo ad Aznavour
Sabato 9 maggio da 20:00 a 23:00
Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Félix Faure
Vide Grenier - Menton Basket Club
Domenica 10 maggio
Parking Rondelli
Randonnée urbaine et halte dans une exploitation agricole
Lunedì 11 maggio da 09:00 a 13:00
Gare SNCF de Garavan, Rue Webb?Ellis
Visita guidata: I giardini reali di Westminster
Mercoledì 13 maggio da 10:30 a 12:00
Hôtel Royal Westminster, 1510 promenade du soleil
Mostra "Eclettismo e fantasia"
Fino al 6 giugno
Voûte du Patrimoine, Esplanade des Sablettes
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Ciné concert - Chantage d’Alfred Hitchcok
Il 6 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Place du Casino
Jeremy Frerot - Concert
L’8 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
20h30
10 Av. Princesse Grâce
Concert symphonique - T. Hengelbrock – M. Helmchen
Il 10 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II
Top Marques
Dal 6 al 10 maggio 2026
10 Av. Princesse Grâce
"Paris, Texas" de Win Wenders
Il 12 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
L'Engelin, 83-85 Bd du Jardin Exotique
Mon jour de chance
Il 13 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
10 Av. Princesse Grâce
Top Marques
Fino al 10 maggio 2026
Salon & Foire
10 Av. Princesse Grâce
Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition: The Feeling of Nature
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Flore Saunois, "Le Temps d'un ciel bleu"
Aggiungi ai preferiti
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés
Fino al 28 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
1 Bd Albert 1er
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
MOULINET
Festa di primavera
Domenica 10 maggio a 09:00
Place Saint-Joseph
NIZZA
Le Tartuffe
Da giovedì 07 maggio a sabato 9 maggio 2026 a 20h00
Théâtre National de Nice – Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Danser, dansez, pensez-y !
Da giovedì 07 maggio a 20h00
Théâtre de l'Eau Vive 10
bd Carabacel
Hiboux, bijoux… cailloux !
Sabato 8 maggio ore 21h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Les montagnes russes
Fino all’8 maggio ore 21h00
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel 06000 Nice
REF Riviera Electro Festival
Da venerdì 08 maggio a domenica 10 maggio 2026
Le 109
89 Route de Turin
Ana Godefroy
Sabato 09 maggio a 20h30
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Carte Blanche aux élèves du Conservatoire de Nice
Sabato 09 maggio a 15h00
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Zatanna – Aux frontières de la transcendance
Sabato 09 maggio a 21h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
La nuit juste avant les forêts
Sabato 09 maggio a 20h00
Théâtre de l'Eau
Vive 10 bd Carabacel
Carnaval des Animaux
Domenica 10 maggio
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Le défi de la libre-pensée
Mercoledì 13 maggio a 16h00
Centre Universitaire Méditerranéen
65 promenade des Anglais
Magic Night
Fino al 15 maggio 2025 a 19h45
Casino Barrière Le Ruhl Nice
1, Promenade des Anglais
Fake
Giovedì 7 maggio 2026 ore 20h00
Théâtre National de Nice –
Salle des Franciscains 4-6 Place Saint-François
Magic Night
Fino al 15 maggio 2025 a 19h45
Casino Barrière Le Ruhl Nice
1, Promenade des Anglais
Mostre – esposizioni
Magnanrama - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
De bonnes ondes - Teatro
Fino al 31 maggio 2026
Théâtre de la Libé 1 bis rue Vernier 06000 Nice
Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences
Fino al 5 Giugno 2026
Halle de la Découverte
Gare du Sud
35 avenue Malaussena
Signature Gestuelle – Dominique Jaussein
Esposizione
Fino al 14 Giugno 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Poésie fait maggioson - Esposizione
Fino al 20 Giugno 2026
La Gaya Scienza
9 bis rue Dalpozzo
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée
Fino al 21 settembre 2026
Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.
Musée national Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard
ROQUEBILLIERE
Les Samedis de l'Amont : Conférence : «Argent de guerre (1917-1926). Quand les Alpes-Maritimes produisaient leur propre monnaie » »
Sabato 09 maggio a 17h00
Salle de la Maggiorie
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Un'amicizia capovolta
Sabato 9 maggio da 09:30 a 11:00
12 avenue Victor Hugo
Leggende al tramonto
Mercoledì 13 maggio 2026 ore 18
Leggende al tramonto
Svaghi e tempo libero
Visita guidata e/o commentata
Lavoir, Avenue Poincaré
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINEE
Dall’8 maggio al 10 maggio 2026
Fête patronale de la Blache
Hameau La Blache
Concours de boules carrées
Sabato 09 maggio a 14h30
Domenica 10 maggio 2026
Hameau La Blache
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Challenge des deux baies
Sabato 09 maggio e domenica 10 maggio 2026
Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat
Mostra collettiva d'arte: Résonances
Fino al 17 maggio 2026
Espace Neptune Quai Virgile Allari
SAINT MARTIN VESUBIE
Printemps des seniors – Zucch'eros
Giovedì 07 maggio a 15h00
Espace Jean Grinda
Place de la Gare
Mostra – "Vinyles 2.0
Fino al 18 giugno 2026
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 bd Lazare Raiberti
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
SOSPEL
Scambio di verde a Sospel
Domenica 10 maggio da 10:00 a 15:00
Place Trincat, devant la Médiathèque
TENDE
Trans Riviera 2026
Domenica 10 maggio
Mountain bike a pedalata assistita
103 avenue du 16 septembre 1947
VALDEBLORE
Val Raid De Blore
Sabato 09 maggio a 09h00
Soun dal Pra Saint Dalmas
VENCE
Granfondo la Vençoise
Sabato 09 maggio 2026
avenue Rhin et Danube
Ascension du Col de Vence
Domenica 10 maggio a 09h00
Corsa pedestre
Vence
Exposition « Franta, la condition humaggione »
Esposizione
Fino al 24 Maggio 2026
Musée de Vence
2, Place du Frêne
Paysages, Planètes, Pétales et Piments
Fino al 25 maggio 2026 ore 12h00
Galerie Bleue
3 descente des Moulins
VILLEFRANCHE SUR MER
Mostra “Troppo vecchi per morire giovani”
Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle