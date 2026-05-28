Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Les Voiles d’Antibes

Fino al 31 maggio 2026

Port Vauban



Alla scoperta della geologia e del paesaggio del Cap d’Antibes

Sabato 30 maggio 2026 (9:00 - 12:00 Sentiero costiero)

Partenza dalla spiaggia della Garoupe



Exposition Quino - Musée Peynet

Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì

et les week-ends.

Musée Peynet et du Dessin humoristique ·

Place Nationale



Sorties naturalistes et géologiques

Fino al 07/06/2026 tutti i giorni.

Espaces naturels du Fort Carré ·

Bois de la Garoupe



Fino al 1° gennaio 2027

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì..

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)

Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –

2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì



BEAULIEU SUR MER

Mostra ABEL sculture – L'Atelier Beaulieu-sur-Mer

Fino al 30 maggio 2026

50 boulevard du Maréchal Leclerc



BEAUSOLEIL

Mostra "L'universalità dell'eleganza"

Fino al 27 giugno

Fotografia

Centre Culturel Prince Jacques,

6/8 avenue du Général de Gaulle



Mostra: Figli della Resistenza

Fino all’11 settembre

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,

26 avenue Maréchal Foch



Mostra per bambini : il porto di Beausoleil

Fino al 25 novembre

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,

6/8 avenue du Général de Gaulle



CAGNES SUR MER

Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni

Esposizione

Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

Datacloud Global Congress

Dal 2 al 4 giugno 2026

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes

1 boulevard de la Croisette



Mostre – Esposizioni

Exposition - Glace à part - Jean Drescher

Fino a sabato 30 maggio 2026

Horaire(s) :

Mardi, mercoledì, jeudi et samedi : 10h - 18h

Vendredi : 10h - 19h

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino al 5 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino a venerdì 6 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Gilles Miquelis

Des mondes flottants

Fino a domenica 14 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au vendredi : de 14h à 18h

Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Fino a domenica 21 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaggioson

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Quand ?

Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaggioson

47 boulevard de la Croisette



CASTELLAR

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Fino al 31 dicembre

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Preistoria

58 rue de la République



Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre Scultura

Galerie d'Art La Renaissance,

9 place Clemenceau



FONTAN

Fête des voisins

Venerdì 29 maggio a 19:00

Fontan



GATTIERES

Jean-Luc ONRE

Fino al 31 maggio 2026

Espace Culturel Lois Vogade

2 rue Torrin et Grassi



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LA GAUDE

Festival Improbable – 10e édition

Fino al 31 maggio 2026

Jardins de la Coupole



LE BROC

Festival du Peu

Fino al 21giugno 2026

Dans le village – Complexe les Arts d'Azur – Le Broc

12 rue des Jardins



MENTON

Concerto a Mentone: Rossini, Telemann, Taffanel, Tchaikovsky...

Giovedì 28 maggio da 19:00 a 20:30

Basilique Saint-Michel-Archange,

Place de l'église Saint-Michel



Visita guidata: Valle del Borrigo

Venerdì 29 maggio da 10:00 a 12:00

Conservatoire de Musique

10 avenue cochrane



7ª Fiera dei videogiochi e dei giochi da tavolo

30 maggio > 31 maggio

Palais de l'Europe,

8 avenue Boyer



Visita guidata: Il giardino della Serre de la Madone

Fino al 31 maggio

Jardin Serre de la Madone,

74 route du Val de Gorbio



Randonnée urbaine et halte dans une exploitation agricole

Lunedì 1 giugno da 09:00 a 13:00

Gare SNCF de Garavan,

Rue Webb?Ellis



Visita guidata: Il giardino del Domaine des Colombières

Fino al 31 maggio

Domaine des Colombières,

312 route de super Garavan



Visita guidata: giardino de La Citronneraie

Fino al 31 maggio

Le Mas Flofaro, 69 corniche André Tardieu



Visita guidata: Il giardino di Maria Serena

Fino al 31 maggio

Jardin Maria Serena, 21 promenade Reine Astrid



Visita guidata alla collezione nazionale di agrumi al Palais de Carnolès

Fino al 31 maggio

Palais de Carnolès, 3 avenue de la Madone



Mostra "Eclettismo e fantasia"

Fino al 6 giugno

Voûte du Patrimoine, Esplanade des Sablettes



Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.

Fino all’8 giugno

Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III



Mostra: Ritratti e autoritratti - Jean Cocteau e amici

Fino al 15 giugno

Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III



Mostra da un mantello all'altro

Fino al 26 giugno

Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone

Fino al 31 dicembre 2026

Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 30 gennaio 2027

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

Happy Hour Musical

Il 28 maggio 2026

Orario di inizio dell'evento

18h30

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Bd Louis II



Tribute to the Diva Maria Malibran

Il 30 maggio 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

Eglise Réformée de Monaco

7, rue Louis Notari



David & Bruno font leur cinéma !

Il 30 maggio 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

Eglise Réformée de Monaco

7, rue Louis Notari



Nino Arial - Pas comme eux

Il 30 maggio 2026

Orario di inizio dell'evento

20h00

Grimaldi Forum

10 Av. Princesse Grâce



Concert symphonique - K. Yamada – T. Mørk

Il 31 maggio 2026

Orario di inizio dell'evento

18h00

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Indirizzo

Bd Louis II



The blue economy and finance forum

Da 28 A 29 maggio 2026

Conférence

10 Av. Princesse Grâce



Marius

Dal 28 al 31 maggio 2026

Orario di inizio dell'evento

20h00

Le Théâtre des Muses

45A Bd du Jardin Exotique



Ready for it

Dal 2 al 4 giugno 2026

10 Av. Princesse Grâce



Tango Argentin à Monaco

Fino al 30 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

Eglise Réformée de Monaco

Indirizzo

7, rue Louis Notari



Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés

Fino al 28 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

1 Bd Albert 1er



La Note Bleue Summer Festival 2026

Fino al 30 agosto 2026

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Exposition - Patrimoine en danger

Fino al 4 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

Avenue Saint Martin



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Fête des Mai

Tutto il mese di maggio dalle ore 11

Giorni festivi

Jardins des Arènes de Cimiez

184 Avenue des Arènes de Cimiez



Face à face – La Traviata

Giovedì 28 maggio a 18h00

L'Artistique

27 Boulevard Dubouchage



Impro Shuffle Show

Giovedì 28 maggio a 20h00

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Petits crimes conjugaux

Fino al 28 maggio a 19h00

Théâtre Nice Saleya

5 rue de la Poissonnerie Salle 1



Noëlle Perna – Mado fait son Cabaret

Giovedì 28 maggio a 19h00

Stockfish

5 avenue François Mitterrand



Festiv'Harmonies – De la Renaissance à Charles Trenet – Les Voix Animées

Giovedì 28 maggio a 20h00

Cathédrale Sainte Réparate

3 place Rossetti



Mam' Issabré dans Mam'an solo

Giovedì 28 maggio a 21h15

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Festival du Livre de Nice

Venerdì 29 maggio 2026

Sabato 30 maggio 2026

Domenica 31 maggio 2026

Jardin Albert 1er



La Traviata

Da venerdì 29 maggio al 6 giugno 2026

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Toc Toc

Venerdì 29 maggio 2026 a 20h30



Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Marie de Brauer en spectacle

Venerdì 29 maggio a 20h30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Mariette a tué Robert

Venerdì 29 maggio ore 21

Sabato 30 maggio ore 21

Café-Théâtre Le Bouff'Scène

2 rue Caissotti 06300



Ilyes Djadel improvise

Venerdì 29 maggio a 20h30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Sexe, magouilles et culture générale

Venerdì 29 maggio a 18h00

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Black Legends

Sabato 30 maggio a 20h00

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Le malade imaginaire

Sabato 30 maggio a 21h00

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Se faire virer

Sabato 30 maggio a 18h00

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



De l'art subtil de la transcription – Méli-mélo en musique

Sabato 30 maggio a 20h30

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin



Corpus Delicti

Sabato 30 maggio a 20h00

Stockfish

5 avenue François Mitterrand



Marjorie Falusi en folie

Sabato 16 maggio a 18h00

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Princesses en détresse

Sabato 16 maggio a 11h00

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Hip Hop Festival

Sabato 30 maggio a 14h30

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Cuisine et dépendances

Sabato 30 maggio a 19h00

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Orgues et Saxophone – Accrorgue

Domenica 31 maggio a 15h30

Eglise Saint Paul

28 avenue de Pessicart



Voyage au cœur du système solaire : des missions spatiales à suivre en direct

Mercoledì 03 giugno a 16h00

Centre Universitaire Méditerranéen

65 promenade des Anglais



Mostre – esposizioni

Magnanrama - Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



De bonnes ondes - Teatro

Fino al 31 maggio 2026

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier 06000 Nice



Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences

Fino al 5 Giugno 2026

Halle de la Découverte

Gare du Sud

35 avenue Malaussena



Signature Gestuelle – Dominique Jaussein

Esposizione

Fino al 14 Giugno 2026

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Poésie fait maggioson - Esposizione

Fino al 20 Giugno 2026

La Gaya Scienza

9 bis rue Dalpozzo



André, Jean et les autres…

Esposizione

Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives

Esposizione

Fino al 30/08/2026 ogni giorno.

1 rue Massenet



Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée

Fino al 21 settembre 2026

Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Africa Pop

Fino al 18 ottobre 2026

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



SAINT JEAN CAP FERRAT

Mostra: Quando la pittura incontra l'alta moda

Fino al 31 maggio

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania

Fino al 4 settembre 2026

Quai Virgile Allari



SAINT MARTIN VESUBIE

Mostra – "Vinyles 2.0

Fino al 18 giugno 2026

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 bd Lazare Raiberti



“Toc toc toc… une histoire”

Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti



SOSPEL

Ballo di maggio

Sabato 30 maggio a 19:00

Sospel



TENDE

Ciné-débat "A bordo della meraviglia" / FAI - I luoghi del cuore

Giovedì 28 maggio da 18:00 a 19:30

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Festival dell'ecoturismo

30 maggio > 31 maggio

Casterino, Hameau de Casterino



Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""

Fino al 15 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"

Fino al 15 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Fino al 31 dicembre

Pittura

Galerie J.-G. Inca,

Place Ponte



VILLEFRANCHE SUR MER

Mostra “Troppo vecchi per morire giovani”

Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert



Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.

Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle







