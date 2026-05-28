Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Les Voiles d’Antibes
Fino al 31 maggio 2026
Port Vauban
Alla scoperta della geologia e del paesaggio del Cap d’Antibes
Sabato 30 maggio 2026 (9:00 - 12:00 Sentiero costiero)
Partenza dalla spiaggia della Garoupe
Exposition Quino - Musée Peynet
Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
et les week-ends.
Musée Peynet et du Dessin humoristique ·
Place Nationale
Sorties naturalistes et géologiques
Fino al 07/06/2026 tutti i giorni.
Espaces naturels du Fort Carré ·
Bois de la Garoupe
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì..
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –
2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
BEAULIEU SUR MER
Mostra ABEL sculture – L'Atelier Beaulieu-sur-Mer
Fino al 30 maggio 2026
50 boulevard du Maréchal Leclerc
BEAUSOLEIL
Mostra "L'universalità dell'eleganza"
Fino al 27 giugno
Fotografia
Centre Culturel Prince Jacques,
6/8 avenue du Général de Gaulle
Mostra: Figli della Resistenza
Fino all’11 settembre
Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,
26 avenue Maréchal Foch
Mostra per bambini : il porto di Beausoleil
Fino al 25 novembre
Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,
6/8 avenue du Général de Gaulle
CAGNES SUR MER
Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni
Esposizione
Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
Datacloud Global Congress
Dal 2 al 4 giugno 2026
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes
1 boulevard de la Croisette
Mostre – Esposizioni
Exposition - Glace à part - Jean Drescher
Fino a sabato 30 maggio 2026
Horaire(s) :
Mardi, mercoledì, jeudi et samedi : 10h - 18h
Vendredi : 10h - 19h
Médiathèque Ranguin
19 avenue Victor Hugo
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Gilles Miquelis
Des mondes flottants
Fino a domenica 14 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Fino a domenica 21 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaggioson
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Quand ?
Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaggioson
47 boulevard de la Croisette
CASTELLAR
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Fino al 31 dicembre
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Preistoria
58 rue de la République
Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre Scultura
Galerie d'Art La Renaissance,
9 place Clemenceau
FONTAN
Fête des voisins
Venerdì 29 maggio a 19:00
Fontan
GATTIERES
Jean-Luc ONRE
Fino al 31 maggio 2026
Espace Culturel Lois Vogade
2 rue Torrin et Grassi
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA GAUDE
Festival Improbable – 10e édition
Fino al 31 maggio 2026
Jardins de la Coupole
LE BROC
Festival du Peu
Fino al 21giugno 2026
Dans le village – Complexe les Arts d'Azur – Le Broc
12 rue des Jardins
MENTON
Concerto a Mentone: Rossini, Telemann, Taffanel, Tchaikovsky...
Giovedì 28 maggio da 19:00 a 20:30
Basilique Saint-Michel-Archange,
Place de l'église Saint-Michel
Visita guidata: Valle del Borrigo
Venerdì 29 maggio da 10:00 a 12:00
Conservatoire de Musique
10 avenue cochrane
7ª Fiera dei videogiochi e dei giochi da tavolo
30 maggio > 31 maggio
Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer
Visita guidata: Il giardino della Serre de la Madone
Fino al 31 maggio
Jardin Serre de la Madone,
74 route du Val de Gorbio
Randonnée urbaine et halte dans une exploitation agricole
Lunedì 1 giugno da 09:00 a 13:00
Gare SNCF de Garavan,
Rue Webb?Ellis
Visita guidata: Il giardino del Domaine des Colombières
Fino al 31 maggio
Domaine des Colombières,
312 route de super Garavan
Visita guidata: giardino de La Citronneraie
Fino al 31 maggio
Le Mas Flofaro, 69 corniche André Tardieu
Visita guidata: Il giardino di Maria Serena
Fino al 31 maggio
Jardin Maria Serena, 21 promenade Reine Astrid
Visita guidata alla collezione nazionale di agrumi al Palais de Carnolès
Fino al 31 maggio
Palais de Carnolès, 3 avenue de la Madone
Mostra "Eclettismo e fantasia"
Fino al 6 giugno
Voûte du Patrimoine, Esplanade des Sablettes
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra: Ritratti e autoritratti - Jean Cocteau e amici
Fino al 15 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Happy Hour Musical
Il 28 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
18h30
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Bd Louis II
Tribute to the Diva Maria Malibran
Il 30 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
7, rue Louis Notari
David & Bruno font leur cinéma !
Il 30 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
7, rue Louis Notari
Nino Arial - Pas comme eux
Il 30 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
Grimaldi Forum
10 Av. Princesse Grâce
Concert symphonique - K. Yamada – T. Mørk
Il 31 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Indirizzo
Bd Louis II
The blue economy and finance forum
Da 28 A 29 maggio 2026
Conférence
10 Av. Princesse Grâce
Marius
Dal 28 al 31 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
Le Théâtre des Muses
45A Bd du Jardin Exotique
Ready for it
Dal 2 al 4 giugno 2026
10 Av. Princesse Grâce
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés
Fino al 28 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
1 Bd Albert 1er
La Note Bleue Summer Festival 2026
Fino al 30 agosto 2026
La Note Bleue
Plage du Larvotto avenue Princesse Grace
Exposition - Patrimoine en danger
Fino al 4 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
Avenue Saint Martin
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
NIZZA
Fête des Mai
Tutto il mese di maggio dalle ore 11
Giorni festivi
Jardins des Arènes de Cimiez
184 Avenue des Arènes de Cimiez
Face à face – La Traviata
Giovedì 28 maggio a 18h00
L'Artistique
27 Boulevard Dubouchage
Impro Shuffle Show
Giovedì 28 maggio a 20h00
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Petits crimes conjugaux
Fino al 28 maggio a 19h00
Théâtre Nice Saleya
5 rue de la Poissonnerie Salle 1
Noëlle Perna – Mado fait son Cabaret
Giovedì 28 maggio a 19h00
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
Festiv'Harmonies – De la Renaissance à Charles Trenet – Les Voix Animées
Giovedì 28 maggio a 20h00
Cathédrale Sainte Réparate
3 place Rossetti
Mam' Issabré dans Mam'an solo
Giovedì 28 maggio a 21h15
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Festival du Livre de Nice
Venerdì 29 maggio 2026
Sabato 30 maggio 2026
Domenica 31 maggio 2026
Jardin Albert 1er
La Traviata
Da venerdì 29 maggio al 6 giugno 2026
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Toc Toc
Venerdì 29 maggio 2026 a 20h30
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Marie de Brauer en spectacle
Venerdì 29 maggio a 20h30
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Mariette a tué Robert
Venerdì 29 maggio ore 21
Sabato 30 maggio ore 21
Café-Théâtre Le Bouff'Scène
2 rue Caissotti 06300
Ilyes Djadel improvise
Venerdì 29 maggio a 20h30
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Sexe, magouilles et culture générale
Venerdì 29 maggio a 18h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Black Legends
Sabato 30 maggio a 20h00
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Le malade imaginaire
Sabato 30 maggio a 21h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Se faire virer
Sabato 30 maggio a 18h00
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
De l'art subtil de la transcription – Méli-mélo en musique
Sabato 30 maggio a 20h30
Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint-Augustin
Corpus Delicti
Sabato 30 maggio a 20h00
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
Marjorie Falusi en folie
Sabato 16 maggio a 18h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Princesses en détresse
Sabato 16 maggio a 11h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Hip Hop Festival
Sabato 30 maggio a 14h30
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Cuisine et dépendances
Sabato 30 maggio a 19h00
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Orgues et Saxophone – Accrorgue
Domenica 31 maggio a 15h30
Eglise Saint Paul
28 avenue de Pessicart
Voyage au cœur du système solaire : des missions spatiales à suivre en direct
Mercoledì 03 giugno a 16h00
Centre Universitaire Méditerranéen
65 promenade des Anglais
Mostre – esposizioni
Magnanrama - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
De bonnes ondes - Teatro
Fino al 31 maggio 2026
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier 06000 Nice
Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences
Fino al 5 Giugno 2026
Halle de la Découverte
Gare du Sud
35 avenue Malaussena
Signature Gestuelle – Dominique Jaussein
Esposizione
Fino al 14 Giugno 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Poésie fait maggioson - Esposizione
Fino al 20 Giugno 2026
La Gaya Scienza
9 bis rue Dalpozzo
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée
Fino al 21 settembre 2026
Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Africa Pop
Fino al 18 ottobre 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
SAINT JEAN CAP FERRAT
Mostra: Quando la pittura incontra l'alta moda
Fino al 31 maggio
Espace Neptune
Quai Virgile Allari
Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania
Fino al 4 settembre 2026
Quai Virgile Allari
SAINT MARTIN VESUBIE
Mostra – "Vinyles 2.0
Fino al 18 giugno 2026
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 bd Lazare Raiberti
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
SOSPEL
Ballo di maggio
Sabato 30 maggio a 19:00
Sospel
TENDE
Ciné-débat "A bordo della meraviglia" / FAI - I luoghi del cuore
Giovedì 28 maggio da 18:00 a 19:30
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Festival dell'ecoturismo
30 maggio > 31 maggio
Casterino, Hameau de Casterino
Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Pittura
Galerie J.-G. Inca,
Place Ponte
VILLEFRANCHE SUR MER
Mostra “Troppo vecchi per morire giovani”
Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle