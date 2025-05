"Fragile Ocean": la meraviglia sommersa in mostra a Nizza

Fino al 6 luglio 2025, la terrazza dell’Espace culturel départemental Lympia, al Porto di Nizza, ospita l’esposizione fotografica all’aperto "Fragile Ocean" firmata da Hussain Aga Khan.



Un evento che unisce arte, scienza e impegno ambientale, in occasione dell’Anno del Mare 2025 e della 3ª Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano.





Un omaggio visivo alla bellezza e fragilità dell’oceano

È una vera immersione nel cuore degli oceani tropicali quella proposta da Hussain Aga Khan con Fragile Ocean.

Attraverso una selezione di fotografie subacquee in grande formato realizzate tra il 2014 e il 2024, il fotografo e ambientalista cattura la meraviglia e la vulnerabilità degli ecosistemi marini osservati durante i suoi viaggi in luoghi come le Bahamas, la Polinesia francese, le Galápagos, l’Egitto, le Filippine e il Messico.



Le immagini non sono solo testimonianze di incontri straordinari con la fauna marina, ma veri e propri atti di denuncia: l’inquinamento da plastica, il riscaldamento globale e la sovrasfruttamento delle risorse naturali sono minacce tangibili che emergono con forza dall’obiettivo dell’autore.



"Accogliere a Lympia le opere di Hussain Aga Khan, in risonanza con la Conferenza ONU sull’Oceano, è un onore per il nostro Dipartimento. Le sue fotografie ci invitano a vedere il mare non come un semplice paesaggio, ma come un mondo vivo, prezioso e fragile, che merita la nostra protezione", ha dichiarato Charles Ange Ginésy, Presidente del Dipartimento delle Alpi Marittime.



Focused on Nature: la fotografia al servizio dell’ambiente

Fondata nel 2014 dallo stesso Hussain Aga Khan, l’organizzazione Focused on Nature sostiene progetti di conservazione, ricerca e sensibilizzazione ambientale in tutto il mondo.

Con le sue immagini e le iniziative educative, l’associazione promuove la consapevolezza sull’urgenza di proteggere la biodiversità e gli habitat minacciati, collaborando con enti ambientali di rilievo internazionale.



Una cornice suggestiva: l’Espace Lympia

La mostra si tiene sulla terrazza panoramica dell’Espace Lympia, situato nell’ex carcere del porto di Nizza, oggi completamente rinnovato e dedicato alla cultura.

Il centro propone regolarmente esposizioni legate all’arte, alla memoria e alle grandi questioni contemporanee.



In contemporanea a Fragile Ocean, è possibile visitare anche l’esposizione dedicata all’artista Raymond Moretti.

Orari di apertura

Dal 1° settembre al 30 giugno: 10:00 – 17:00

Dal 1° luglio al 31 agosto: 10:00 – 18:00

Chiuso il lunedì e il martedì

Nota importante: durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano (UNOC) potrebbero essere previste condizioni d’accesso specifiche secondo le direttive della Prefettura.