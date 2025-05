Nizza, sulla Promenade arriva "Alice 2": il nuovo radar mobile contro gli automobilisti indisciplinati

Ricordate Alice, il radar “mobile” che imperversava (quando il tunnel del Tenda ancora era aperto) lungo la RD 6204 che attraversa la Valle Roya?

Ebbene, Alice 2 è ora comparsa sulla Promenade des Anglais e, come la sorella maggiore, cambia di posto continuamente e sanziona chi oltrepassa il limite di velocità.



Un nuovo radar di controllo della velocità ha esordito davanti al numero civico 105 della Promenade des Anglais, uno dei tratti stradali più trafficati di Nizza.

Si tratta di un radar mobile "di cantiere", simile a quelli utilizzati lungo le autostrade durante i lavori, che potrà essere spostato regolarmente in altri punti della Prom’ per monitorare il rispetto del limite di velocità fissato a 50 km/h.



L’iniziativa rientra in un piano più ampio di rafforzamento della sicurezza stradale voluto dal sindaco Christian Estrosi, che da mesi sollecita l’installazione di nuovi dispositivi di controllo sulla celebre arteria cittadina.

"Dopo lunghi negoziati e un impegno costante presso la prefettura e il ministero dell’Interno, sono felice di annunciare l’attivazione di un nuovo radar sulla Promenade des Anglais", ha dichiarato il primo cittadino.



Una misura temporanea in attesa dei radar definitivi

Il radar attuale, sebbene già pienamente operativo, è considerato una soluzione provvisoria.

L’obiettivo del Comune è arrivare, entro la fine dell’anno, all’installazione di sette nuovi radar fissi: tre sulla Promenade e altri quattro in punti critici della rete stradale urbana.

Tuttavia, come specificato dal Comune lo scorso marzo, "lo Stato non dispone ancora dei nuovi radar permanenti di ultima generazione", rendendo necessaria questa misura intermedia.



La notizia dell’installazione non è passata inosservata, soprattutto sui social

Numerosi utenti hanno condiviso foto del dispositivo, una grande scatola grigia sistemata su un parcheggio laterale, ironizzando sulla sua apparente discrezione. Ma l’obiettivo è chiaro: contrastare l’eccesso di velocità, fenomeno particolarmente pericoloso soprattutto nelle ore notturne, quando alcuni automobilisti trasformano la Promenade in una pista da corsa.



Una risposta concreta a comportamenti pericolosi

Estrosi non nasconde la propria preoccupazione: "La Promenade è da troppo tempo teatro di comportamenti inaccettabili. Dove abbiamo investito per rendere la circolazione più fluida e sicura, non possiamo tollerare che la vita dei cittadini venga messa a rischio da chi sfreccia a velocità folli".



Il radar sarà posizionato a rotazione su cinque siti della Promenade des Anglais e, in futuro, verrà sostituito da un dispositivo fisso.

Intanto, la sua presenza rappresenta un primo passo verso una maggiore sicurezza e un deterrente concreto per chi non rispetta le regole.