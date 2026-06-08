Grasse, il profumo dell’invisibile (Foto)

Ci sono luoghi che si guardano e altri che si respirano. Grasse appartiene a entrambe le categorie, ma è nel secondo respiro che si rivela davvero.

Arroccata sulle alture della Provenza, a pochi chilometri dalla Costa Azzurra, la città custodisce da secoli un primato che è insieme economico e culturale: quello di capitale mondiale della profumeria.



È da questo patrimonio invisibile che prende forma la rassegna fotografica firmata da Silvia Assin, un progetto che prova a tradurre in immagini ciò che per definizione sfugge allo sguardo: il profumo.

Un ossimoro solo apparente, perché a Grasse ogni essenza è anche paesaggio, gesto, storia.





Le fotografie si muovono lungo una filiera antica, riconosciuta anche dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale: dalla coltivazione dei fiori, gelsomino, rosa centifolia, tuberosa, fino alla loro trasformazione in assolute e fragranze.

Nei campi, la luce dell’alba accompagna la raccolta manuale, rituale preciso e delicato; nei laboratori, invece, la scena cambia registro e si fa quasi silenziosa, scandita da alambicchi, bilance e prove olfattive.



Grasse deve questa vocazione a una storia che affonda nel XVI secolo, quando i maestri guantai iniziarono a profumare i loro prodotti per ingentilirne l’odore. Da necessità pratica a eccellenza artistica, il passo fu breve: nacque così una tradizione che oggi alimenta le grandi maison internazionali e continua a definire l’identità della città.



Silvia Assin attraversa questo universo con uno sguardo che unisce documento e suggestione.

I suoi scatti non si limitano a descrivere: evocano. Il centro storico, con le sue facciate calde e le strade strette, diventa teatro di una quotidianità intrisa di aromi; i dettagli, una mano, un petalo, una goccia, raccontano più di quanto mostrino.



La rassegna si propone così come un invito a rallentare e a percepire. Perché, in un tempo dominato dall’immagine rapida, Grasse insegna ancora il valore dell’attesa, della stratificazione, della memoria sensoriale.



E proprio mentre la città si lascia osservare attraverso l’obiettivo, si prepara ad accogliere un altro racconto, questa volta collettivo e festoso. Dal 12 al 14 giugno 2026, il Cours Honoré Cresp e il centro storico diventeranno il cuore della Fête Italienne 2026.





Dalle 18:30, tra bancarelle, musica e profumi della cucina italiana, la Dolce Vita tornerà ad animare le vie di Grasse con un grande mercato a cielo aperto, tra sapori, artigianato e spettacoli per tutte le età. Dopo il successo della prima edizione, l’evento, a ingresso libero, inaugura la stagione estiva con un programma ancora in via di definizione, ma già annunciato come ricco e coinvolgente.



Dalle essenze racchiuse in uno scatto alla convivialità di una piazza: a Grasse, il profumo continua a essere un linguaggio universale.



