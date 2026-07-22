Monaco, il Procuratore Generale Stéphane Tribault: arrestato il presunto autore del furto di gioielli da oltre un milione di euro

Il Procuratore Generale del Principato di Monaco, Stéphane Tribault, ha annunciato che è stato arrestato il presunto autore del furto di gioielli per un valore stimato superiore a un milione di euro, commesso il 14 luglio ai danni di un'anziana cittadina monegasca da un uomo che si era presentato fingendosi un agente di polizia.

Secondo quanto reso noto dalla Procura Generale, il tempestivo intervento della Sûreté publique e il coordinamento con le forze di polizia francesi, sotto l'autorità di diversi Procuratori della Repubblica, hanno consentito di identificare rapidamente un sospettato e di localizzarne l'abitazione in Francia.

La perquisizione, eseguita il 17 luglio presso il domicilio dell'uomo, ha permesso agli investigatori di recuperare numerosi altri gioielli e una consistente somma di denaro.

Come precisato nel comunicato del Procuratore Generale Stéphane Tribault, il 19 luglio il sospettato è stato posto in custodia cautelare dopo essere stato formalmente incriminato da un giudice istruttore francese con l'accusa di truffa in banda organizzata. Le indagini proseguono sotto l'autorità della magistratura francese.