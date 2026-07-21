La Mairie di Monaco rinnova il sostegno a "Les Voiles Blanches": raccolta di giochi nuovi per i bambini ricoverati alla Fondation Lenval

La Mairie de Monaco rinnova anche quest'anno il proprio impegno a favore dell'operazione solidale "Les Voiles Blanches", l'iniziativa che da diversi anni raccoglie giochi e giocattoli destinati ai bambini ricoverati presso la Fondation Lenval.

Per tutta l'estate, il Pirate Blanc salperà a bordo del veliero Skaf attraversando le Bouches-du-Rhône, il Var, il Principato di Monaco e le Alpi Marittime per recuperare i bauli contenenti le donazioni raccolte nelle diverse località coinvolte.

A partire da venerdì 24 luglio sono stati allestiti due punti di raccolta in sedi comunali, dove cittadini e visitatori potranno consegnare i propri doni. I bauli si trovano nell'atrio della Mairie de Monaco e al Mercato della Condamine, sotto il tendone centrale.

Monégaschi, residenti e visitatori potranno contribuire all'iniziativa fino all'8 settembre, donando giochi o giocattoli nuovi e privi di confezione regalo. Per motivi di igiene, saranno accettati esclusivamente articoli nuovi.

Con questa iniziativa, la Mairie de Monaco conferma il proprio sostegno a "Les Voiles Blanches", un progetto solidale che ogni anno offre ai bambini ospedalizzati un momento di conforto, svago e speranza attraverso il dono di nuovi giochi.