Sicurezza urbana, Nizza accelera: più agenti, stipendi più alti e case per i vigili

Più agenti in strada, stipendi più competitivi e un sostegno concreto per trovare casa.

È la strategia messa in campo dal Comune di Nizza che, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio municipale, ha approvato un piano articolato per rafforzare la Polizia Municipale, in risposta alle crescenti difficoltà di reclutamento che interessano tutta la Francia.



L’obiettivo è chiaro: garantire sicurezza ai cittadini e continuità nei servizi pubblici, rendendo al tempo stesso più attrattiva la professione di agente municipale.

Un impegno ribadito dal sindaco Eric Ciotti, che ha sottolineato la necessità di investire sulle risorse umane come pilastro della sicurezza urbana.





Stipendi più alti per attrarre e trattenere personale

Tra le misure principali spicca la revisione al rialzo delle indennità. Il Comune ha deciso di portare al massimo livello consentito la componente variabile annuale delle retribuzioni, riconoscendo così l’impegno operativo e le condizioni spesso difficili in cui operano gli agenti.

L’investimento previsto è di circa 770 mila euro nel 2026, considerato un elemento chiave per competere con altre amministrazioni e fidelizzare il personale.



Casa agli agenti: risposta concreta all’emergenza abitativa



Uno degli ostacoli maggiori al trasferimento dei nuovi assunti è rappresentato dal costo degli alloggi.

Per questo il Comune ha avviato una politica innovativa: entro fine anno saranno messi a disposizione 27 appartamenti comunali destinati agli agenti appena reclutati, con contratti di “bail mobilité”, formule flessibili da uno a dieci mesi, arredate e senza deposito cauzionale.



L’obiettivo è arrivare a 50 alloggi disponibili entro un anno e mezzo. Inoltre, verrà introdotta una certificazione rafforzata del datore di lavoro per facilitare l’accesso agli affitti privati e rendere più semplice l’insediamento in città.



Assunzioni rapide e formazione interna

Per rendere più efficiente il sistema di reclutamento, il Comune punta a ridurre i tempi di selezione a un massimo di dieci giorni.

Sarà attivato uno sportello unico dedicato alla Polizia Municipale e verrà creata una scuola di formazione interna per accompagnare i nuovi agenti, potenziare le competenze e favorire la permanenza nel corpo.



Nuove alleanze per ampliare il bacino di candidati

Il piano prevede anche una maggiore presenza a fiere, eventi e iniziative dedicate al lavoro, oltre allo sviluppo di partnership con enti di formazione, associazioni e organismi per l’inserimento professionale.

In arrivo anche una campagna di comunicazione mirata per valorizzare il ruolo della Polizia Municipale e attirare nuove vocazioni.



Con questo pacchetto di misure, Nizza punta a costruire una Polizia Municipale più solida, efficiente e stabile, capace di rispondere alle esigenze di sicurezza di una città in continua evoluzione.





