MonacoTech ospita l’ultima tappa del Roadshow svizzero: Monaco e Svizzera rafforzano la cooperazione economica (Foto)

Il Monaco Economic Board ha accolto il 29 maggio presso MonacoTech un’importante delegazione svizzera composta dalla Camera di Commercio e Industria Francia-Svizzera, dallo Swiss Business Hub France e da diversi esperti dell’accompagnamento alle imprese. L’incontro ha rappresentato l’ultima tappa del Roadshow dedicato alle opportunità di business in Svizzera, organizzato in collaborazione con l’Ambasciata di Svizzera in Francia e a Monaco, il Consolato Generale di Svizzera a Marsiglia e il Consolato di Svizzera a Monaco.

Dopo aver fatto tappa a Strasburgo, Lione, Parigi e Marsiglia, il Roadshow si è concluso nel Principato davanti a oltre sessanta dirigenti e imprenditori monegaschi. All’evento hanno preso parte anche rappresentanti degli ecosistemi economici di Sophia Antipolis e della Métropole Nice Côte d’Azur, coinvolti nel quadro della partnership di cooperazione economica che li lega al MEB.

L’iniziativa si è inserita nel solco della missione economica organizzata dal Monaco Economic Board in Svizzera nel marzo scorso, confermando la volontà comune di sviluppare ulteriormente gli scambi tra due territori che condividono numerosi punti di convergenza e una crescente complementarità.

La giornata si è svolta alla presenza del Console Generale di Svizzera a Marsiglia e Monaco, Christophe Vauthey, del Console Onorario di Svizzera a Monaco, Luca Comparato, e di numerosi rappresentanti delle istituzioni e delle amministrazioni monegasche, a testimonianza dell’interesse per il rafforzamento delle relazioni economiche tra il Principato e la Confederazione Elvetica.

Aprendo i lavori, Guillaume Rose, Direttore Generale Esecutivo del Monaco Economic Board, ha ripreso una riflessione emersa durante la cena di networking organizzata dalle autorità svizzere la sera precedente: «Perché non abbiamo già fatto di più, visto che abbiamo così tanto in comune e così tanto da costruire insieme?».

Nel corso degli interventi sono stati evidenziati i numerosi elementi che accomunano Monaco e la Svizzera, tra cui la cultura dell’eccellenza, l’affidabilità, la stabilità, l’apertura internazionale e la capacità di innovazione. Christophe Vauthey ha inoltre ricordato che la Svizzera è stata classificata, per il secondo anno consecutivo, come il Paese più innovativo al mondo secondo l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

Le sessioni della mattinata hanno offerto ai partecipanti una panoramica concreta sulle opportunità del mercato svizzero attraverso il contributo di esperti e dirigenti di aziende già operative nel Paese. Tavole rotonde e testimonianze hanno approfondito il contesto economico e normativo svizzero, le strategie di insediamento, i settori più promettenti e gli aspetti interculturali da considerare nello sviluppo di attività imprenditoriali in Svizzera.

Tra i principali punti di forza della Confederazione sono stati ricordati la stabilità politica, la sicurezza giuridica, una fiscalità competitiva e trasparente, la qualità delle infrastrutture e la capacità di attrarre talenti e investimenti, caratteristiche che trovano un naturale riscontro anche nel modello monegasco.

A testimonianza concreta delle sinergie tra i due ecosistemi è intervenuta la startup svizzera GaiaTech, recentemente integrata nell’acceleratore MonacoTech, che ha illustrato durante una tavola rotonda le opportunità offerte dalla collaborazione tra Svizzera e Principato.

Nel pomeriggio si sono svolti circa venti incontri individuali e personalizzati, durante i quali le aziende partecipanti hanno potuto confrontarsi con professionisti specializzati nei diversi ambiti necessari allo sviluppo internazionale. Avvocati, commercialisti, fiscalisti, banchieri, esperti di risorse umane e rappresentanti di organismi cantonali per la promozione economica hanno fornito consulenze mirate e risposto alle domande degli imprenditori.

Con circa 1.300 residenti svizzeri nel Principato, che rappresentano la quarta comunità straniera di Monaco, i due Paesi condividono già una consolidata cultura dell’eccellenza e dell’affidabilità. L’evento ha segnato una nuova tappa nel rafforzamento dei rapporti economici tra Monaco e la Svizzera, contribuendo alla costruzione di relazioni durature tra i due territori.