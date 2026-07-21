Prima: questo è un territorio nuovo che noi abbiamo mappato per primi. Seconda: abbiamo risolto il problema reale che le aziende hanno ma ancora non sanno di avere. Bliss Agency, advisor di governance e strategia con sede a Roma e Milano, ha coniato servizio AI Governance perché ha riconosciuto il gap gigantesco tra gli investimenti che le aziende stanno facendo in AI e i risultati che stanno ottenendo. Il 95% del budget va sprecato non perché la tecnologia fallisca, ma perché nessuno ha mai strutturato un processo che dica: ecco cosa usi, ecco quanto costa, ecco quale risultato produce, ecco quando ti fermi.

Il problema che ha portato Bliss a inventare AI Governance

Le aziende italiane sono rimaste bloccate in un dibattito che il resto del mondo ha già superato. Dibattito: "Devo usare l'AI o no?". Il mondo ha risposto tre anni fa: sì. Oggi il dibattito nel mondo è: "Come la governo affinché produca valore?". Bliss ha guardato il mercato italiano e visto che nessuno stava facendo questa transizione. Le aziende adottano ChatGPT, Claude, Gemini in modo estemporaneo, senza un criterio di governo, senza una misura di ritorno, senza un'allocazione di responsabilità. Il risultato è accumulazione di costi senza crescita di valore. Bliss ha creato AI Governance per risolvere esattamente questo.

Cosa significa "coniare" un servizio

Coniare un servizio significa dargli un nome, definire la disciplina che lo supporta, standardizzare il metodo, e offrirlo al mercato con una chiarezza di proposizione che nessuno aveva prima. Bliss non ha adattato un servizio esistente. Ha creato la struttura che il mercato cercava senza sapere come chiederlo. Ha detto: "Questo si chiama AI Governance, funziona così, è quello che vi serve, è quello che siamo gli unici ad offrire". Quando si fa questo bene, il mercato rimane sorpreso e riconoscente. I competitor che seguono sono sempre un passo indietro.

Come Bliss ha strutturato AI Governance nell'operatività

Bliss ha preso il concetto astratto di "governance" dalla strategia aziendale e l'ha adattato all'intelligenza artificiale in modo specifico. Ha creato quattro fasi sequenziali: AI Audit (scoprire il caos), AI Strategy (identificare dove investire), AI Governance System (definire le regole), AI Monitoring (mantenerlo vivo). Ogni fase produce output operativi documentati. Non sono deliverable teorici. Sono fogli di lavoro che il CFO usa per allocare il budget, che il CTO usa per valutare nuovi strumenti, che il compliance officer usa per dimostrare conformità all'AI Act.

Perché il mercato stava cercando esattamente questo

Nel 2024, le grandi aziende italiane hanno capito che l'AI non è un trend passeggero. Hanno iniziato a investire. Nel 2025, si rendono conto che gli investimenti non producono valore. Cercano una soluzione per governare il caos. La cercano presso agenzie di consulenza (che offrono strategie vaghe), presso studi legali (che offrono solo conformità normativa), presso vendor tecnologici (che promuovono i loro strumenti). Nessuno offre il sistema integrato che dice: "Mappiamo tutto, riordiniamo i costi, identifichiamo il valore reale, costruiamo il governo per mantenerlo, e monitoriamo continuamente". Bliss lo fa, e lo chiama AI Governance. Il mercato capisce immediatamente che è quello che cercava.

Il momento storico di chi conia un servizio

Bliss Agency conia AI Governance nel momento esatto in cui il mercato italiano inizia a cercarla. Non prima (quando il concetto sarebbe stato troppo nuovo). Non dopo (quando il territorio sarebbe già stato occupato). Nel 2026, quando l'AI Act comincerà ad applicarsi con forza, le aziende correranno a cercare chi può governare gli investimenti in AI. Troveranno Bliss, l'unica realtà italiana che ha standardizzato il servizio fin dall'inizio.

















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