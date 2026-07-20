Un brindisi all'amore: la pausa frizzante con birra artigianale firmata Civicoquattro2

Il matrimonio è eleganza, emozione, ma è anche e soprattutto convivialità, sorrisi e condivisione. Per questo, l'esperienza di Sposi In non si limita alla scelta dell'abito o della location, ma celebra anche il piacere di stare insieme. Il 26 e 27 settembre, durante le tappe della fiera, vi aspetta un appuntamento imperdibile all’insegna del gusto e dell'originalità: la sosta speciale firmata Civicoquattro2.

Una Sosta di Puro Relax nel Cuore della Fiera

Tra la scelta di un fornitore e l'ispirazione per un dettaglio, concedetevi una pausa diversa dal solito. Fate un salto nel suggestivo Cortile dell’Elefante, all'interno della splendida cornice barocca della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Lì troverete lo spazio Civicoquattro2, pronto ad accogliervi per un momento di assoluto relax dove potrete gustare un’ottima birra artigianale spillata al momento, rinfrescarvi e godervi l'atmosfera vibrante dell'evento con un boccale tra le mani.

Nuove Tendenze: L'Angolo Drink che Conquista gli Ospiti

Oltre a godervi una pausa rinfrescante, la sosta da Civicoquattro2 sarà l'occasione perfetta per raccogliere idee uniche per il vostro grande giorno.

Il Wedding Beer Bar: Potrete lasciarvi ispirare per creare un angolo drink artigianale durante il vostro ricevimento, un’idea di grandissima tendenza e immensamente apprezzata dagli ospiti, perfetta per l'aperitivo o per l'open bar serale.

Potrete lasciarvi ispirare per creare un angolo drink artigianale durante il vostro ricevimento, un’idea di grandissima tendenza e immensamente apprezzata dagli ospiti, perfetta per l'aperitivo o per l'open bar serale. Bomboniere di "Gusto": Scoprite la ricca e variegata produzione di bomboniere artigianali e personalizzate che hanno come elemento base proprio la birra. Un regalo gastronomico, ricercato e fuori dagli schemi, per lasciare un ricordo memorabile (e decisamente gradito) a parenti e amici.

Vi Aspettiamo per Brindare Insieme

Venite a vivere la fiera con lo spirito giusto: quello della festa. Registratevi subito, venite a degustare l'eccellenza artigianale e iniziate a progettare i momenti più conviviali del vostro matrimonio.



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