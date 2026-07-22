Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous: al Yacht Club di Monaco la sesta edizione dedicata ai porti turistici del futuro

Il Yacht Club di Monaco ospiterà il 20 e 21 settembre 2026 la sesta edizione del Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, appuntamento internazionale dedicato all'evoluzione delle marine del futuro. Da sei anni l'evento accompagna la trasformazione del settore riunendo professionisti impegnati nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione delle infrastrutture portuali.

L'iniziativa è organizzata da M3 Monaco, società di consulenza specializzata nella creazione e nella gestione di marine, yacht club e scuole di vela, con il sostegno di partner provenienti da ambiti complementari, tra cui Fondation Prince Albert II de Monaco, ESA NanoTech, Bombardier, MB92 Group, Skytopia, Plus Marine e Italian Yacht Masters. L'evento rappresenta un punto di incontro tra ambiente, industria, tecnologia, yachting e sviluppo del territorio, coinvolgendo investitori, gestori di marine, architetti, industrie, enti pubblici e aziende innovative.

Nel corso delle due giornate sono attesi circa 250 professionisti dei settori delle marine, dello yachting e delle tecnologie ambientali. «In sei anni, questo appuntamento è diventato un catalizzatore del cambiamento a livello mondiale. Non parliamo di sostenibilità in modo astratto, ma favoriamo partnership e trasferimenti tecnologici che rendono le marine sostenibili una realtà operativa», afferma José Marco Casellini, CEO di M3 Monaco.

Dalla prima edizione, il Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous ha presentato 146 innovazioni provenienti da 28 Paesi, 42 progetti di marine sviluppati in 19 nazioni e 34 proposte architettoniche realizzate da 28 studi internazionali. Soluzioni che, nel tempo, hanno superato la fase concettuale entrando nei processi di commercializzazione o di accelerazione, a testimonianza della crescente maturità dell'ecosistema. «Una marina non è più soltanto un'infrastruttura portuale. Fa parte di un territorio, ne accompagna lo sviluppo e deve rispondere sia alle sfide ambientali sia alle aspettative delle nuove generazioni di diportisti», sottolinea Bernard d'Alessandri, Direttore e Segretario Generale dello Yacht Club di Monaco.

Tra le principali novità dell'edizione 2026 figura una nuova classificazione delle aziende partecipanti, suddivise in base al loro livello di sviluppo: Pre-revenue, per le realtà che stanno sviluppando la propria soluzione senza generare ancora ricavi; Post-revenue, per quelle che hanno già acquisito i primi clienti; e Scaling revenue, riservata alle imprese in una fase di forte crescita. L'obiettivo è facilitare l'individuazione delle soluzioni più adatte alle esigenze di investitori, gestori di marine e partner industriali.

Le innovazioni saranno valutate in sette categorie: tutela della biodiversità, ottimizzazione energetica, produzione di energia, gestione delle marine, gestione dei rifiuti, nuovi materiali per le infrastrutture e gestione dell'acqua. Tutte le proposte saranno raccolte in un catalogo digitale consultabile online a partire dalla metà di agosto.

L'edizione 2026 introduce inoltre il Label S3 – Smart & Sustainable Standard, sviluppato da M3 Monaco, che sostituisce il precedente concorso dedicato alle marine. Il riconoscimento è destinato alle infrastrutture impegnate in un percorso di sostenibilità, innovazione ed eccellenza operativa, con l'obiettivo di valorizzare le iniziative già realizzate e promuovere un miglioramento continuo.

Spazio anche al concorso internazionale di architettura, che quest'anno sarà dedicato alla trasformazione sostenibile della marina di Opatija, nella baia del Quarnero, in Croazia. Architetti professionisti e studenti saranno chiamati a progettare un Marina Hub con ristoranti, aree benessere, spazi commerciali e capitaneria, oltre a una scuola di vela affiancata da una struttura dedicata alla biodiversità marina, all'educazione e alla diffusione della cultura del mare. I finalisti presenteranno i propri progetti a Monaco davanti a una giuria internazionale e ai principali operatori del settore.

Tra le novità della sesta edizione anche il lancio di Smart Marina Connect, una piattaforma digitale B2B pensata per mettere in contatto fornitori di soluzioni innovative e gestori di marine, favorendo nuove collaborazioni e il monitoraggio dei progetti durante tutto l'anno.

Conferenze, workshop, presentazioni di progetti e incontri professionali completeranno il programma della manifestazione, con l'obiettivo di favorire il confronto tra gli operatori, accelerare le collaborazioni e promuovere soluzioni concrete per l'innovazione e la sostenibilità nel settore delle marine.