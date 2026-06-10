Concessione ADM: la guida per verificare un sito di gioco a distanza

Eppure tra i due può correre la stessa distanza che separa una banca da uno strozzino. La differenza non si vede a colpo d'occhio, ma è scritta in un codice alfanumerico nel footer della pagina: la concessione ADM. Imparare a riconoscerla e a verificare la concessione di un sito di gioco è il primo gesto di autodifesa per chiunque decida di puntare anche un solo euro online.

Cos'è la concessione ADM

La concessione è il titolo abilitativo che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rilascia agli operatori autorizzati a offrire gioco a distanza in Italia. Non è una formalità burocratica, ma un contratto pubblico che vincola il concessionario al rispetto di obblighi precisi: versamento delle imposte erariali, certificazione dei generatori di numeri casuali, segregazione dei fondi dei giocatori, adozione di strumenti di gioco responsabile. Senza concessione, un sito che accetta scommesse da utenti italiani opera nell'illegalità, indipendentemente da quanto appaia professionale. Il valore legale del titolo è ciò che trasforma una semplice piattaforma di intrattenimento in un soggetto sottoposto a controllo statale, con tutte le tutele che ne derivano per chi gioca.

Perché è importante verificare la concessione

Verificare significa proteggere il proprio denaro e i propri dati. Su un sito autorizzato le vincite vengono pagate, le controversie hanno un arbitro istituzionale e i fondi restano al sicuro anche in caso di difficoltà finanziarie dell'operatore. Su un sito illegale, nulla di tutto questo è garantito. Il tema diventa ancora più urgente se si considera che oggi oltre due terzi dei giocatori italiani accede alle piattaforme direttamente dallo smartphone. La comodità del gioco in mobilità ha però un rovescio della medaglia: la fretta con cui si scarica un'applicazione abbassa la soglia di attenzione.

Proprio per questo, anche quando ci si affida ai migliori casinò mobile, la verifica della licenza resta un passaggio imprescindibile, e portali specializzati come Casinosulweb sottopongono ogni operatore a una metodologia di valutazione che incrocia quindici parametri oggettivi, partendo proprio dalla validità della concessione ADM. Un'app elegante non è mai, di per sé, una garanzia di legalità.

Dove trovare il numero di concessione

Il numero di concessione, indicato con la sigla GAD, deve comparire in chiaro sul sito dell'operatore. Il luogo più consueto è il footer, la fascia a piè di pagina dove trovano posto anche la ragione sociale e i loghi del gioco responsabile. In alternativa, il dato è quasi sempre riportato nella sezione legale, nella pagina "Chi siamo" o nell'area dedicata ai contatti. Si tratta di un codice composto da poche cifre, talvolta accompagnate da lettere, che identifica univocamente l'operatore presso l'Agenzia. Un sito che nasconde questo numero, lo riporta in modo ambiguo o lo relega in pagine difficili da raggiungere merita già una buona dose di diffidenza: la trasparenza, in questo settore, comincia dalla visibilità del proprio titolo abilitativo.

Come consultare l'elenco ufficiale ADM

Trovare il numero sul sito è solo metà del lavoro. Il passo decisivo consiste nel confrontarlo con la fonte ufficiale. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica e aggiorna l'elenco completo dei concessionari autorizzati per il gioco a distanza, consultabile gratuitamente da chiunque. La verifica è semplice: si cerca l'operatore per ragione sociale o per numero di concessione e si controlla la corrispondenza tra marchio, dominio e codice GAD. Se il sito che si sta esaminando non figura nel registro, o se i dati non combaciano, la conclusione è una sola: quella piattaforma non è autorizzata. Eventuali discrepanze tra il nome dichiarato e quello presente nell'elenco, così come reindirizzamenti verso domini differenti, sono segnali che impongono di interrompere immediatamente ogni operazione.

Segnali che indicano un sito non autorizzato

Oltre all'assenza dal registro, alcuni indizi tradiscono un operatore irregolare. I loghi ADM contraffatti sono frequenti: un'immagine può essere copiata, ma non il codice verificabile che le sta dietro. Da osservare con attenzione anche il dominio, perché i siti illegali spesso ricorrono a estensioni anomale, a mirror sospetti o a indirizzi che imitano quelli dei brand noti con piccole variazioni ortografiche. L'assenza di una pagina legale completa, di riferimenti societari verificabili o di strumenti per il gioco responsabile è quasi sempre la spia di una piattaforma fuori dal perimetro normativo. Diffidare di chi promette prelievi immediati senza alcuna verifica dell'identità, contatti esclusivamente esteri o assistenza irraggiungibile completa il quadro dei campanelli d'allarme da non ignorare mai.

Differenze tra licenza ADM e licenze estere

Capita di imbattersi in siti che esibiscono licenze rilasciate da Curaçao, Malta o Gibilterra, presentandole come equivalenti a quella italiana. Non lo sono. Una licenza maltese o gibilterrina può essere perfettamente valida nel proprio ordinamento, ma non autorizza a offrire gioco agli utenti italiani, che restano privi delle tutele previste dal nostro quadro normativo. Solo la concessione ADM garantisce l'applicazione delle regole italiane su pagamenti, risoluzione delle controversie e protezione del giocatore. Curaçao, in particolare, è nota per controlli molto blandi e per costi di ingresso ridotti, ragione per cui ospita numerosi operatori che gli ordinamenti più rigorosi non accetterebbero. La provenienza della licenza, dunque, non è un dettaglio tecnico ma il discrimine tra un gioco tutelato e uno privo di rete di protezione.

Cosa fare in caso di sito sospetto

Quando emerge il sospetto di trovarsi davanti a una piattaforma irregolare, la prima regola è non depositare e non comunicare dati personali o bancari. Le situazioni dubbie possono essere segnalate direttamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che dispone di canali per le comunicazioni dei cittadini, e alla Guardia di Finanza, competente per i reati in materia di gioco.

Chi avesse già versato denaro o subito il mancato pagamento di una vincita su un sito non autorizzato può rivolgersi a un legale, pur sapendo che il recupero, fuori dal circuito ADM, è incerto e spesso impraticabile. La lezione che attraversa ogni passaggio di questa guida è una sola, e merita di essere fissata: pochi minuti spesi a controllare un numero di concessione valgono più di qualsiasi bonus, perché sono l'unica vera assicurazione sulla sicurezza del proprio gioco.















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