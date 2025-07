La pétanque mondiale fa tappa a Nizza: 1500 giocatori attesi per il grande evento d'agosto

Dal 1° al 3 agosto 2025, Nizza si trasformerà in un’arena a cielo aperto per gli appassionati di pétanque.

In collaborazione con la Città di Nizza, il Cercle Artistique et Sportif des Eaux (CASE) organizza la 9ª edizione dell’International de Pétanque Métropole Nice Côte d’Azur, un evento che richiama ogni anno centinaia di atleti e migliaia di spettatori.



In totale saranno circa 1500 i partecipanti provenienti da sei nazioni, pronti a sfidarsi in squadre nei luoghi simbolo della città: la Promenade des Anglais, dove saranno allestiti numerosi boulodrome, e Place Masséna, sede del prestigioso Carré d’honneur.





Un fine settimana di sport e spettacolo

La manifestazione prenderà il via venerdì 1° agosto con l’accoglienza delle squadre e la consegna dei documenti di gara, dalle 9 alle 20. A partire dalle 17 è previsto l’arrivo degli ospiti e l'inaugurazione ufficiale con una serata di apertura.



Il clou della competizione si concentrerà nel weekend:



Sabato 2 agosto

Ore 9.00: inizio del 9° International Métropole Nice Côte d’Azur in formula triplette senior (massimo 256 squadre). La gara è valida per il circuito Masters e PPF.



Ore 9.30: National triplette féminin – Challenge de la Ville de Nice (fino a 128 squadre), anch’esso tappa del circuito PPF.



Ore 17.00: partenza del Grand Prix du CASE a eliminazione diretta.



Domenica 3 agosto

Giornata dedicata a tutte le categorie, dai giovani ai professionisti:



Ore 9.00: Grand Prix National des Jeunes de la Côte d’Azur (minimes, cadets, juniors), valido per la finale del Challenge Educnaute; proseguono anche le fasi a eliminazione diretta del Grand Prix du CASE.



Ore 10.00: quarti di finale del National féminin e ottavi del torneo senior.



Ore 13.30: quarti del Grand Prix du CASE, a seguire semifinali e finali di tutte le competizioni.



Ore 20.30: gran finale del 9° International Métropole Nice Côte d’Azur.



Ore 22.30: cerimonia ufficiale di premiazione.



Un appuntamento da non perdere

L’International de Pétanque di Nizza si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sportiva in Costa Azzurra, non solo per la qualità delle sfide, ma anche per l’atmosfera conviviale e spettacolare che anima la città. Un’occasione unica per scoprire la pétanque ai massimi livelli, immersi in uno dei panorami più iconici del Mediterraneo.