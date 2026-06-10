Da Sanremo a Le Mans: la ditta Benza Srl e N.E.E.A. Srl volano in Francia, sponsor del debutto di Enzo Trulli alla 24 Ore

C'è un pezzo di ponente ligure che si appresta a scendere in pista in uno degli eventi sportivi più famosi, iconici e seguiti del pianeta. La ditta Benza srl, storica realtà imprenditoriale di Sanremo con sede in via Pascoli e punto vendita in via Feraldi, ha ufficializzato che sarà partner e sponsor ufficiale alla leggendaria 24 Ore di Le Mans. La spedizione sarà forte anche della spinta e del sostegno dell'azienda N.E.E.A. SRL - Grossisti di Ricambi Elettromeccanici per la Nautica.

Un traguardo prestigioso per l'azienda matuziana, che legherà il proprio marchio a un debutto d'eccezione sotto i riflettori del motorsport internazionale: quello del giovane talento italiano Enzo Trulli, figlio d'arte dell'ex pilota di Formula 1 Jarno Trulli.

Per il pilota ventunenne si tratta della primissima volta sul celebre e difficilissimo tracciato della Sarthe, un battesimo del fuoco che coincide con la 94ª edizione della celebre corsa di durata francese. Trulli ha già preso confidenza con il circuito domenica scorsa durante i test ufficiali obbligatori per i rookie e ora la macchina organizzativa è pronta a fare sul serio.

Il programma e i dettagli dell'equipaggio che supporterà Enzo Trulli in questa avventura sportiva sono ormai definiti nel dettaglio:

Classe: LMP2 Pro/Am

Team: Algarve Pro Racing

Vettura: Oreca 07 - Gibson

Compagni di equipaggio: Il britannico Jake Hughes e il danese Michael Jensen

La gara grazie anche al sostegno della Benza srl di Sanremo e dell'azienda N.E.E.A. SRL - Grossisti di Ricambi Elettromeccanici per la Nautica, entrerà nel vivo nel corso di questa settimana con le sessioni di prove libere e le decisive qualifiche. Il conto alla rovescia, però, è tutto per il momento clou del weekend: la partenza ufficiale della maratona automobilistica scatterà infatti sabato 13 giugno alle ore 16:00.

Per la ditta Benza si tratta di una vetrina globale senza precedenti e di una grandissima opportunità per promuovere l'eccellenza imprenditoriale e il dinamismo del nostro territorio all'interno di un evento capace di catturare l'attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo. Dal ponente ligure al circuito di Le Mans, i motori sono caldi e il tifo sanremese è pronto a scattare.

Il team Benza ci tiene a ringraziare di cuore tutti i propri clienti: è grazie alla loro costante fiducia e fedeltà che oggi è stato possibile realizzare e sostenere questa straordinaria sponsorizzazione internazionale.