Risultati record per Société des Bains de Mer: nel 2025/2026 ricavi a 861,6 milioni e utile netto di 112,9 milioni

Il Gruppo Société des Bains de Mer continua il proprio percorso di crescita e archivia l’esercizio fiscale 2025/2026 con risultati in aumento in tutti i principali indicatori economici. Il Consiglio di Amministrazione della Société des Bains de Mer, riunito l’8 e il 9 giugno 2026 sotto la presidenza di Stéphane Valeri, ha approvato i conti al 31 marzo 2026, redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS.

I ricavi consolidati hanno raggiunto quota 861,6 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto ai 768 milioni dell’esercizio precedente. L’incremento è stato sostenuto in particolare dalla forte attività estiva del Resort e dall’eccellente andamento del comparto gaming.

L’utile operativo consolidato si è attestato a 86,6 milioni di euro, in aumento di 12,1 milioni rispetto ai 74,5 milioni registrati nel 2024/2025 (+16%). L’utile netto consolidato di competenza del Gruppo ha raggiunto 112,9 milioni di euro, rispetto ai 110,1 milioni dell’esercizio precedente.

«L’anno fiscale 2025/2026 ha visto il Gruppo Société des Bains de Mer raggiungere risultati record in tutti i settori di attività, confermando l’efficacia della strategia adottata, focalizzata sulle performance operative, sul miglioramento e sullo sviluppo dei prodotti e dei servizi e sul rafforzamento dell’attrattività del Resort», ha dichiarato Stéphane Valeri, Presidente e Amministratore Delegato della Société des Bains de Mer.

Il settore alberghiero ha registrato ricavi per 443,1 milioni di euro, in crescita dell’11%, grazie all’aumento dell’8% dell’attività di ospitalità sostenuta da tariffe medie più elevate e al progresso dell’11% della ristorazione. A contribuire ai risultati sono stati anche l’apertura della sala da tè e boutique Cedric Grolet Monte-Carlo e il primo anno completo di attività del ristorante Marlow. L’aumento delle tariffe medie è stato favorito anche dalle nuove camere rinnovate dell’Hôtel Hermitage e del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

Particolarmente rilevante la performance del gaming, che ha generato ricavi per 259,6 milioni di euro, in aumento del 20% rispetto all’anno precedente. La crescita è stata sostenuta dall’aumento dei volumi di gioco sia nei giochi da tavolo sia nelle slot machine, oltre che da risultati particolarmente favorevoli nei giochi da tavolo, pur nel rigoroso rispetto delle regole di conformità.

In crescita anche il comparto immobiliare, che ha registrato ricavi pari a 156,5 milioni di euro (+4%), sostenuti da un tasso di occupazione prossimo al 100% e dall’applicazione contrattuale degli adeguamenti dei canoni di locazione.

Sul fronte della redditività operativa, il gaming ha registrato il maggiore incremento con un miglioramento di 13,8 milioni di euro. Anche i settori alberghiero e immobiliare hanno evidenziato una crescita significativa dell’utile operativo, rispettivamente di 3,3 milioni e 7,1 milioni di euro.

Il risultato finanziario dell’esercizio si è attestato a 26,3 milioni di euro, rispetto ai 35,6 milioni dell’anno precedente, principalmente a causa della riduzione dei tassi d’interesse nell’Eurozona che ha inciso sui rendimenti degli investimenti finanziari a breve termine.

La solidità finanziaria del Gruppo resta confermata. Al 31 marzo 2026 il patrimonio netto di competenza del Gruppo ammontava a 1,678 miliardi di euro, rispetto a 1,643 miliardi dell’anno precedente. La generazione di cassa operativa è salita a 185 milioni di euro, contro i 160,5 milioni del 2024/2025. La posizione finanziaria netta, al netto dei debiti finanziari, risultava positiva per 158,8 milioni di euro.

Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha proseguito il proprio programma di investimenti, con un impiego di cassa pari a 176,8 milioni di euro. Tra i principali interventi figurano l’avvio del vasto progetto di ristrutturazione delle camere dell’Hôtel Hermitage e del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, oltre alla riqualificazione del Monte-Carlo One - Courchevel.

Per quanto riguarda le prospettive future, i primi due mesi dell’esercizio 2026/2027 hanno evidenziato un livello di attività in linea con il trend registrato nel 2025/2026. Il Gruppo sottolinea tuttavia che il settore gaming resta soggetto alla natura aleatoria dei risultati di gioco e che, per questo motivo, non è possibile formulare previsioni sull’intero esercizio.

Il Gruppo Société des Bains de Mer continuerà inoltre a investire nello sviluppo del Resort. Nel 2026 sono previste l’apertura del nuovo bar Gustave presso l’Hôtel Hermitage, del ristorante La Vigie Zanoni Monte-Carlo e la riapertura della rinnovata La Rascasse, mentre proseguiranno i lavori di riqualificazione dell’Hôtel Hermitage e del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’esperienza degli ospiti.