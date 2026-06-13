Mentone, l’arte di Giulia Dal Bon protagonista da “430 Gradi da Anastasio” con un murale dedicato ai limoni della Riviera

Un nuovo intervento artistico arricchisce il panorama culturale di Mentone. Nel mese di maggio è stato realizzato un grande dipinto murale sulla parete del ristorante-pizzeria “430 Gradi da Anastasio”, firmato dall’artista italiana Giulia Dal Bon.

La giovane artista, laureata all’Accademia di Belle Arti di Milano e recentemente trasferitasi a Mentone alla ricerca di nuovi stimoli creativi, ha dato vita a un’opera interamente dipinta a mano che celebra l’identità e l’atmosfera della Costa Azzurra.

Il murale raffigura un suggestivo giardino di limoni sotto il quale due donne condividono un momento di convivialità e buon cibo. La scena trasmette un senso di serenità ed eleganza, evocando il piacere dello stare insieme, il valore del tempo lento e la bellezza delle cose semplici.

Protagonisti della composizione sono proprio i limoni, simbolo iconico della Riviera e della città di Mentone, elemento centrale di un’opera che richiama il legame tra territorio, tradizioni e cultura locale.

L’intervento artistico nasce dalla collaborazione tra Giulia Dal Bon e il ristorante “430 Gradi da Anastasio”. Dall’incontro tra l’artista e il responsabile del locale è nato un progetto che unisce arte e gastronomia, invitando i visitatori a immergersi in un’esperienza fatta di colori e sapori.

Giulia Dal Bon è attualmente alla ricerca di nuove collaborazioni per la realizzazione di dipinti murali e interventi decorativi destinati a pareti e spazi pubblici o privati.



