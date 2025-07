Torna "Apérò Bible" a Monaco per una seconda edizione

Se pensi che la Bibbia sia un libro difficile, austero o riservato solo a pochi, non sei il solo. Magari hai provato a leggerla, ma ti sei sentito perso tra le sue pagine o hai abbandonato scoraggiato dalla sua complessità.

Proprio per questo nasce Apérò Bible: un ciclo di incontri pensato per avvicinarsi alla Bibbia in modo accessibile, chiaro e coinvolgente.

Dopo il successo della prima edizione, il Diocesi di Monaco propone un nuovo percorso di 8 serate, con spiegazioni semplici, video, momenti di scambio e riflessione… il tutto in un clima accogliente che si conclude con un aperitivo conviviale.

Un’occasione per tutti

Gli incontri sono aperti a chi si avvicina per la prima volta alla Bibbia, ma anche a chi desidera approfondirne la comprensione. L’obiettivo è offrire strumenti concreti per orientarsi tra i testi sacri e scoprire quanto possano ancora parlare al cuore dell’uomo di oggi.

Informazioni pratiche

📍 Luogo: Agora – Maison diocésaine, 18 rue Bellevue, Monaco

🕖 Orario: il giovedì dalle 19.00 alle 21.00

📅 Date degli incontri:

02 ottobre – 09 ottobre – 23 ottobre – 13 novembre – 20 novembre – 27 novembre – 04 dicembre – 11 dicembre

Iscrizioni e contatti

📞 SMS o telefono: 06 08 66 34 07

📧 Email: mduwelz@diocese.mc

🌐 Online: diocese.mc/evenement/lapero-bible-revient-pour-une-2e-edition

Per ulteriori informazioni:

Diocesi di Monaco – Servizio per la formazione

Agora – Maison diocésaine, 18, rue Bellevue – 98000 Monaco

🌍 www.diocese.mc