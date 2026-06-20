Monaco celebra la Festa della Musica con un laboratorio DJ dedicato ai giovani

In occasione della Festa della Musica, il Comune di Monaco organizza l’“Atelier DJ”, un’attività gratuita pensata per avvicinare i più giovani al mondo della musica elettronica e del DJing. L’evento si svolgerà sabato 20 giugno presso la sala A Fàbrica, all’interno del Parc Princesse Antoinette, uno dei principali spazi dedicati alle famiglie e ai giovani del Principato.

Durante il laboratorio, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire le tecniche di base utilizzate dai DJ professionisti, imparare a utilizzare una console di mixaggio e sperimentare la creazione di playlist personalizzate in un contesto educativo, creativo e divertente.

L’iniziativa è organizzata dal Mairie de Monaco nell’ambito delle manifestazioni dedicate alla Festa della Musica, appuntamento che ogni anno promuove la diffusione della cultura musicale e la partecipazione attiva dei giovani alla vita culturale del Principato.

Sono previste quattro sessioni su prenotazione, programmate alle ore 15:00, 15:45, 16:30 e 17:15. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili.

Secondo le informazioni dal Comune di Monaco, il laboratorio è rivolto ai giovani tra i 10 e i 15 anni, offrendo loro un’occasione unica per avvicinarsi alle tecnologie musicali e sviluppare la propria creatività attraverso la musica.