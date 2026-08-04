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Eventi | 04 agosto 2026, 09:00

Alla scoperta degli atelier d'arte del Vieux Menton, aperti ai visitatori

Un percorso tra arte contemporanea e pittura nel cuore della città vecchia, con visite agli studi di Yuri Kutyur, Michel Abbatangelo, Anne Vivier, Abdel Waheb Mahiddine e Georges Bodensteina, diretto contatto con il pubblico.

Foto: Menton Riviera Merveilles

Foto: Menton Riviera Merveilles

Passeggiare tra i vicoli del Vieux Menton significa anche poter scoprire il volto artistico della città. Nel centro storico, cinque artisti aprono i loro atelier ai visitatori, offrendo la possibilità di entrare negli spazi dove prendono forma le opere e di conoscere da vicino il loro percorso creativo.

L'iniziativa "Ateliers d'Art Ouverts" coinvolge Yuri Kutyur, Michel Abbatangelo e Anne Vivier, Abdel Waheb Mahiddine e Georges Bodenstein, i cui atelier sono distribuiti tra Rue Longue, Quai Bonaparte, Rue de Bréa e Rue Mattoni, nel cuore del borgo medievale.

Ogni artista propone un percorso personale. Yuri Kutyur espone opere presentate anche in gallerie di San Pietroburgo, Mosca, Parigi e Monaco. Michel Abbatangelo, attivo a Mentone da circa venticinque anni, condivide dal 2015 il proprio atelier con Anne Vivier. Abdel Waheb Mahiddine sviluppa una ricerca dedicata soprattutto al ritratto femminile attraverso diverse tecniche pittoriche, mentre Georges Bodenstein è fondatore di un'Accademia di Pittura dedicata allo studio della figura, della prospettiva e delle tecniche tradizionali.

Gli atelier sono visitabili durante tutto l'anno su appuntamento, offrendo un'occasione per conoscere direttamente gli artisti e il loro lavoro nel contesto del centro storico di Mentone.

Redazione

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