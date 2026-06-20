Vence accende l’estate: tornano le Nuits du Sud, dieci giorni di musica dal mondo sotto le stelle

La musica torna a invadere le piazze e le strade di Vence. Dal 9 al 18 luglio la cittadina della Costa Azzurra ospiterà la 29ª edizione delle Nuits du Sud, uno dei festival estivi più prestigiosi del sud della Francia, capace ogni anno di richiamare migliaia di spettatori grazie a una proposta artistica che unisce culture, generi e generazioni.



Per dieci giorni la centralissima Place du Grand Jardin si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto dove si alterneranno concerti, incontri e nuove scoperte musicali.

Un appuntamento che, fin dalla sua nascita, ha fatto della diversità culturale la propria cifra distintiva, proponendo un viaggio sonoro che attraversa continenti e tradizioni, dai Caraibi all’Africa, dall’Oceano Indiano alle più innovative sonorità elettroniche europee.





Un festival che guarda al futuro

La direzione artistica, affidata da quattro anni al collettivo Combat, vicino alle esperienze di Radio Nova e Rock en Seine, conferma una linea editoriale contemporanea e aperta alla sperimentazione.

Accanto a nomi affermati della scena internazionale trovano spazio giovani artisti emergenti, chiamati a confrontarsi con un pubblico sempre più attento alle nuove tendenze musicali.



L’obiettivo resta quello di costruire un dialogo tra culture e sensibilità diverse, superando i confini tra generi musicali e generazioni. Ogni concerto diventa così un momento di incontro e condivisione, nel segno di una “musica mondiale” in continua evoluzione.



Talenti emergenti e musica nei luoghi della quotidianità

Tra gli elementi distintivi della manifestazione figura anche il Concours Talents Nuits du Sud, giunto alla tredicesima edizione.

Il progetto sostiene giovani artisti offrendo visibilità, formazione professionale e opportunità di confronto con operatori e professionisti del settore.



Accanto alle esibizioni sul palco principale, il concorso proporrà anche le Live Sessions, performance organizzate in luoghi insoliti della città, tra negozi, panetterie e parrucchieri, trasformati per l’occasione in piccoli spazi dedicati alla musica dal vivo. Le registrazioni saranno poi diffuse online, valorizzando al tempo stesso artisti e attività commerciali locali.



L’impegno per un festival sostenibile

Le Nuits du Sud rafforzano inoltre il proprio impegno sul fronte ambientale e sociale. Il festival aderisce infatti al COFEES, il collettivo dei festival eco-responsabili della Regione Sud della Francia, che riunisce oltre quaranta realtà culturali impegnate nella riduzione dell’impatto ambientale e nella promozione di pratiche inclusive e sostenibili.



Tra grandi concerti, nuove scoperte e attenzione alle sfide contemporanee, Vence si prepara dunque a vivere dieci serate all’insegna della musica e della condivisione, confermandosi ancora una volta una delle capitali culturali dell’estate mediterranea.





Il programma

Giovedì 9 luglio

Micro Ondes

Luiza

Mariam chante Amadou & Mariam

Serata inaugurale dedicata agli artisti che superano i confini musicali, tra nuove sonorità pop e l’omaggio a uno dei più celebri duo della musica africana contemporanea.



Venerdì 10 luglio

Maya Kamaty

Kassav’

I ritmi dell’Oceano Indiano incontrano l’energia caraibica con una delle formazioni che hanno scritto la storia dello zouk.



Sabato 11 luglio

Geiste

Bakermat

Breakbot & Irfane

Una lunga notte elettronica tra groove, house e dancefloor sotto le stelle.



Giovedì 16 luglio

Dj Inyti

Soom T

Danakil

Reggae e dub protagonisti di una serata all’insegna dell’impegno sociale, della condivisione e dei messaggi di speranza.



Venerdì 17 luglio

Kolinga

Véronique Sanson

Una delle voci più amate della canzone francese incontra le sonorità meticce e poetiche della nuova scena internazionale.



Sabato 18 luglio

Killian Alaari

Magic System

Ben l’Oncle Soul

Gran finale nel segno della festa, tra hit da ballare, soul, rhythm & blues e pop d’autore.



Sei serate che racchiudono lo spirito delle Nuits du Sud: apertura al mondo, contaminazione culturale e il piacere di vivere la musica insieme, sotto il cielo d’estate della Costa Azzurra.



