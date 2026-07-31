Le Cannet celebra le sue origini: il 1° agosto torna la festa di San Didier tra tradizione, musica e convivialità

Le Cannet si prepara a celebrare una delle ricorrenze più sentite della sua storia. Sabato 1° agosto la città festeggerà la nascita del Comune con la tradizionale Festa di San Didier, patrono della città dal 1830, in un appuntamento che unisce devozione religiosa, identità provenzale e momenti di convivialità.



La manifestazione ricorda le radici storiche di Le Cannet, comune delle Alpi Marittime affacciato sulla baia di Cannes, noto per il suo centro storico e per il legame con la cultura provenzale.

Ogni anno la ricorrenza richiama residenti e visitatori in una giornata scandita da cerimonie religiose e iniziative popolari che valorizzano il patrimonio culturale locale.





Il programma prenderà il via alle 18.30 davanti alla chiesa di Sainte-Catherine-d'Alexandrie, da dove partirà la tradizionale processione con la statua di San Didier portata in corteo per le vie cittadine.



Alle 19, nella chiesa di Sainte-Philomène, sarà celebrata la solenne messa accompagnata dai canti tradizionali della Provenza eseguiti dalla Corale Saint-Charles di Rocheville insieme all'Acadèmi dou Miéjou, contribuendo a mantenere viva una delle più autentiche espressioni della cultura regionale.



Al termine della funzione religiosa, sul sagrato della chiesa sarà offerto un aperitivo ai partecipanti, seguito dalla tradizionale Danse de la Souche, antica danza popolare che rappresenta uno dei momenti simbolici della festa e che richiama il forte senso di appartenenza della comunità alle proprie radici.





La serata proseguirà alle 20.30 al Théâtre du Tivoli, dove l'Associazione del Vieux-Cannet organizzerà il tradizionale aïoli, il celebre piatto provenzale a base di pesce, verdure e salsa all'aglio, seguito dal concerto del cantante Sébastien El Chato, artista molto apprezzato nel panorama della musica popolare francese, accompagnato dalla sua band.



La partecipazione alla cena e al concerto prevede una quota di 30 euro per i soci dell'Associazione del Vieux-Cannet e di 35 euro per i non soci.

La prenotazione è obbligatoria e i biglietti possono essere acquistati esclusivamente presso la sede dell'associazione, in rue Saint-Sauveur, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente la sera dell'evento.



La Festa di San Didier rappresenta ogni anno uno degli appuntamenti più significativi del calendario estivo di Le Cannet, capace di coniugare spiritualità, tradizioni popolari e cultura gastronomica in una manifestazione che racconta l'identità della città e il profondo legame con la sua storia.



