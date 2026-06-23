Ricambi Novellini: come scegliere il pezzo giusto

Per ricambio Novellini si intende il singolo componente — guarnizione, carrello, profilo, maniglia — di un sistema doccia o vasca prodotto dall'azienda. Nella pratica, partire dal codice ricavato dall'esploso ufficiale e verificare le misure quando sono rilevanti, come accade per le guarnizioni, riduce il rischio di incompatibilità.

Una perdita d'acqua sul pavimento del bagno, un'anta che si inceppa a metà corsa, una maniglia che cede: sono i tre inneschi più comuni di una ricerca affannosa. E spesso l'errore non è tecnico, è di metodo. Ci si butta sull'acquisto del primo pezzo somigliante, si scopre che non combacia, e quello che poteva essere un intervento rapido diventa giorni di attesa. Questo articolo prova a invertire l'ordine: prima capire cosa serve, poi comprare.

Perché la riparazione giusta su Novellini non è solo una questione di prezzo

Un box doccia è un sistema, non un insieme di parti intercambiabili. La produzione avviene in Italia e Novellini indica che i box doccia sono personalizzabili nei dettagli e nelle finiture; proprio per questo, prima di ordinare un ricambio conviene verificare la versione e la finitura del proprio box. Quando si sostituisce un componente, quindi, non si rimette solo in funzione un meccanismo: si interviene su un equilibrio estetico già definito.

Il ricambio sbagliato si paga su tre fronti. Il primo è la tenuta: una guarnizione con sezione errata può lasciar passare l'acqua, e il problema che volevamo risolvere resta lì. Il secondo è la scorrevolezza: se il gruppo di ruote e carrelli non corrisponde, l'anta può non muoversi più come prima. Il terzo, più sottile, è l'estetica: una satinatura che vira, un profilo che non allinea, un copriviti di tono diverso. Dettagli che l'occhio coglie ogni giorno.

C'è poi il costo nascosto del rifare. Un componente incompatibile non è solo una spesa buttata: è un secondo smontaggio, una seconda attesa, a volte un graffio sul vetro causato dalla fretta. Per questo l'identificazione corretta vale più dello sconto sul pezzo.

I segnali che indicano quale ricambio serve, prima di smontare tutto

La diagnosi parte dal sintomo. Imparare a leggerlo aiuta a non ordinare a caso.

Perdite d'acqua a terra o sui bordi. Spesso il responsabile è una guarnizione. La fuoriuscita di acqua durante la doccia è uno degli indicatori che il profilo di tenuta ha perso capacità sigillante. Conviene distinguere tra guarnizioni verticali (tra anta e anta, o anta e parete), inferiori (sul bordo a contatto col piatto) e magnetiche, che combaciano per attrazione sulla chiusura centrale. Ognuna ha una sezione propria.

Ante che non scorrono o saltano dalla guida. Qui il sospettato è il gruppo di scorrimento: ruote, cuscinetti, carrelli. A volte non è rottura ma usura o accumulo di calcare nella guida. Vale la pena pulire a fondo e provare prima di concludere che serve un pezzo nuovo.

Chiusura che non combacia. Se l'anta non si accosta più come prima, conviene guardare ai magneti e ai profili di battuta della chiusura centrale, controllandone lo stato rispetto a quanto previsto dal manuale del modello.

Componenti rotti o ingialliti. Maniglie, pomelli, copriviti, tappi. L'ingiallimento e l'indurimento della plastica sono sintomi evidenti di deterioramento, non solo un fatto estetico: una guarnizione indurita non sigilla più bene. Lo stesso discorso può valere per i tappi di scarico e i piccoli accessori della vasca.

Prima di ordinare qualunque cosa, vale la pena escludere cause di manutenzione — calcare, sporco nelle sedi delle guarnizioni, viti allentate — che possono peggiorare scorrimento e tenuta. A volte una pulizia accurata risolve ciò che sembrava un guasto da ricambio.

Come identificare modello e compatibilità: la checklist dei dieci minuti

In sintesi: trovare il riferimento del prodotto, misurare ciò che conta, fotografare i dettagli giusti e risalire al codice tramite l'esploso. Procediamo con ordine.

● Cerca l'etichetta o il riferimento del prodotto. Sui box e sulle cabine il dato è spesso su un adesivo applicato al telaio, sul profilo o nella documentazione di installazione. Se conservi il manuale, lì trovi serie e codice del modello.

● Misura ciò che conta davvero. Spessore del vetro, diametro delle ruote, interasse dei fori della maniglia, lunghezza e sezione della guarnizione. Sono questi numeri a determinare la compatibilità, non il nome commerciale. Identificare lo spessore del vetro e le dimensioni delle parti è essenziale soprattutto per scegliere la guarnizione corretta.

● Scatta foto utili. Non la foto d'insieme, ma i dettagli: la sezione della guarnizione tagliata in punta, l'attacco del carrello, il profilo di chiusura, il sistema di fissaggio della maniglia. Sono le immagini che permettono a un tecnico di riconoscere il pezzo.

● Risali al codice tramite l'esploso. Il portale ricambi ufficiale organizza i prodotti per categoria — box doccia, cabine attrezzate, vasche, outdoor spa, spazi doccia, colonne, piatti doccia e rubinetteria — e porta agli schemi esplosi con i componenti numerati. Da lì si risale al codice del singolo pezzo.

● Se disponibile, indica periodo o serie. Quando un modello è rimasto a catalogo a lungo, segnalare la serie o un riferimento di produzione può aiutare a centrare la versione corretta. Non è sempre necessario, ma se l'informazione c'è è bene riportarla.

Raccogliere questi dati prima di acquistare aiuta a evitare un reso e una doccia ferma. C'è anche una ragione pratica legata all'ampiezza dell'offerta: i cataloghi dedicati a questo marchio possono contare migliaia di voci — in un caso sono indicati 2.848 articoli — e cercare per codice, integrando con le misure dove serve, è il modo più rapido per orientarsi senza perdersi tra varianti simili. È in una sezione dedicata di questo tipo che si trovano i ricambi per il bagno Novellini, organizzati per categoria e modello: conviene aprire la pagina specifica dei ricambi Novellini e partire dal codice ricavato dall'esploso, affiancandolo alle misure rilevate sul pezzo.

Il flusso pratico: dal sintomo al codice in quattro passaggi

In breve: osservare, misurare, risalire al codice, cercare verificando la scheda. Ecco la sequenza che evita la maggior parte degli errori.

● Osserva il sintomo e capisci a quale gruppo appartiene (tenuta, scorrimento, chiusura, estetica).

● Misura e fotografa il componente: spessore del vetro, sezione della guarnizione, diametro delle ruote, interasse dei fori.

● Usa l'esploso numerato per risalire al codice del pezzo nello schema della tua serie.

● Cerca per codice nel catalogo, verificando misure e foto della scheda prima di confermare.

La varietà dei componenti copre tutte le fasce, dalle guarnizioni di base ai pezzi tecnici più impegnativi. Per dare un'idea concreta: nel catalogo RicambiBagno è mostrata la cartuccia termostatica Novellini CARTEROP10 a 154,90 €. È un esempio puntuale, non una regola di mercato, ma rende l'idea di quanto convenga avere il riferimento corretto prima di acquistare: un pezzo tecnico ordinato per errore è una spesa difficile da recuperare.

Originale, compatibile o universale: cosa cambia su estetica e affidabilità

Una volta individuato il pezzo, resta la scelta tra tre strade. Non esiste una risposta valida sempre; dipende da quanto il componente è critico.

Il ricambio originale garantisce continuità estetica e tolleranze costruttive identiche. È la scelta più sicura quando il pezzo è visibile o quando incide sulla geometria del box: profili, finiture cromate o satinate, maniglie a vista. Qui anche una differenza minima di tono si nota.

Il compatibile di qualità ha senso soprattutto sui componenti tecnici nascosti. Sul mercato si trovano guarnizioni, cerniere, cuscinetti, pattini e supporti scorrevoli dichiarati compatibili con i principali modelli Novellini. Può funzionare bene a patto di verificare le specifiche giuste: materiale e durezza della guarnizione, diametro del cuscinetto, lato di montaggio. Su un carrello che lavora dietro un profilo, l'occhio non arriva e conta soprattutto la prestazione.

L'universale è la soluzione di ripiego: utile per un tappo, un piccolo accessorio o una guarnizione di sezione standard, più delicato sui componenti di tenuta e scorrimento, dove tolleranze approssimative possono tradursi in perdite o giochi. Da valutare caso per caso, mai per partito preso.

Il criterio decisionale, alla fine, è semplice: per i componenti critici — tutto ciò che tiene l'acqua o fa scorrere l'anta — la sicurezza viene prima del risparmio; per gli accessori puramente estetici si può ragionare con più libertà, badando però a finiture e trasparenze coerenti.

I ricambi più richiesti e gli errori più comuni

Guarnizioni. Sono il ricambio numero uno. L'errore tipico è scegliere la sezione sbagliata: troppo rigida non si adatta al vetro, troppo morbida tende ad arricciarsi. Sul mercato si trovano guarnizioni standard in plastica trasparente e versioni con magnete, con riferimenti distinti. La regola d'oro resta misurare lo spessore del vetro e le dimensioni delle parti prima di acquistare.

Ruote e carrelli. Contano diametro, spessore e posizione del perno. Se la misura non corrisponde, l'anta può alzarsi o abbassarsi di qualche millimetro e la chiusura smettere di combaciare: ragione in più per rilevare il diametro con il calibro prima di ordinare.

Magneti e profili di chiusura. Conviene sceglierli coerenti con lo spessore del vetro e con l'altezza dell'anta. Un profilo magnetico non compatibile spesso chiude male e, col tempo, può lasciar filtrare acqua dalla giunzione centrale.

Maniglie e pomelli. Qui il rischio è doppio: sbagliare l'interasse dei fori e forzare il serraggio sul vetro. Va rispettato il fissaggio originale, lavorando con delicatezza.

Guide e profili inferiori. Si consumano e trattengono calcare. Spesso una pulizia profonda li rimette in funzione; quando il profilo è deformato, però, la sostituzione diventa la via più sensata.

Un componente apparentemente minore — una vite, una borchia, un copriviti — può compromettere l'intero gruppo: tenere insieme la ferramenta durante lo smontaggio è metà del lavoro.

Procedura di sostituzione: buone pratiche per non rovinare le finiture

Per le guarnizioni servono pochi strumenti: un taglierino o cutter affilato, un metro e un panno pulito. Niente di esotico, ma precisione sì.

Conviene preparare il piano di lavoro proteggendo il piatto doccia, tenere a portata un detergente anticalcare non aggressivo e procedere con ordine. Lo smontaggio va fatto con calma, conservando ogni pezzo di ferramenta nella sequenza in cui è stato tolto. Prima di rimontare, pulire a fondo le sedi delle guarnizioni e le guide: è il calcare residuo a far fallire molti interventi apparentemente corretti.

Per il rimontaggio, il riferimento più affidabile è il manuale del proprio modello: seguire la sequenza e le indicazioni previste evita forzature e accoppiamenti errati. Attenzione sempre ai bordi del vetro e ai serraggi: meglio una stretta misurata che una forzatura.

Quando riparare e quando valutare la sostituzione

La riparazione è la scelta sensata quando il box è in buone condizioni e il problema è localizzato: una guarnizione, una coppia di ruote, un magnete. In questi casi si recupera tutto con spesa contenuta e si evita un rifiuto ingombrante.

La sostituzione integrale diventa più ragionevole davanti a corrosione diffusa dei profili, vetro danneggiato, telai deformati o ricambi non più reperibili per modelli molto datati. Anche il valore estetico pesa: a volte si coglie l'occasione per coordinare di nuovo il bagno. Ma quando si può riparare bene, prolungare la vita del prodotto resta la via più sostenibile, sia per il portafoglio sia per la riduzione dei rifiuti.

Un'ultima nota utile: i prodotti acquistati dal consumatore sono coperti dalla garanzia legale del venditore ai sensi degli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). A seconda del caso, alcune situazioni possono non rientrare nella copertura: ragione in più per montare il ricambio corretto, nel modo corretto, e conservare la documentazione d'acquisto.

Dove reperire i ricambi e come ordinare senza sbagliare

Online la scheda prodotto va letta con occhio critico: misure dichiarate, compatibilità, foto di dettaglio, condizioni di reso. Se un componente è venduto solo con un nome commerciale e nessuna misura, è un segnale di prudenza. Vale la pena verificare anche i tempi di consegna: per alcuni ricambi specifici, soprattutto componenti di vasche idromassaggio, possono esserci attese più lunghe, anche di 20/25 giorni in certi casi.

Quando il codice non si trova o non si è sicuri della versione, il confronto diretto su foto e misure aiuta a ridurre gli errori. Alcuni rivenditori dichiarano di poter assistere nell'identificazione del pezzo se si inviano foto e modello, oppure il codice ricavato dall'esploso. Un esempio concreto della differenza che fa il dettaglio: scegliere una guarnizione magnetica quando serve invece una standard, o sbagliare di un paio di millimetri lo spessore del vetro, basta a rendere inutile l'acquisto.

FAQ

Come trovo il codice di un ricambio Novellini?

Il modo più affidabile è partire dall'esploso numerato del portale ricambi ufficiale: si seleziona la categoria (box doccia, cabine, vasche e così via), si individua il proprio modello e si legge il numero del componente nello schema. Quel numero corrisponde al codice da cercare nel catalogo. Se non sei sicuro della versione, foto di dettaglio e misure aiutano l'assistenza a identificare il pezzo.

Ogni quanto andrebbero controllate le guarnizioni del box doccia?

È buona pratica verificarne lo stato almeno una volta l'anno. I segnali da osservare sono la perdita di elasticità, l'ingiallimento e l'indurimento della plastica, oltre alla fuoriuscita d'acqua durante la doccia: tutti indizi che la capacità sigillante si sta riducendo e che conviene sostituirle.

Meglio una guarnizione standard o magnetica?

Dipende dalla posizione. Le guarnizioni standard in plastica trasparente lavorano sui profili verticali e inferiori; quelle con magnete servono sulla chiusura centrale di due ante che combaciano per attrazione. Vanno scelte in base allo spessore del vetro e alle dimensioni delle parti del tuo box, non per somiglianza.

Quali strumenti servono per sostituire le guarnizioni?

Pochi e comuni: un taglierino o cutter affilato per tagliare a misura, un metro per rilevare lunghezze e spessore del vetro, e un panno pulito. La cosa più importante non è l'attrezzatura, ma misurare correttamente prima di acquistare e pulire le sedi prima di rimontare.

Cosa fare se non trovo il codice o il pezzo a catalogo?

Raccogli più dati possibili — modello, serie, spessore del vetro, misure del componente — e scatta foto chiare dei dettagli (sezione della guarnizione, attacco del carrello, profilo di chiusura). Con queste informazioni è più semplice farsi aiutare nell'identificazione, anche per modelli datati o per versioni non immediatamente riconoscibili dal solo nome commerciale.













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