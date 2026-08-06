Monaco Business 2026, il 18 settembre la 14ª edizione del salone B2B

Venerdì 18 settembre il Sea Club del Méridien Beach Plaza di Monaco ospiterà la 14ª edizione di Monaco Business, il principale salone dedicato alle imprese del Principato, organizzato da Monaco Communication sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II.

Considerato negli anni il punto di riferimento della rentrée economica monegasca, Monaco Business si è affermato come il più importante appuntamento dedicato agli imprenditori, ai dirigenti d'azienda, ai professionisti e ai decision maker del Principato e della Costa Azzurra, favorendo l'incontro tra imprese, istituzioni e operatori economici in un'unica giornata di confronto, aggiornamento e opportunità di business.

Per l'edizione 2026 gli organizzatori prevedono la partecipazione di oltre 1.000 visitatori con potere decisionale, una cinquantina di espositori e un ricco programma composto da sei conferenze-dibattito gratuite, animate da esperti e personalità di primo piano del mondo economico, imprenditoriale e istituzionale.

L'inaugurazione ufficiale sarà affidata a Christophe Mirmand, Ministro di Stato del Principato di Monaco. Nel corso della giornata prenderanno parte ai lavori rappresentanti del Governo del Principe, delle principali istituzioni monegasche e dirigenti di importanti aziende.

Tra gli ospiti più attesi figura Gilles Babinet, imprenditore e tra le maggiori figure europee della trasformazione digitale, che interverrà sui temi dell'intelligenza artificiale e della sovranità tecnologica, argomenti destinati a occupare un ruolo centrale nel dibattito insieme alla cybersicurezza, allo sviluppo sostenibile, all'attrattività economica del Principato, all'internazionalizzazione delle imprese e alla competitività delle organizzazioni.

Il salone sarà articolato in diverse aree tematiche. Accanto allo spazio dedicato alle aziende monegasche e della Costa Azzurra, sarà presente una sezione riservata alle startup innovative, con particolare attenzione ai progetti legati al digitale e alle nuove tecnologie. Non mancherà l'area dedicata ai servizi alle imprese, dove saranno rappresentati anche organismi pubblici e strutture di supporto allo sviluppo economico, tra cui la Direction du Développement Économique, Monaco Boost, Monaco Business Office e la Commission pour l'Insertion des Diplômés, pronte a fornire informazioni alle aziende interessate a insediarsi nel Principato.

Grande spazio sarà riservato anche al networking, elemento distintivo della manifestazione sin dalla sua nascita. L'area dedicata agli incontri professionali consentirà a espositori e visitatori di sviluppare nuovi contatti, creare partnership commerciali e confrontarsi direttamente con gli attori che contribuiscono alla crescita economica del Principato. Sono inoltre previsti momenti di coaching e consulenza dedicati agli imprenditori.

Monaco Business rappresenta anche un'importante vetrina per chi desidera sviluppare la propria attività o avviare un progetto imprenditoriale nel Principato, grazie alla presenza delle istituzioni e degli organismi che accompagnano le imprese nel loro percorso di insediamento e crescita.

L'ingresso alla manifestazione è gratuito previa registrazione online.

Il programma completo delle conferenze e le iscrizioni sono disponibili sul sito ufficiale: https://monacobusinessexpo.com/.