Europa Palace Sanremo: agosto si apre con Davide Oldani e prosegue con il Ferragosto sul The Ruftop e la musica del Rêve Bistrot

L'Europa Palace entra nel vivo dell'estate con un calendario di eventi che unisce alta cucina, musica dal vivo e una delle terrazze panoramiche più suggestive della Riviera.

Il primo appuntamento è in programma sabato 8 agosto, quando il The RUFtop ospiterà l’ultimo capitolo di "UnadiTre – Estate 2026", il progetto gastronomico che vede protagonisti l'Executive Chef Alessandro Schiavon e lo chef stellato Davide Oldani, tra i nomi più autorevoli della cucina italiana contemporanea. Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, i due chef tornano a firmare una cena a quattro mani che mette in dialogo mare e terra, memoria e innovazione, attraverso un percorso costruito su ingredienti stagionali, tecnica, equilibrio e ricerca del gusto. Un'esperienza gastronomica esclusiva che conferma il The RUFtop come uno degli indirizzi di riferimento dell'alta cucina sulla Riviera.

Il secondo grande evento dell'estate sarà venerdì 14 agosto per celebrare il Ferragosto con una serata speciale pensata per offrire agli ospiti un'esperienza immersiva tra gastronomia e spettacolo. A partire dalle ore 20, l'Executive Chef Alessandro Schiavon proporrà un menu dedicato all'estate mediterranea, caratterizzato da materie prime di stagione e una cucina elegante e contemporanea. La cena sarà accompagnata da musica dal vivo con un violista e culminerà con un brindisi privilegiato con vista sul tradizionale spettacolo dei fuochi d'artificio organizzato dalla Città di Sanremo. Un'occasione unica per vivere il Ferragosto da una prospettiva esclusiva, sospesi tra il mare e il cielo della Riviera.

Accanto agli eventi speciali, The RUFtop accoglierà i suoi ospiti per tutto il mese di agosto rimanendo aperta tutti i giorni a pranzo, dalle 12.30 alle 14.30, e a cena, dalle 19.30 alle 22.30, offrendo l'occasione di vivere uno dei panorami più suggestivi della città in un'atmosfera elegante affacciata sul Golfo.

Ad arricchire il calendario di agosto c’è anche la programmazione musicale del Rêve Bistrot, che accompagnerà tutto il mese con concerti dal vivo ogni giovedì e sabato, spaziando dal jazz al blues, dal soul al pop italiano e internazionale.

Il calendario degli appuntamenti prevede:

1 agosto – Le Monsieur

Il pianista, cantante e intrattenitore Alberto Garassino guida un trio di fuoriclasse in una serata all'insegna della musica pop, folk, latina, italiana e molto altro ancora

6 agosto – Gerotto Viviani Voice & Doublebass Experience

Duo musicale italiano formato da Federica Gerotto (voce) e Angelo Viviani (contrabbasso e arrangiamenti). Propongono viaggi musicali dalle timbriche scure e soavi con brani iconici della storia musica pop, rock, swing e blues.

8 agosto – Good Mood intha Hood

Il carismatico cantante e showman Edoardo Cinalski porta con sé un raffinato gruppo di musicisti per una serata dedicata ai classici italiani e internazionali.

13 agosto – Freddie Hall Sings the Blues and More

Il percorso musicale di Freddie Hall risale ai vivaci angoli delle strade di Canastota, New York, una città che vanta la rinomata International Boxing Hall of Fame, dove recentemente è stato insignito del titolo di Wall of Distinction. Dopo aver lavorato con alcuni dei più grandi nomi del settore come Nat King Cole e Aretha Franklin, Freddie si esibisce in duo con Claudio Citarella al basso per una serata indimenticabile all'insegna del blues, del soul e del jazz.

15 agosto – Time Out Duo

I chitarristi sanremesi Davide Zappia e Renzo Lanziani uniscono le forze per un repertorio di classici pop, gemme italiane e jazz.

20 agosto – Freddie Hall Sings the Blues and More 22 agosto – Andrella's Trio

La sublime cantante Andrea Scarrone porta il suo trio al Bistrot Rêve per una serata all'insegna del

jazz e delle canzoni classiche.

27 agosto – Brasil Sincero Trio

29 agosto – Good Mood intha Hood

Una proposta musicale pensata per accompagnare aperitivi e cene in un'atmosfera elegante e informale, arricchendo l'offerta dell'Europa Palace con un programma capace di coinvolgere tanto gli ospiti dell'hotel quanto il pubblico locale.

Con il calendario di eventi di agosto, Europa Palace conferma la propria vocazione a essere non solo un luogo di soggiorno ma un punto di riferimento per chi desidera vivere Sanremo attraverso esperienze che uniscono ospitalità, alta cucina, musica e panorama. Un percorso che valorizza il territorio e consolida il ruolo dell'hotel come una delle destinazioni lifestyle più esclusive della Riviera dei Fiori.

Per info e prenotazioni: reservations@europapalace.it | +39 0184715000

EUROPA PALACE SANREMO

Europa Palace Sanremo, di proprietà della famiglia Lagorio, è un hotel 5 stelle affacciato sul Lungomare Imperatrice, nel cuore della città. Dopo un attento restauro, l’hotel riaperto nel gennaio 2025 unisce eleganza storica, design contemporaneo e un’offerta pensata anche per il pubblico locale, con ristorazione gourmet, Spa, terrazze panoramiche e spazi per eventi su misura. Con 70 camere di diverse tipologie, 3 ristoranti, una Spa di 400 mq, rappresenta un punto d’incontro tra ospitalità, gusto e cultura a Sanremo. www.europapalacesanremo.com