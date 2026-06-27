Mentone, la Parata in bicicletta: percorso di 5 km dall'Esplanade Francis Palmero con visita a un'azienda agricola

È in programma oggi, sabato 27 giugno, alle ore 17, la Parata in bicicletta organizzata dalla Città di Mentone. L'evento, aperto a tutti, si svilupperà lungo un percorso di 5 chilometri con partenza dall'Esplanade Francis Palmero.

L'iniziativa propone un'esperienza che coniuga attività sportiva e scoperta delle produzioni del territorio. Il percorso, accessibile a tutti, si concluderà in Route de Super Garavan, dove i partecipanti potranno visitare un'azienda agricola, degustare prodotti locali e rinfrescarsi con bevande a base di limone.

È prevista inoltre una sezione dedicata alle biciclette a pedalata assistita, anch'essa accompagnata da una degustazione di prodotti locali.

La manifestazione prenderà il via alle 17 e si svolgerà salvo condizioni meteorologiche favorevoli, come indicato dagli organizzatori.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 04 93 18 32 80. L'evento si terrà presso l'Esplanade Francis Palmero a Mentone, dove è disponibile anche un parcheggio per i partecipanti.

La manifestazione si svolgerà salvo condizioni meteorologiche favorevoli, come indicato dagli organizzatori.