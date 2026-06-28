Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alla stagione estiva, iniziata il 24 Giugno e contraddistinta dai saldi che in Francia coinvolge perfino le farmacie, questa simpatica vignetta.
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Altre notizie | 28 giugno 2026, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Altro che mondiali di calcio!
Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alla stagione estiva, iniziata il 24 Giugno e contraddistinta dai saldi che in Francia coinvolge perfino le farmacie, questa simpatica vignetta.
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