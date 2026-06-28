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Altre notizie | 28 giugno 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Altro che mondiali di calcio!

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alla stagione  estiva, iniziata il 24 Giugno e contraddistinta dai saldi che in Francia coinvolge perfino le farmacie, questa simpatica vignetta.

Beppe Tassone

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